緑のコキアが見頃！盛夏のふわふわグリーンを楽しもう(国営昭和記念公園)

一般財団法人 公園財団8月20日撮影

国営昭和記念公園（東京都立川市・昭島市）では、緑色に輝くコキアが見頃を迎えています。「ハーブの丘」でご覧いただけるコキアは、丸くふわふわとした愛らしい姿が特徴で、盛夏ならではの生き生きとした緑あふれる風景を楽しめます。フォトスポットとしてブランコも設置されており、オシャレな写真撮影にもぴったりです。

また、9月6日（土）から10月26日（日）まで開催される「コスモスまつり2025」の期間中には、緑のコキアがだんだんと赤く色づき、秋の訪れを感じさせてくれます。夏の緑と秋の紅葉、同じ場所で季節ごとのコキアの表情を楽しめるのも魅力です。散策しながら季節の移ろいを感じるひとときは、写真撮影はもちろん、自然の中でゆったりとした時間を過ごしたい方にもおすすめです。

緑あふれるコキアや季節の花々を眺めながら、ゆったりと公園を満喫してみてはいかがでしょうか。

フォトスポットのブランコ（8月20日撮影）紅葉したコキア(2024年撮影・“秋のブーケガーデン”より)

8月31日（日）までお得に楽しめるレンタサイクル

そして、現在レンタサイクルをご利用いただくと、対象店舗にてかき氷をプレゼント中！

また、通常3時間600円（30分ごとに超過料金100円）のところ、お得な一日券を800円で販売しています。

暑い夏に広い園内を歩いて散策するのは大変ですが、レンタサイクルを利用すれば、目的地までスムーズに移動できるうえ、キンキンに冷えたかき氷を楽しむことができます。

なお、コキアをご覧になる際は、園内の17番・18番駐輪場が最も近く、アクセスしやすいです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/489_1_c2057b9f6d8b3e10490a61cd47450b0d.jpg?v=202508230725 ]

キバナコスモス’レモンブライト’コスモスまつり2025

期間 9月6日（土）～10月26日（日）

時間 9:30～17:00（9月の土日祝は～18:00）

無料入園日（駐車料金は必要）

・9月15日（月祝）※65歳以上限定

・10月5日（日）

・10月19日（日）

コスモスまつり2025特設サイト :https://www.showakinen-koen.jp/cosmos-festival/

国営昭和記念公園

【お問い合わせ先】

国営昭和記念公園 国営昭和記念公園管理センター 広報チーム

住所 〒190-0014 東京都立川市緑町3173

電話 042-528-1751（代表）



（運営管理）

昭和記念公園パークス共同体

代表企業 一般財団法人公園財団

構成員 西武造園株式会社



（公式ホームページ）

https://www.showakinen-koen.jp/



（公園公式SNS）

X https://twitter.com/showakinenpark

instagram https://www.instagram.com/showakinenpark/

facebook https://www.facebook.com/showakinenkoen/