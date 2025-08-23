「櫻坂46スポーツ報知特別1面新聞」8月23、24日京セラドーム大阪周辺で発売

写真拡大 (全2枚)

株式会社報知新聞社


　スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は8月23、24日に開催される


櫻坂46 「5th TOUR 2025 "Addiction"」京セラドーム大阪公演に合わせて、会場となる京セラドーム大阪周辺で櫻坂46のスポーツ報知特別1面新聞を販売します。特別１面新聞には井上梨名と武元唯衣の対談を収録。特別１面以外の紙面は23、24日付大阪版になります。


【発売場所】


・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店


・ローソン大阪ドームシティ店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店



■スポーツ報知のお買い求めは


　1部売り　180円（税込）


　全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売


　月ぎめ　3,700円


　全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み


　https://www.hochi.co.jp/koudoku/


■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。


　https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/



■スポーツ報知ニュースサイト　


https://hochi.news/