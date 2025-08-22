JAXA研究者とAI先端企業が語る──人類が宇宙で“過ごす”ための仕組みを探る「Sphear #2」、9月5日開催

クーガー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 敦）は、人類の宇宙移住にAIの力で貢献することを目指したコミュニティ「Sphear（スフィア）」の第2回リアルイベント「宇宙で“過ごす”ための仕組みとは──Sphear #2」を、2025年9月5日（金）19:00より、東京・麹町のLIFULLイベントスペースにて開催いたします。本イベントでは、SpaceX Starshipが描く「100人が暮らす生活空間」とその構造やAI制御に加え、国際宇宙ステーション（ISS）で実装されている微小重力下での生命維持システムや資源循環、人体影響への対応などを紹介。極限環境における実証知見と最先端技術をもとに、人類が宇宙で生き、過ごすための仕組みをJAXA有人宇宙技術部門の研究者とクーガーCEOが多角的に考察します。


■ Sphear #2 イベント概要

日時　｜2025年9月5日（金）19:00～21:30（開場 18:45）


会場　｜LIFULL 2階イベントスペース（東京都千代田区麹町１丁目４－４）


参加費｜3,000円（事前決済）


定員　｜30名（先着順・要申込）


※会場開催のみ（オンライン配信なし）



お申し込みページ


https://sphear-002.peatix.com/


■ タイムテーブル

- 18:45　開場（受付開始）
- 19:00-19:10　Sphear（スフィア）──AIで人類の宇宙移住に挑む
- 19:10-19:40　宇宙の生活を可能にするStarship構造──100人の生活空間とAI制御を支える技術とは？　石井 敦（クーガー株式会社 CEO）
- 19:40-20:20　宇宙で“過ごす“ということ──ISSが支える日常と非日常　伊東 和哉（JAXA 有人宇宙技術部門宇宙環境利用推進センター）
- 20:20-20:50　パネルディスカッション 登壇者2名によるクロストーク
- 20:50-21:45　懇親会（軽食・ドリンク付き） 登壇者・参加者同士のネットワーキングタイム

■ 登壇者紹介


伊東 和哉 | Kazuya Ito


JAXA 有人宇宙技術部門宇宙環境利用推進センター



新規事業立ち上げやロボット開発の経験を経て、宇宙分野に携わるように。現在はJAXAにて、微小重力環境向けロボット開発を担当し、「ロボット × 宇宙」の新たな可能性を探求している。






石井 敦｜Atsushi Ishii


クーガー株式会社 CEO



バーチャルヒューマンエージェント「レイチェル」開発者。検索エンジン、ゲーム、クラウドロボティクスなどの開発やスタンフォード大学AI講師などの実績を持つ。





■ Sphear #1の様子




■ Sphear #1のイベントレポート公開中！

■ なぜ、今「宇宙 × AI」なのか？

月面基地の建設、宇宙旅行の商用化、火星への長期探査ミッション。かつてはSFだった世界が、今まさに現実になりつつあります。こうした「人類の次のフロンティア」において、AIはその真価を最も発揮する領域です。



極限環境、地球からの遠隔操作、限られた資源、想定外のトラブル。これらを乗り越えるには、人間の判断力を補完・拡張するだけでなく、ロケットやロボットの自律制御、探査機のナビゲーション、環境認識、通信の最適化など、AI・ロボティクス・ヒューマンインタラクションの総合的な活用が不可欠です。


■ Sphearとは？──月・火星移住実現を加速させる場



Sphear（スフィア）は、「宇宙 × AI」を軸に、月・火星移住を支える思想と技術を探求するコミュニティです。AI、ロボティクス、宇宙工学といった専門領域を超えて、エンジニア、デザイナー、建築家、教育者、心理学者、アーティストなど多様な人々が集い、自由な発想と対話から新たな未来を構想していきます。


■ こんな方におすすめ

- 宇宙やAIに強い関心がある方
- 宇宙関連スタートアップやJAXA技術に興味がある方
- ロボティクス、画像認識、自然言語処理に携わっている方
- ユーザーインタラクションやヒューマンインタフェースに関心がある方
- 領域横断的なプロジェクトや仲間を求めている方