秋の臨時列車の運転について

東日本旅客鉄道株式会社

2025年10月1日（水）～11月30日（日）の期間に、各地で秋のイベントや紅葉散策などへのお出かけに便利な列車を運転します。また、秋の3連休を中心に、首都圏と各地を結ぶ新幹線・特急列車を増発します。

１． 秋の臨時列車の運転期間

2025年10月1日（水） ～ 11月30日（日） ≪61日間≫

２． 臨時列車の運転本数

※今後のご利用状況に応じて臨時列車を追加運転する場合があります。

※最新の臨時列車の情報は、「臨時列車のお知らせページ」で随時発表します。

https：//www.jreast.co.jp/railway/extratrain/

JRE POINTを使ってJR東日本の新幹線・在来線をおトクにご利用いただけます！

新幹線eチケットサービス、在来線チケットレス特急券サービスにて、「JRE POINT」を特定区間の新幹線、在来線特急列車のチケットに交換することができます。普通車指定席のほか、グリーン車やグランクラスなどでもご利用いただけます。毎日のあらゆるシーンで「JRE POINT」を貯めて、新幹線・在来線特急列車をご利用ください！

https://www.eki-net.com/top/jrticket/guide/reserve/tokuten_ticket.html

【新幹線】

3連休を中心に、お出かけに便利な臨時列車を運転します。

◆期間中の新幹線の臨時列車

※上記の本数は、大宮～宇都宮駅間および大宮～高崎駅間を運転する列車を計上しています。

※東北・秋田・山形新幹線のうち、併結して運転する列車は1本として計上しています。

東北新幹線

◆紅葉シーズンの東北へ、お出かけに便利な臨時列車を「はやぶさ」を中心に多数運転するほか、宇都宮に停車する「はやて」を新たに設定します。彩りの季節の東北へお出かけしてみませんか。

※「はやぶさ」「はやて」「こまち」「つばさ」は【全車指定席】です。

【八甲田ロープウェー】このほかにも多数の臨時列車を運転します。

上越新幹線

◆紅葉散策やトレッキングなど、秋のお出かけに便利な臨時列車を運転します。食も景色も『旬』が満載の新潟へ、お出かけしてみませんか。

【弥彦公園 もみじ谷】このほかにも多数の臨時列車を運転します。

今年の秋は山形へ旅して、泊まって、美味しいフルーツを食べ尽くそう！～カラフルフルーツ旅！山形～

山形県さくらんぼ＆フルーツPR協議会が推進する「やまがたフルーツ150周年」とタイアップし、「カラフルフルーツ旅！山形」をテーマに、山形県への観光誘致施策を実施します。

▼旅行会社10社と「山形県に泊まろう！キャンペーン」を展開し、クーポンの配布やおトクな旅行商品の販売を行うほか、首都圏でのプロモーション、新幹線eチケット特別レートの設定、特産品のPRなど流動促進の取り組みを行います。

▼この機会に秋に旬を迎えるフルーツや彩り豊かな自然景観をご堪能ください。

▼詳細はプレスリリースをご確認ください。

https://www.jreast.co.jp/press/2025/20250801_ho02.pdf

◆◇列車＋宿泊プランで行く おトクな秋旅◇◆

「JR 東日本びゅうダイナミックレールパック」なら、お好きな列車と宿泊を一度にWeb申込でき、自分だけのオリジナル旅行を作ることができます。

秋のご旅行はダイナミックレールパックでお出かけしてみませんか。さらにおトクなクーポンを各種配布中！お早めにご利用ください。

▼詳細は「びゅうトラベル」サイトからご確認ください。

・秋特集 https://www.jre-travel.com/seasonal/autumn/

・割引クーポン一覧 https://www.jre-travel.com/coupon/

北陸新幹線

◆「かがやき」を中心に臨時列車を多数運転します。秋の魅力あふれる信州・北陸へお出かけしてみませんか。

【太陽が丘メタセコイア並木】 提供:石川県観光連盟

○東京～金沢・敦賀駅間

※「かがやき」は【全車指定席】です。

このほかにも多数の臨時列車を運転します。

○東京～長野駅間

このほかにも多数の臨時列車を運転します。

【在来線】

秋のお出かけに便利な臨時列車を運転します。

鎌倉・常磐鎌倉号・鎌倉満喫五日市・鎌倉満喫青梅

◆鎌倉エリアの社寺巡りや紅葉散策などへのお出かけに便利な列車を各地から運転します。乗り換えなしで快適な旅行をお楽しみください。

【鎌倉の紅葉】 提供：鎌倉市観光協会

■編成

鎌倉・常磐鎌倉号：E653系7両（全車指定席）

鎌倉満喫五日市・鎌倉満喫青梅：E257系5両（全車指定席）

谷川岳もぐら・谷川岳ループ

◆谷川岳の絶景や、日本一のモグラ駅「土合駅」を見に行くことができる臨時列車を新宿駅発着で運転します。秋の山々に囲まれながら心豊かな時間をお過ごしください。

【谷川岳】

■編成 E257系5両（全車指定席）

かいじ70号

◆平日朝の通勤・通学でのご利用に便利な臨時列車を運転します。全車指定席の特急列車で快適な移動空間をお過ごしください。

【E353 系】

■編成 E353系9両（全車指定席）

海浜公園コキア 高尾・青梅・高崎・川越・平塚号

◆首都圏各地から「国営ひたち海浜公園」へのお出かけに便利な直通列車を運転します。広がる丘に鮮やかに紅葉したコキアが彩ります。見渡す限り広がる赤コキアの絶景をぜひお楽しみください。

【赤コキア】 提供：国営ひたち海浜公園

■編成 海浜公園コキア高尾・青梅・高崎・川越号：E653系7両（全車指定席）

海浜公園コキア平塚号：E657系10両（全車指定席）

Mt．Fuji 御殿場

◆富士山・御殿場エリアへのお出かけに便利な臨時列車を運転します。御殿場駅では列車の運転に合わせて「駅からハイキング」も実施します。富士山の大パノラマビューをお楽しみください。

【E257 系】

■編成 E257系5両（全車指定席）

あやめ（佐原秋祭り）

◆「佐原の大祭秋祭り」の開催にあわせて、便利な臨時列車を運転します。約300年にわたって受け継がれてきた伝統の山車祭りをぜひお楽しみください。

【佐原の大祭秋祭り】提供：水郷佐原観光協会

■編成 E257系5両（全車指定席）

ひなび

釜石・下北・錦秋湖・平泉・八幡平・みちの

◆北東北各エリアでの運行に加えて、岩手・秋田・青森の3県を横断する「ひなび みちのく」を運転します。「ひなび（陽旅）」の車窓から流れる雄大な自然を存分にお楽しみください。

【ひなび（陽旅）】

■編成 HB-E300系2両 ひなび（陽旅）（全車指定席）

※その他にも「のってたのしい列車」やイベント・キャンペーンに合わせた列車、行楽に便利な臨時列車を運転します。在来線臨時列車の詳細については別紙をご覧ください。時刻表もあわせてご覧ください。

※本リリースの掲載情報は8月22日(金)時点の情報です。最新の情報はJR東日本ホームページ等でご確認ください。

※資料内の画像は全てイメージです。