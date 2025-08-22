【第38回 日経ニューオフィス賞】「中部ニューオフィス奨励賞」を受賞｜超省エネ次世代戦略型オフィス「オフィス・ラボ」
1917年(大正6年) 創業、100年超の歴史を有する岡崎製材株式会社（本社：愛知県岡崎市 代表取締役：八田 欣也、以下「同社」という）が、日本経済新聞社主催の「38回 日経ニューオフィス賞」に初挑戦し、「中部ニューオフィス奨励賞」を初受賞した。
【日本エコハウス大賞2024】「奨励賞」を受賞｜超省エネ次世代戦略型オフィス「オフィス・ラボ」
日本経済新聞社と一般社団法人ニューオフィス推進協会(NOPA）が実施する、創意と工夫をこらしたオフィスを表彰する「日経ニューオフィス賞」に、同社が設計・施工し2024年4月に竣工した次世代戦略型オフィス「総合センター｜オフィス・ラボ」（以下「オフィス・ラボ」）をエントリー。日本トップレベルの高性能設計で超省エネを実現したオフィス・ラボが高く評価され、「中部ニューオフィス奨励賞」に選ばれた。
総合センター｜オフィス・ラボ
所 在 地：〒444-0005愛知県岡崎市岡町字下野川62
旧事務所開設：1988年/昭和63年
階 数：2階建て
構 造：木造在来軸組工法
最 高 高 さ：7.176m
敷 地 面 積：430.13平方メートル （130.11坪）
建 物 面 積：230.77平方メートル （69.81坪）
延 床 面 積：362.87平方メートル （109.77坪）
同社は、1917年の創業以来、建築木材の卸からリノベーション、不動産、木製品の製造販売まで、暮らしに関わる幅広い事業を展開してきた。そんな同社が、営業拠点の建替えを機に挑戦したのが「オフィス・ラボ」。全て自社設計・施工によって実現した本施設は、日本トップレベルの高性能設計を誇り、愛知県内では初となる次世代戦略型オフィスとして開設された。
建て替え前の旧事務所
建て替え後のオフィス・ラボ外観
オフィスコンセプト【次世代戦略型オフィス】1.長寿命100年仕様
木材・建材・施工のプロフェッショナルがこだわり選び抜いた最新鋭仕様
2.高機能・高性能・超省エネ
光熱費を約50%削減する高性能仕様と太陽光発電・蓄電池・EV活用による自給自足システム
3.オフィス・ラボとして社会実験の場に
建設業界に於けるGX提案 「長寿命・高性能オフィス」を自ら社会実験の場として活用
新しいオフィスの在り方・働き方を世界に発信するラボ機能を兼ねる
オフィス・ラボで働く総合センターメンバーの執務風景
機能性・快適性や創造性を高めるオフィス空間- 高断熱・高気密設計で、免疫力向上による健康の維持、さらには図書館並みの防音性能を実現
- CO2濃度を感知する換気設備を搭載しし、空気環境の向上にも配慮
- 設計時には「通風シミュレーション」を取り入れ四季を感じられる空間として設計
- 給気口には花粉フィルターを搭載し、花粉やPM2.5をシャットアウト(健康増進・well-being)
- 畳コーナー、キッチン＆ダイニング等を取り入れ多様な働き方に挑戦
オフィスには珍しい畳コーナーを導入
執務スペースの一角にあり、最新家電も入ったダイニングキッチン
働きやすくデザインされた、自社製・無垢一点モノのデスク
機能性・快適性や創造性を高めるIT/ICTツール
建設業界に於けるGX提案┃データの計測・蓄積
オフィスのあらゆるデータを毎日計測・蓄積し、超省エネ・最適化を研究して提案。建築業界でも一般的になっていない「長寿命・高性能オフィス」を自ら社会実験の場として活用している。
AI搭載の最先端インタラクティブホワイトボード導入
応接・会議室にはAI搭載の最先端ホワイトボードを採用。議事録自動化・情報共有を効率化し、会議の質と生産性の向上になった。
インタラクティブホワイトボードを使用した会議風景
光熱費50%削減の超省エネオフィス
断熱等級７(HEAT20 G3相当)を超える外皮性能と、ヒートポンプ式の熱源・空調を採用することで、平成28年度の一般的なオフィスと比べ光熱費50％削減を実現できるよう計画。世界トップクラスの欧州基準をクリアする高断熱・高気密設計として、電力会社のエネルギー・電力に頼りきらない超省エネ性能となった。
オフィス・ラボの断熱材(断面図)
断熱材にはセルロースファイバーとグラスウールを使用。一般的なものと比べ 約2~3倍の厚みがある。セルロースファイバーは断熱効果に加え、調湿性を考慮して採用した。
壁【厚み約330mm】
屋根【厚み約390mm】
性能/シミュレーション
光熱費：平成28年基準の一般的なオフィスに比べて光熱費50%削減 ※電気料金単価：27.00円/kWh前提
外皮平均熱還流率(UA値)：0.21 等級7・HEAT20 G3を上回る高性能
C値：0.09 国が定める基準はないが一般的に高気密と評価される「C値1.0」を大幅に上回る高性能
資産をまもるBCP対策太陽光発電・蓄電池・V2H活用で巨大地震など有事・災害時にも安心
自家消費だけでなく、災害時の備えとしての蓄電やV2H活用、余剰電力の売電など様々な選択肢を組み合わせることで、オフィス・ラボのエネルギー効率の最適化を実現する。
太陽光発電、蓄電池、電気自動車を連携させたV2Hを搭載
耐震等級3取得・耐久性に優れた制震ブレースの採用
許容応力度計算にて耐震等級３を取得。東南海地震に備え、耐震等級の中でも最も安全性の高い耐震性を確保し、社員と地域の命と財産を守る。また、耐久性の高いアルミ製の制震ブレースを採用し耐震性能・耐久性を高めている。
シャワールーム完備で快適・健康な毎日を支える
物流オペレーターや職人含め社員の健康を守ることも当社の使命。シャワールームは汗を流すだけでなく、熱中症対策や有事の備えとしても活躍する。
オフィスに備えたシャワールーム
無垢を活かしたウッドデザインオフィス
外と中を繋ぐくつろぎウッドデッキ
ミーティングにも休憩にも使える畳コーナー
社員が自然と集うダイニングキッチン
ガラス張りでありながら防音性の高い応接・会議室
勉強会に、地域交流に、多様に使えるフリースペース
岡崎製材株式会社（代表取締役 八田欣也、愛知県岡崎市戸崎元町４番地１）
創業1917年(大正6年)、100年超の歴史を有する愛知県岡崎市の老舗材木屋。一流の目利きが世界中から仕入れた多種多様な無垢材は200樹種・5万点を超え、日本一の保有量を誇る。脈々と受け継ぐ材木知識・経験により歴代の目利きが世界中から揃えた銘木は、丁寧に製材・乾燥・加工され豊富なラインナップとして保管しており、お客様のご要望に合わせて「あなただけの一点」をご提案する。
また、愛知県を中心に建築木材・資材等の卸売り、リノベーションや不動産、木製品の製造・販売など、建築や住まいに関わる多種多様な商品・サービスをワンストップで提供。地元密着の「最適住環境企業」を掲げる会社である。
【会社紹介】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lnLWuhfzHpE ]
この件に関するお問い合わせは岡崎製材株式会社の上田 萌子(うえだ もえこ)までお願いします。
TEL 0564-51-0861(本社事務所) / Mail m.ueda@okazaki-seizai.co.jp
