人気漫画家キューライス氏がデザイン！長崎の新しい尾曲がり猫のキャラクター「おまがりねこのふっく」が誕生！

写真拡大 (全11枚)

金澤商店

・「おまがりねこのふっく」とは


ふっくは、長崎に住む尾曲がり猫のいっぴき。


ふらっと現れては、人々を励ましたり、そっと手伝ってくれたり、ただ食べていったりする。


趣味はいい感じのところにしっぽをひっかけて遊ぶこと。


あまいものが大好き。


ふっくは「福」と「フック」、ふたつの意味がある。



おまがりねこのふっく


あまいものが好き（特にカステラ）



その特徴的な尾っぽは、「尾曲がり猫はしっぽに幸せとひっかけてくる」と言われており、私たちに福をもたらしてくれます。また、曲がったしっぽが「フック」のように、人々を繋ぎ、幸運を引っ掛けてきてくれる愛らしい猫です。



曲がった尻尾が幸運をひっかけてくると言われています

・キューライス氏の温かみと独特の世界観


独特なタッチと、どこかシュールでユーモラスなキャラクターを生み出すことで知られるキューライス氏のデザインによって誕生しました。「ふっく」は、その愛らしい姿を通じて、長崎の街の温かさや、長崎の文化・魅力を多くの方々に伝えていきます。



・今後の展開について


今後は、この「おまがりねこのふっく」をデザインした商品の製造・販売を順次開始する予定です。長崎のお土産品としてはもちろん、全国の皆様に愛されるキャラクターとして、製品の展開を行なってまいります。現在はTシャツとステッカーを販売しています。



Tシャツ


ステッカー

ステッカー

このプレスリリースが、メディア関係者の皆様にとって「ふっく」との素敵な出会いとなり、長崎の尾曲がり猫の魅力がさらに広がるきっかけとなることを願っております。