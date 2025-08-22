ギャルあり笑いあり歌ありの最強フェス！エルフ主催の音楽ライブ『ギャルFES』開催決定

吉本興業株式会社

2025年11月3日(月・祝)に神奈川・CLUB CITTA’にてエルフ主催の音楽ライブ『ギャルFES』を開催することが決定しました。


本イベントは、エルフの代名詞とも言える「ギャル」をテーマに、音楽とお笑いを融合させた前代未聞のフェスです。単なるお笑いライブの枠を超え、ネタ披露あり、音楽歌唱あり、さらに出演者が【ギャル】に変身するという、このイベントならではの企画もご用意しています。


さらに、イベント内では、エルフの2人が新たな試みに挑戦する予定で、ファンにとっては見逃せないステージとなります。


チケットは、8月23日(土)11:00より、FANYチケットにて先行受付が開始されます。


本人コメント


＜エルフ・荒川＞　　


単刀直入に申しアゲます！！！


"ギャルフェス"を開催することになりましたぁああああああ！！！！！！！


えええええええ？！？！？！？！（笑）


自分でもなにがなんだかわかりません！！！爆笑


でも、お笑い×音楽×ギャルのフェスがあったら楽しいなぁって思って(ハート)


各所自分の思いを表現されてる皆様、大人の事情とかぜーんぶ無視して、


ギャルフェス出てーーー！！！！（笑）


＜エルフ・はる＞


この度、なんとなんとギャルフェスを開催させて頂くことが決まりましたー！！！


この日ばかりは私もはしゃがせていただきます！！！！！！


どんなイベントになるのかドキドキワクワクな皆さんにとって最強のフェスにしますー！！


是非来てくださいー！！！！！！　





『ギャルFES』　開催概要


『ギャルFES』


【日時】


11月3日(月・祝)　16:00開場／17:00開演


【場所】


CLUB CITTA’ （川崎市川崎区小川町5-7）


【出演】


エルフ、他


※近日公開予定


【主催】


吉本興業株式会社


【チケット情報】


FANYチケット先行：8月23日(土)11:00～8月28日(木)11:00


一般発売：9月20日(土)10:00～


チケットURL：https://ticket.fany.lol/event/detail/6793


＜料金＞


●クリアケース・アクスタ付きチケット：\10,000(前売)／\10,500(当日)


●一般席：\8,000(前売)／\8,500(当日)


※全席スタンディングとなります


※別途1ドリンクの料金(※600円)を頂戴します