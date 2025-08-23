「櫻坂46スポーツ報知特別1面新聞」8月23、24日京セラドーム大阪周辺で発売
株式会社報知新聞社
・ローソン大阪ドームシティ店
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は8月23、24日に開催される
櫻坂46 「5th TOUR 2025 "Addiction"」京セラドーム大阪公演に合わせて、会場となる京セラドーム大阪周辺で櫻坂46のスポーツ報知特別1面新聞を販売します。特別１面新聞には井上梨名と武元唯衣の対談を収録。特別１面以外の紙面は23、24日付大阪版になります。
・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店
