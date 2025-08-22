¥¤¥Þ¥¸¥Ê¼Ò¡¢¥¢¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥¢¥ë¥Àー¥Ê ¥µ¥Ã¥«ー¥¥ã¥ó¥×¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥È¥Êー¤Ë»²²è
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ØÌîµÈµ¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Shichifuku S.L.¼çºÅ¤Î¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥µ¥Ã¥«ー¥¥ã¥ó¥×¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥¢¥ë¥Àー¥Ê¥µ¥Ã¥«ー¥¥ã¥ó¥× JAPAN 2025¡×¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥×¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥¢¥ë¥Àー¥Ê»á¤¬Ä¾¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë3Æü´Ö¤Î½¸Ãæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢2025Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡Ê¼óÅÔ·÷¡Ë¤ÈÂçºå¡Ê´ØÀ¾¡Ë¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¥¤¥Þ¥¸¥Ê¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï»²²ÃÈñ8Ëü±ß¤Î¤È¤³¤íÆÃÊÌ²Á³Ê5Ëü±ß¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Åª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÄ¾¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥¢¥ë¥Àー¥Ê¥µ¥Ã¥«ー¥¥ã¥ó¥×³µÍ×- ¼çºÅ¡¦´ë²è: Shichifuku S.L.
- »ØÆ³¼Ô: ¥¢¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥¢¥ë¥Àー¥Ê»á¡Ê¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¡Ë
- ÂÐ¾Ý: 8～13ºÐ¡Ê6～7ºÐ¤Ï·Ð¸³¼Ô¤Î¤ß±þÁêÃÌ¡Ë
- ³«ºÅÃÏ: Åìµþ¡¦¶ÇÀ±Ãæ³Ø¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢Âçºå¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Ãæ³ØÉô¥°¥é¥¦¥ó¥É
- ³«ºÅ»þ´ü: 2025Ç¯9·î¡Ê³ÆÃÏ3Æü´Ö¡Ë
Ã»´ü¤Ç¤â¡ÈËÜ¼Á¡É¤ËÆÏ¤¯Àß·×
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥×¤Ï3Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¾õ¶·ÇÄ°® ¢ª Ç§ÃÎ ¢ª °Õ»×·èÄê ¢ª ¼Â¹Ô ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢Áª¼ê¼«¿È¤¬¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¥×¥ìー¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥ë¥Àー¥Ê»á¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ã¥«ー¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Äê·¿²½¤·¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Î¥×¥ìー¤ËÁÏÂ¤À¤È¹çÍýÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ã»´ü´Ö¤Ç¤â¡ÈËÜ¼Á¡É¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤ò»Ä¤·¡¢»î¹ç¤Ç»È¤¨¤ëÈ½ÃÇ¤ÎºÆ¸½À¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×¤Ç¤¹¡£
»²²èÇØ·Ê¡¦ÁÛ¤¤
¡¡¥¤¥Þ¥¸¥Ê¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥×¤Î¡ÖÃ»´ü¤Ç¤â¡ÈËÜ¼Á¡É¤ËÆÏ¤¯Àß·×¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î¹Í¤¨Êý¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤â³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë³Ø¤Ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¡ÖÀ¤³¦Åª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¥µ¥Ã¥«ー¤ò³Ø¤Ù¤ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡¢¥¤¥Þ¥¸¥Ê¼Ò¤â¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥×¥ìー¤ò¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥Þ¥¸¥Ê¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÃÊÌÏÈ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥Ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦´ØÌîµÈµ
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥Ê
½êºßÃÏ¡§¢©102-0083 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3-5-2
ÀßÎ©¡§2006Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´ØÌîµÈµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢´ë¶È¸¦½¤»ö¶È
URL¡§https://www.imajina.com
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥Ê¡¡
Ã´Åö¡§ÀÄ¹¾ ÈþÇÈ
TEL¡§03-3511-5525¡¡
FAX¡§03-3511-8228
MAIL¡§info@imajina.com