「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT」秋公演に［Alexandros］・オーイシマサヨシ・影山ヒロノブがスペシャルゲストアーティストとして出演決定！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』について、「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」秋公演を、10月18日（土）、19日（日）にさいたまスーパーアリーナにて開催します。本日、スペシャルゲストアーティストとして［Alexandros］さん・オーイシマサヨシさん・影山ヒロノブさんの出演が決定しました。さらに発表されたばかりの新ウマ娘、アドマイヤグルーヴ役の鈴木日菜さんの出走も決定しました。

6th EVENT 秋公演 特設サイト :https://umamusume.jp/contents/event/tnf6th-autumn/

■6th EVENT 秋公演にスペシャルゲストアーティストが出演！

6th EVENT 秋公演に、合計3組の豪華アーティストのスペシャルゲスト出演が決定しました。

10月18日（土）に開催されるDAY1には、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールのOP主題歌を担当いただいた［Alexandros］さん、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』の主題歌に楽曲提供をいただいたオーイシマサヨシさんの2組が、10月19日（日）のDAY2には『栄養戦士キャロットマン』の主題歌を歌唱いただいた影山ヒロノブさんが出演されます。

『ウマ娘 プリティーダービー』のナンバリングイベントへのゲストアーティストの出演は初となります。本イベントでしか見られないスペシャルパフォーマンスにご期待ください。

■アドマイヤグルーヴ役 鈴木日菜さんの出走が決定！

アドマイヤグルーヴ役の鈴木日菜さんが、6th EVENT 秋公演DAY1・DAY2両日に出走することが決定し、今回の発表で出走する全てのキャストの情報が公開となりました。両日合わせて40名以上のキャストが出走し、秋公演を盛り上げます。

■公演概要

公演名：「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」秋公演

開催日時：2025年10月18日（土）～19日（日） 開場15:30 / 開演17:30

会場：さいたまスーパーアリーナ

出走者：

※出走者、内容は予告なく変更する場合がございます。

■「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」秋公演チケット受付中！

チケットは現在、プレイガイド先行にて受付中です。

現在販売中のチケットは全5種、座席の位置によって金額が異なりますので、申し込みの際はご注意ください。

※「SS席（グッズ付き）」「SS席」はCyStoreのみの取り扱いとなります。

【チケット情報はこちら】

https://umamusume.jp/contents/event/tnf6th-autumn/ticket/

【チケット料金】

・SS席（グッズ付き）：40,000円（税込）

・SS席：25,000円（税込）

・S席：12,000円（税込）

・女性専用席：12,000円（税込）

・A席：8,800円（税込）

※枚数制限：お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※「アリーナVIP席（グッズ付き）」、「コンフォートBOX席（グッズ付き）」は完売のため、取り扱いはございません。

※全席指定席

※未就学児入場不可

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

※出演者変更にともなうチケットの払い戻しはいたしません。

※営利目的の転売禁止

※転売チケット入場不可

※オークションなどへの出品禁止

※機材およびステージの構造等により、ステージおよび演出の一部が見えにくいお席となる場合がございます。

※特典グッズの内容は「VIPルーム席（グッズ付き）」「SS席（グッズ付き）」で共通となります。

※特典グッズの内容は各開催日で共通となります。

※SS席は200Lvの座席も一部含まれます。詳しくはシートマップをご確認ください。

【プレイガイド先行販売受付期間】

～2025年 8月31日（日）23:59まで

【CyStore 結果確認】

2025年9月5日（金）13:00以降順次

【イープラス 結果確認・入金期間】

2025年9月5日（金）13:00 ～ 9月8日（月）21:00まで

■『ウマ娘 プリティーダービー』とは

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。

実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。

発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

■ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とは

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』は、プレイヤーがウマ娘の教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担当するウマ娘と日々トレーニングやコミュニケーションを取りながら、二人三脚でレースに勝利し夢の実現を目指す、育成シミュレーションゲームです。

やり込み要素満載のゲーム性はもちろん、ドラマチックに描かれるシナリオも充実。圧巻のレースや、多彩な楽曲で繰り広げるライブパフォーマンス「ウイニングライブ」など、臨場感あふれる演出も魅力です。

日本ゲーム大賞2021優秀賞を受賞。

■ゲーム概要

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日：2021年2月24日（水）

開発・運営：株式会社Cygames

対応機種：iOS/Android/PC（Steam、DMM、Google Play Games (ベータ)版）

推奨環境：公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください

https://umamusume.jp/device/

●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

Steamストア https://store.steampowered.com/app/3564400

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp

●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式X（Twitter）：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）

--------------------------------------------------------------------------------

*AppleとAppleのロゴは、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*IOSは、Cisco の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

*Android及びGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。

*(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

*(C) Cygames, Inc.

--------------------------------------------------------------------------------