「岡山市×Creww」スタートアップと地域企業の協業を創出するシンポジウム『岡山スタートアップスクラム』を９月９日(火)に開催！

岡山市

岡山市は、「岡山スタートアップスクラム」を令和7年9月9日（火）10時～１7時に開催します。

地域企業や各分野の関係者等が一堂に会し、スタートアップのサービスや製品に触れ、交流することで、スタートアップの成長支援や地域経済活性化に繋げることを目指します。

イベント詳細や参加申込みは、下記URLをご参照ください。

https://okayama-startupscrum.com/

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/56_1_6d2c43b3a3f9b16ea1d72b27e6f73737.jpg?v=202508230525 ]

プログラム・内容

10:00～10:30 オープニング

「開会挨拶」

大森 雅夫（岡山市長）

「国内のスタートアップを取り巻く現状と期待」

藤本 あゆみ 氏（一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事）

10:30～11:30 基調講演

「CFOはどう企業を伸ばすか」

八木 智昭 氏（株式会社タイミー 取締役CFO）

11:30～12:30 パネルディスカッション

「スタートアップ共創がもたらすイノベーション創出」

鈴木 恭輔 氏（株式会社 Ryobi AlgoTech Capital 運用責任者）

足立 崇彰 氏（日本郵政キャピタル株式会社 代表取締役）

小橋 正次郎 氏（KOBASHI HOLDINGS株式会社 代表取締役社長）

志岐 遼介 氏（Creww株式会社 西日本エリア Area Lead）

13:00～13:50 トークセッション１.

「誰が地域の挑戦を伝えるのか？」

─ 瀬戸内から始まるローカルジャーナリズムの可能性 ─

堀 潤 氏（ジャーナリスト / 元NHKアナウンサー）

藤田 圭一郎 氏（瀬戸内と株式会社）

山田 邦明 氏（瀬戸内と株式会社）

構 二葵 氏（8bitNews）

14:00～15:30 スタートアップピッチ

計15名のスタートアップ企業がピッチ登壇

16:00～16:50 トークセッション２.

「The Shift」～モビリティ革命のはじまり～

楠 一成 氏（KGモーターズ株式会社）

須知 高匡 氏（Zip Infrastructure株式会社）

石元 玲 氏（ちゅうぎんキャピタルパートナーズ）

参加対象

地域企業、金融機関、スタートアップ、大学、自治体等

参加方法

申込方法： ホームページから申込ページへ進み、応募

■主催・運営

主催： 岡山市・一般財団法人自治総合センター

運営： Creww株式会社

Creww株式会社について

「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供しています。

2012年の創業以来、500回以上の企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムの開催、約1,500件の協業を実現し、国内最大級の実績を有しています。運営するオープンイノベーションプラットフォームには約8,500社のスタートアップが登録しています。

現在は日本国内のみならずアジアのスタートアップエコシステムの発展に寄与すべく、韓国や台湾をはじめグローバルなオープンイノベーション創出を促進しています。

公式サイト：https://creww.in/

会社名 ：Creww株式会社

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5階

設立 ：2012年

代表者 ：代表取締役 伊地知 天

事業内容 ：国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームの運営。

スタートアップコミュニティの運営。