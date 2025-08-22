「岡山市×Creww」スタートアップと地域企業の協業を創出するシンポジウム『岡山スタートアップスクラム』を９月９日(火)に開催！

岡山市


岡山市は、「岡山スタートアップスクラム」を令和7年9月9日（火）10時～１7時に開催します。


地域企業や各分野の関係者等が一堂に会し、スタートアップのサービスや製品に触れ、交流することで、スタートアップの成長支援や地域経済活性化に繋げることを目指します。



イベント詳細や参加申込みは、下記URLをご参照ください。


https://okayama-startupscrum.com/




イベントの詳細


[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/56_1_6d2c43b3a3f9b16ea1d72b27e6f73737.jpg?v=202508230525 ]


プログラム・内容




10:00～10:30　オープニング
　「開会挨拶」
　　大森 雅夫（岡山市長）
　「国内のスタートアップを取り巻く現状と期待」
　　藤本 あゆみ 氏（一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事）



10:30～11:30　基調講演


　「CFOはどう企業を伸ばすか」
　　八木 智昭 氏（株式会社タイミー 取締役CFO）



11:30～12:30　パネルディスカッション
　「スタートアップ共創がもたらすイノベーション創出」
　　鈴木 恭輔 氏（株式会社 Ryobi AlgoTech Capital 運用責任者）
　　足立 崇彰 氏（日本郵政キャピタル株式会社 代表取締役）


　　小橋 正次郎 氏（KOBASHI HOLDINGS株式会社　代表取締役社長）


　　志岐 遼介 氏（Creww株式会社　西日本エリア Area Lead）



13:00～13:50　トークセッション１.
　「誰が地域の挑戦を伝えるのか？」
　　─ 瀬戸内から始まるローカルジャーナリズムの可能性 ─
　　　堀 潤 氏（ジャーナリスト / 元NHKアナウンサー）
　　　藤田 圭一郎 氏（瀬戸内と株式会社）
　　　山田 邦明 氏（瀬戸内と株式会社）
　　　構 二葵 氏（8bitNews）



14:00～15:30　スタートアップピッチ
　計15名のスタートアップ企業がピッチ登壇



16:00～16:50　トークセッション２.
「The Shift」～モビリティ革命のはじまり～
　　楠 一成 氏（KGモーターズ株式会社）
　　須知 高匡 氏（Zip Infrastructure株式会社）
　　石元 玲 氏（ちゅうぎんキャピタルパートナーズ）


参加対象


地域企業、金融機関、スタートアップ、大学、自治体等


参加方法


申込方法： ホームページから申込ページへ進み、応募


　　　　　　https://okayama-startupscrum.com/




■主催・運営


主催： 岡山市・一般財団法人自治総合センター


運営： Creww株式会社



Creww株式会社について


「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供しています。
2012年の創業以来、500回以上の企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムの開催、約1,500件の協業を実現し、国内最大級の実績を有しています。運営するオープンイノベーションプラットフォームには約8,500社のスタートアップが登録しています。
現在は日本国内のみならずアジアのスタートアップエコシステムの発展に寄与すべく、韓国や台湾をはじめグローバルなオープンイノベーション創出を促進しています。



公式サイト：https://creww.in/


会社名　　：Creww株式会社


所在地　　：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5階


設立　　　：2012年


代表者　　：代表取締役 伊地知 天


事業内容　：国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームの運営。


　　　　　　スタートアップコミュニティの運営。