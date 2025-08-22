JAXA研究者とAI先端企業が語る──人類が宇宙で“過ごす”ための仕組みを探る「Sphear #2」、9月5日開催

クーガー株式会社

クーガー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 敦）は、人類の宇宙移住にAIの力で貢献することを目指したコミュニティ「Sphear（スフィア）」の第2回リアルイベント「宇宙で“過ごす”ための仕組みとは──Sphear #2」を、2025年9月5日（金）19:00より、東京・麹町のLIFULLイベントスペースにて開催いたします。本イベントでは、SpaceX Starshipが描く「100人が暮らす生活空間」とその構造やAI制御に加え、国際宇宙ステーション（ISS）で実装されている微小重力下での生命維持システムや資源循環、人体影響への対応などを紹介。極限環境における実証知見と最先端技術をもとに、人類が宇宙で生き、過ごすための仕組みをJAXA有人宇宙技術部門の研究者とクーガーCEOが多角的に考察します。

■ Sphear #2 イベント概要

日時 ｜2025年9月5日（金）19:00～21:30（開場 18:45）

会場 ｜LIFULL 2階イベントスペース（東京都千代田区麹町１丁目４－４）

参加費｜3,000円（事前決済）

定員 ｜30名（先着順・要申込）

※会場開催のみ（オンライン配信なし）

お申し込みページ

https://sphear-002.peatix.com/

■ タイムテーブル

■ 登壇者紹介

- 18:45 開場（受付開始）- 19:00-19:10 Sphear（スフィア）──AIで人類の宇宙移住に挑む- 19:10-19:40 宇宙の生活を可能にするStarship構造──100人の生活空間とAI制御を支える技術とは？ 石井 敦（クーガー株式会社 CEO）- 19:40-20:20 宇宙で“過ごす“ということ──ISSが支える日常と非日常 伊東 和哉（JAXA 有人宇宙技術部門宇宙環境利用推進センター）- 20:20-20:50 パネルディスカッション 登壇者2名によるクロストーク- 20:50-21:45 懇親会（軽食・ドリンク付き） 登壇者・参加者同士のネットワーキングタイム

伊東 和哉 | Kazuya Ito

JAXA 有人宇宙技術部門宇宙環境利用推進センター

新規事業立ち上げやロボット開発の経験を経て、宇宙分野に携わるように。現在はJAXAにて、微小重力環境向けロボット開発を担当し、「ロボット × 宇宙」の新たな可能性を探求している。

石井 敦｜Atsushi Ishii

クーガー株式会社 CEO

バーチャルヒューマンエージェント「レイチェル」開発者。検索エンジン、ゲーム、クラウドロボティクスなどの開発やスタンフォード大学AI講師などの実績を持つ。

■ Sphear #1の様子

■ Sphear #1のイベントレポート公開中！

■ なぜ、今「宇宙 × AI」なのか？

- セッション1：石井敦（クーガーCEO）SpaceX、その絶対的優位性の解剖学 ― なぜ彼らは宇宙開発の「新ルール」を創造できたのかhttps://note.com/sphear/n/n5a7c8a06e074- セッション2：藤吉弘亘（中部大学教授）宇宙へ羽ばたくAIの眼--コンピュータービジョン最前線、藤吉弘亘が語るロボットと宇宙https://note.com/sphear/n/nb8c3b918fb5b- セッション3：山崎雅起（JAXA 宇宙探査イノベーションハブ主任研究開発員）月面探査、夢から「日常」へ。JAXA山崎氏が語る、ローバー開発のリアルな課題とAI活用の最前線https://note.com/sphear/n/nf4664dac2e99- パネルディスカッション：石井敦＋藤吉弘亘＋山崎雅起宇宙開発の新領域とAIの進化--シミュレーション、ロボティクスが拓く月面探査の未来https://note.com/sphear/n/n7e8491934371

月面基地の建設、宇宙旅行の商用化、火星への長期探査ミッション。かつてはSFだった世界が、今まさに現実になりつつあります。こうした「人類の次のフロンティア」において、AIはその真価を最も発揮する領域です。

極限環境、地球からの遠隔操作、限られた資源、想定外のトラブル。これらを乗り越えるには、人間の判断力を補完・拡張するだけでなく、ロケットやロボットの自律制御、探査機のナビゲーション、環境認識、通信の最適化など、AI・ロボティクス・ヒューマンインタラクションの総合的な活用が不可欠です。

■ Sphearとは？──月・火星移住実現を加速させる場

Sphear（スフィア）は、「宇宙 × AI」を軸に、月・火星移住を支える思想と技術を探求するコミュニティです。AI、ロボティクス、宇宙工学といった専門領域を超えて、エンジニア、デザイナー、建築家、教育者、心理学者、アーティストなど多様な人々が集い、自由な発想と対話から新たな未来を構想していきます。

■ こんな方におすすめ

- 宇宙やAIに強い関心がある方- 宇宙関連スタートアップやJAXA技術に興味がある方- ロボティクス、画像認識、自然言語処理に携わっている方- ユーザーインタラクションやヒューマンインタフェースに関心がある方- 領域横断的なプロジェクトや仲間を求めている方