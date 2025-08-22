『産業用ロボット白書2025年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

■ 本白書編纂チームからのステートメント

2025年、産業用ロボットは従来の“自動化の補助ツール”から“知能化された産業基盤”へと進化しつつある。AI、5G通信、デジタルツイン、エッジコンピューティング、さらにはヒューマノイド技術までが不可逆的な変革を牽引しており、同時に国際的なプレイヤー、規制、標準化の動向も急速に進展している。

こうした背景のもと、本白書は、産業界・技術分野・市場動向を横断的にマッピングし、アナリストが必要とする 戦略的シナリオ、技術インサイト、市場見通し を統合 300を超えるセクションから成る体系的構造は、センサーからAI、製造工程から応用分野までを網羅している。

■ 本白書のユニークバリュー［1］

特に本年度版は以下を強調している：

-AI・生成AIの急進的普及：自然言語処理、強化学習、マルチモーダルAIによる制御最適化

-デジタルツイン2.0の普及：リアルとバーチャルを統合した「生きたモデル」の実装

-協働ロボットからヒューマノイドへの拡大：人と共存するデザイン、双腕/二足歩行の産業進出

-市場セグメントの多様化：自動車、エレクトロニクス、食品、医療、建設、宇宙まで

-エコ・サステナビリティ志向：カーボンニュートラル・循環型材料・再生エネルギー統合

■ 本白書のユニークバリュー［2］

本白書は、産業用ロボットに関する現在地の俯瞰マップと2027年までの実装ロードマップを示しており、そこで鍵となる軸は以下の3本柱と措定している。

-知能化コア: 生成AI・強化学習・マルチモーダルAI・認知/エージェントAI

-サイバーフィジカル統合: リアルタイム・双方向デジタルツイン、仮想試作/VC、シミュレーション最適化

-分散運用基盤: エッジAI/オンデバイス推論、5G/エッジクラウド連携、マイクロサービス化/SDR

■ 全体俯瞰テクノロジーマップ＆カバレッジ（2025現状の骨格）

以下、全体俯瞰マップと、2025→2027の到達目標・優先実装とマイルストーンを提示する。

（括弧内のアルファベットは、各章の大見出し番号）

視点: レイヤー（ハード→センサー→知能→制御→OT/IT）× 横断機能（安全・接続・持続可能性）

1. デバイス/材料・駆動（P, X）

-軽量/高強度/スマート材料（形状記憶/電気活性/圧電/磁歪）、高減衰・超軽量構造

-高効率モータ、精密減速機、電動アクチュエータ、筋肉型アクチュエータ（研究～実証）

-極限対応（高温・低温・高圧・真空・放射線・腐食・水中・宇宙）（AE）

2. センシング層（B, Y）

-ビジョン（2D/3D/ステレオ）、AI画像センサー、欠陥検出ビジョン、品質検査ビジョン

-力覚/近接/振動/温度/圧力/流量/環境、MEMS/フォトニック/量子センサー

-マルチモーダル融合/アダプティブセンシング、センサーデータ解析AI

3. 通信/接続・インフラ（M, N）

-5G低遅延制御/遠隔操作、エッジクラウド連携、クラウドロボティクス

-IoTセンサー統合、データ収集/可視化、予測分析/アラート、運用データ解析

-通信セキュリティ/ネットワーク最適化

4. 計算/推論基盤（H, T）

-エッジAI処理ユニット、オンデバイス画像解析、エッジ学習、軽量モデル実装

-リアルタイム異常検知、エッジでのモデル更新（MLOps@Edge）

-統合制御ソフト、運用管理（OMS）、データ解析/クラウドプラットフォーム、API/サードパーティ連携

5. 知能化・制御（F, G, W, AA）

-生成AI搭載制御、自然言語UI/マルチモーダル指示、強化学習/転移学習/FL

-認知ロボティクス/決定木/エージェント、マルチエージェント協調/群知能/分散意思決定

-次世代制御: MPC、ファジィ、ニューラル、ロバスト、非線形、分散/階層制御、スライディングモード

6. サイバーフィジカル（C）

-リアルタイム/双方向デジタルツイン、ロボット動作シミュレーション、仮想試作、バーチャルコミッショニング

-シミュレーションベース最適化、デジタル検証、リアル・バーチャル連携

-ゲームエンジン×ROS、合成データ生成、LLM/行動エージェント連携

7. アプリケーション/フォームファクタ（I, J, K, L, R, U, AD）

-協働ロボット（安全内蔵、力制御、軽量、小型、直感教示、共存設計）

-ヒューマノイド（二腕・二足・ヒューマンライクマニピュレーション、身体性AI、擬人化UI）

-AMR/AGV（SLAM/動的経路/フリート/障害回避/自動充電/クラウド連携）

-半導体（真空/高精度/クリーン/歩留まり）、製造・組立（精密/マイクロ/高速ピック&プレース/工程最適）

-業界応用：自動車/電子/食品/医薬、物流・倉庫、建設・土木、鉱業・海洋、宇宙・航空、医療・バイオ

8. 安全/セキュリティ/ガバナンス（O）

-機能安全、セーフティPLC、安全監視、侵入検知、暗号化、アクセス制御、セキュリティ更新、リスクアセスメント

-標準化（OPC-UA等）、AI倫理・ガバナンス

9. サステナビリティ（AC, Q）

-省エネ設計、再エネ統合、回生、電力最適化、エネルギーハーベスティング

-リサイクル/生分解性材料、循環経済、環境モニタリング、カーボンニュートラル

この全体像の核は、センサーフュージョン→エッジ推論→双方向DT→エージェンティック制御→SDR/マイクロサービスという“閉ループ最適化”を、5G/エッジクラウドで低遅延に回す設計である。

以上の要点サマリで示しているように、本白書は、単に“現状を記述する資料”ではなく、将来に備えるための意思決定基盤を提供するものである。

本白書が、「産業用ロボット」ならびに日本の産業変革の「マップ」／「ナビゲータ」／「コンパス」となることを願っている。

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

