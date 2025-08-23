「旅も非常時」も支える新スーツケースが誕生！“みせたい防災”を提案するサイボウパーク × ace. 共同開発モデル

株式会社サイボウ

総合防災の株式会社サイボウ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：結城 剛）は、バッグメーカーのエース株式会社と共同で、旅行と非常時の両方に対応するスーツケース「テオフィールドHS」を開発しました。本製品は、エース株式会社が展開するバッグ＆ラゲージブランド「ace.（エース）」より、2025年8月21日（木）から直営店、SAIBOU PARKを含む各オンラインストア、主要百貨店・専門店で発売を開始します。旅行だけでなく、自宅での防災用品保管や非常時の持出しなど、幅広いシーンで活用できる新しい防災スーツケースです。

"みせたい防災"のセレクトショップ「SAIBOU PARK（サイボウパーク）」は現代のライフスタイルに寄り添う「防災カルチャー」の中心地。日常生活の風景に溶け込むスタイリッシュは防災用品を取り揃え、あなた自身や、あなたの大切な人が、安心して暮らせる世界を目指しています。

( 公式オンラインストア「SAIBOU PARK」URL：https://saiboupark.jp/ )

▼ 開発ストーリー

近年、地震や豪雨などの自然災害リスクが高まる中、日常生活に無理なく取り入れられる防災用品への需要が増しています。内閣府の「防災に関する世論調査」（令和4年）によると、約8割の人が自宅での備えを行う一方、防災用品の保管場所に課題を感じる人も少なくありません。

こうした背景を踏まえ、エースは、旅行時以外はデッドスペースになりがちなスーツケースの活用に着目。この発想をもとに、旅行と非常時の双方で使えるスーツケース「テオフィールドHS」をサイボウパークと共同開発しました。

防災用品を収納できるインナーケースやポーチ、避難時に背負える着脱式ハーネスを備え、室内に馴染むデザインにすることで、日常に自然と“備え”を取り入れられる仕様としました。

▼ テオフィールドHS について

１.旅行と防災を1つに！日常に溶け込むデザイン＆非常時に役立つ多機能性

洗練されたグレーカラー使い分け自在のインナーケース

・防災用品にまとめて保管できる専用インナーケースが付属。

・インナーケースは、旅行時以外はスーツケース内に収納して保管。

・室内に置いても違和感のない、落ち着いたグレーカラーのボディ。

２.日常から非常時までを支える、高いモビリティ

60mm大径キャスターでスムーズ走行背負える！着脱式ハーネスと吊下げポーチ付き

・段差や荒れた道に強い大型60Φ双輪キャスター。

・階段や酷い悪路で背負える着脱式ハーネス。

・外装に取り付けられる吊下げポーチの反射材で夜間の安全性向上。

３.大容量 × 狭所対応 頼れる多機能収納設計

フロントオープン＆一気室構造フック＆モールシステム

・避難所や狭い宿泊施設でも開閉しやすいフロントオープン仕様。

・防災用品やかさばる荷物の収納に適した1気室構造。

・外装のフックやモールシステムなどを用いてヘルメットや吊下げポーチを外付け可能。

・エキスパンダブル機能で容量拡張が可能。

＜その他の機能＞

・薄暗い環境でも視認性を高めるエマージェンシーオレンジの内装生地。

・横置き時の安定性を確保し、荷物掛けとしても使えるフック付き底足台座。

▼ 商品詳細

ブランド：ace.

モデル：テオフィールドHS

素材：ポリカーボネート

カラー：グレー

形状／品番／サイズ（H×W×D）／重量／容量／税込価格：

機内持込／05771／54×36×25（29）cm／3.4kg／32（38）L／46,200円

※（）内はエキスパンダブル機能拡張時の数値です

※防災グッズはセット販売ではございません

【ace.（エース）】

1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。

「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。日本含むアジアマーケット中心に展開中。ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/

▼ SAIBOU PARKとは

■防災カルチャーを発信するセレクトショップ

「備え」のある暮らしを、もっと自然に。そして、誰もが大切な人を守れる社会へ。日常と調和する“見せたい防災” を提案する、おしゃれなオンラインセレクトショップ。安全性や機能性はもちろん、暮らしのあり方や美的感覚にもこだわり、多くのお客様に愛される防災ブランドを目指しています。

https://saiboupark.jp/(https://saiboupark.jp/)



■運営会社

【会社名】 株式会社サイボウ

【代表者】 代表取締役 結城剛

【住所】 埼玉県さいたま市見沼区卸町2丁目6番15号

【事業内容】 消防防災設備の整備点検・施工、防災用品の開発・提案・販売、 防災用品のセレクトショップ「SAIBOU PARK（サイボウパーク）」、備蓄管理アプリ「SAIBOU PARK（サイボウパーク）」、防災Webメディア「SAIBOU PARK MAGAZINE（サイボウパークマガジン）」の運営など

https://saibou.co.jp/(https://saibou.co.jp/)

▼ 共同開発の2社について

<株式会社サイボウ> https://saibou.co.jp/

1967年に創業した総合防災企業。消防設備のメンテナンス・点検サービスをはじめ、お客様のニーズに合わせた消防施設などの提案、災害に備えるための防災用品などを販売しています。企業の方から官公庁、自治会、個人のご家庭まで、幅広いお客様の安全をサポートする様々な事業を展開しています。

<エース株式会社>https://www.ace.jp/

1940年に創業したバッグ総合メーカー。1953年には当時「バッグの一大革命」といわれたナイロン製バッグを日本で初めて開発。マジソンバッグをはじめ、数々のヒット商品を輩出しています。また1967年より国内でのスーツケース製造を開始し、半世紀以上にわたり国内で厳しい品質管理のもとスーツケースを製造しています。