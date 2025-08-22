AIエージェント「AI明細仕訳」 をリリース。明細OCR×生成AIで、明細行が多い・毎回取引内容が変わる請求書の処理を自動化。

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、「バクラク請求書受取」において、 AIエージェント「AI明細仕訳」 の提供を開始しました。

リリースの概要

「AI明細仕訳」は、AIが請求書の明細情報を読み取り、請求書に含まれる情報と過去データを組み合わせ、最適な仕訳を自動で入力するAIエージェントです。

明細情報を読み取るだけではなく、そこから仕訳作成までをワンストップでできるのが特長です。これにより、勘定科目や部門が毎回異なる請求書や、明細行が多く金額の手入力が必要だった請求書の処理工数が大幅に削減されます。

例えば、複数拠点の費用が1枚の請求書で届く運送費や電気代をはじめ、仕訳行を多く入力する必要がある様々な取引での効率化が期待できます。

また、一般的な仕訳補完機能と異なり、仕訳ルールの維持管理は不要です。請求書を処理する中でAIが仕訳を学習し、精度が自動的に向上します。

リリースの背景

「バクラク」シリーズ既存の仕訳学習機能「AI仕訳推薦」は、取引先別の過去仕訳を補完することが原則になっています。よって、明細行や仕訳の内容が毎回異なる請求書では、勘定科目等のマスタ情報や金額を手入力する必要がありました。

今回の「AI明細仕訳」はこうした課題を解消し、9割以上の請求書処理を自動化することを目指して開発しました。

今後の展望

LayerXはAIエージェントを通じて、特定領域で人の介在なく業務を遂行する、レベル4の“業務自動運転”世界の実現を目指します。請求書領域においても、データの読み取り・仕訳生成にとどまらず、支払・分析までをシームレスに連携し、バックオフィス全体の生産性を引き上げてまいります。

バクラク請求書受取とは

請求書特化のAI-OCRと会計ソフトへのシームレスな連携で手入力ゼロの請求書処理を実現する、クラウド請求書受領ソフトです。仕訳データや振込データも自動で生成。電子帳簿保存法、インボイス制度にも対応。

バクラクAIとは

「バクラク」シリーズにおいて提供するAI機能群。バックオフィスに特化したAI機能群によって、日常業務の中で自然にAIを活用いただけるような体験を提供します。

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

株式会社LayerX概要

LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、SaaS+Fintechを軸に、AIを中心としたソフトウェア体験を社会実装するスタートアップです。法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル（LLM）関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

資本金（準備金含む）：132.6億円

