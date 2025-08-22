【東栄住宅】新本部ビルを小平市花小金井に開設

株式会社東栄住宅

■新本部ビル開設の背景

東栄住宅は、持続可能な企業成長と社員の働きやすさの向上を目的に、新たな拠点として小平市花小金井に新本部ビルを建設しました。本移転により、より効率的な業務運営と多様な働き方への対応を進めてまいります。

既存の西東京市本社はそのまま存続しつつ、新たな本部ビルでは次世代のワークスタイルを支える環境を整備し、社員が安心して働き、創造的に活躍できる場を提供します。

■新本部ビルの概要

- 所在地：東京都小平市花小金井南町1-26-22（西武新宿線「花小金井駅」南口駅前）- 規模 ：敷地面積948.57平方メートル 延床面積3,822.79平方メートル 地下1階 地上6階建- 施工 ：西松建設株式会社- 設計 ：株式会社久米設計- スケジュール：2023年12月着工、2025年6月竣工

■新本部ビルの特徴

コンセプト

箱を積み重ねたような造形美を活かし、まるで元からその場所にあったかのように地域に溶け込む外観デザイン。

内部には、コミュニケーションや業務を心地よく行えるアンニュイな空間を設け、間仕切りを最小限に抑えた開放感あふれるフロア構成としました。

エントランスアプローチエントランスホールリフレッシュスペースバルコニースペース

東栄住宅は、新本部ビルの開設を契機に、社員一人ひとりが能力を最大限発揮できる環境整備と地域社会への貢献を強化します。また、西東京市の本社機能も引き続き維持し、地域と共生する企業活動を継続してまいります。

