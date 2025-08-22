100万DL超の推し活アプリOshibana、協業パートナー募集！ 記念日のお祝いをサポートする特化型サービスの開発で、推し活市場拡大へ

株式会社ブックリスタ

株式会社ブックリスタ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田茂、以下「ブックリスタ」）が提供する - 推し活アプリ Oshibana -（https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897(https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897) 、以下文中、推し活アプリOshibana）は、「推し」の記念日をお祝いするためのオリジナル商品の制作・販売において、ともに新たな価値を創造していただける協業パートナー企業様の募集を開始いたしました。

拡大する「推し活」市場での推し活アプリOshibanaの強み

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897

対応端末：iOS ※iOS14.0以降

HP：https://oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

イラスト：三浦ポパ（https://ｘ.com/miurapopa(https://%EF%BD%98.com/miurapopa)）藍川蓮（https://ｘ.com/aikwarendbiryut(https://%EF%BD%98.com/aikwarendbiryut)）

近年、アーティスト、アイドル、声優、VTuber、2.5次元俳優など、多様なジャンルにおける推しを応援する「推し活」は、国内外で急速に市場を拡大しています。推し活アプリOshibanaは、ファンが推しとの大切な思い出を記録し、日々の推し活をより豊かに、より深く楽しむことができるアプリとして、App Storeレビュー数1.2万件超、評価4.83（2025年7月時点）と、多くのユーザー様から熱いご支持をいただいております。

推し活アプリOshibanaには、13万日分を超えるユーザーのお祝い行動に繋がる「記念日（推しの誕生日や活動開始日、自分が推しに出会った日など）」のデータがあります。

アプリから記念日を迎える一ヶ月前に「こんなお祝いをしませんか？」とプッシュ通知を送ることも可能で、協業における大きな強みであると確信しています。

・協業商品について

つきましてはこの度、推しへの愛をさらに深められるような、オリジナリティあふれる商品をともに開発・販売できるパートナー企業様を広く募集いたします。

企画事例：お祝いに関連したスイーツ × 特典

これまで企画した推しの皆さまとのコラボでは、御本人の衣装などから着想を得たモチーフを使ったスイーツコラボを企画してきました。さらに特典では、購入したユーザー様がSNSでお祝いをしやすくなるように意識した特典作りを企画しています。

・オリジナル祭壇カード100枚セット

・ホログラムシール

・撮影映えするアクスタ

・推しの過集中POP

・オリジナルボイスや動画メッセージ

梱包や緩衝材の配色まで徹底して推し色でコーディネートするなど世界観を追求した結果もあり、多くのファンの方から楽しんでいただく様子がXなどに投稿されました。下記note記事に実際のファンの皆さまの声を多数掲載しています。

九条林檎さんコラボ推しマカロン

https://note.com/oshibana0487/n/nf43a0a210295

彷徨鈴さんコラボ推しマカロン

https://note.com/oshibana0487/n/nd88e64a7d018

杏乃みはるさんコラボ推しマカロン

https://note.com/oshibana0487/n/ne44bac28fad1

・推し活アプリOshibanaとの協業のメリット

リアルな顧客情報の活用：

10代～20代の女性を中心とした推し活アプリOshibanaのユーザーの、「記念日」に関するリアルな声やアプリ内データを商品開発に活用いただけます。

「記念日」に閑散期はなし：

推しの「記念日」は13万日分登録されており、常に誰かの記念日が存在しますので、閑散期がありません。

熱量の高いターゲット層へのリーチ：

購買意欲の高い熱心なファン層へダイレクトにアプローチできます。

プロモーション支援：

開発いただいた商品は、推し活アプリOshibana内や公式SNS等を通じて効果的にプロモーションを支援いたします。（1日のApp Store閲覧数 150万impの実績あり）

新規市場への参入機会：

成長著しい推し活関連市場へのビジネス参入の好機です。

・募集する協業パートナー様

・飲食物を製造している事業者様

※配送が可能な飲食物（食品、ドリンク、アルコール、スイーツなど）

・オリジナルグッズの製造を行っている事業者様

・推しの応援広告などが発信できる、広告媒体をお持ちの事業者様

・レンタル可能なスペースをお持ちの事業者様

※レコーディングスタジオやライブハウスなどの空いた時間を活用したい事業者様も歓迎

・フラワーショップ、バルーンアートなど、飾りつけが得意なアイテムをお持ちの事業者様

・推し活を盛り上げる斬新なアイデアをお持ちの事業者様

上記以外にも、「技術やサービスを活かして、推し活の記念日やお祝いをもっと盛り上げることができるのでは？」という熱い想いをお持ちの企業様からのご提案も大歓迎です。

【ご連絡方法】

下記メールアドレス宛にご連絡いただくか、公式XからDMにてご連絡下さい。

support@oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

・推し活アプリOshibanaにて現在販売中の商品

推し活アプリOshibanaでは、「推しマカロン」や「お祝い用クッキー」といった、推しの記念日をお祝いするための特別なスイーツを現在販売中です。

推しやお祝いシーン（生誕や推し始めて記念日、推し友とのイベントなど）に合わせたメッセージや、推し色に合わせたセミオーダーが可能です。

どのアイテムも、推しぬいやアクスタと一緒に撮影してもかわいいデザインに仕上がりました。

協業時は、このようなアイデアの提供を行いながら、新商品の開発を進めさせていただきます。

その他の商品や詳細は、下記販売ページからご確認ください。

https://oshibana.official.ec/

・本リリースに関するお問い合わせ

[お問い合わせ先]

推し活アプリOshibana 開発責任者 本澤友行

nbo@booklista.co.jp

本リリースに記載された商品に関するお問い合わせは、下記URLの「お問い合わせ」よりご連絡ください。

https://oshibana.official.ec/

推し活アプリOshibanaの不具合や要望は、アプリ内の連絡フォーム、または公式Xへお願いします。

公式X：https://x.com/Oshibana0487

・ブックリスタについて

ブックリスタは、「エンタメ×テック（知的好奇心×感動体験）」のビジョンのもと、推し活アプリOshibanaやショートマンガ創作支援サービス「YOMcoma」、ポートフォリオEC 「ENRAI」など、新規事業の創造に取り組んでいます。また、電子書籍に関する各種事業を基幹事業として展開し、電子書籍ストアの総合的な運営をトータルにサポートしています。あらゆるエンタテインメントに対象を広げ、デジタルテクノロジーを駆使しながら、新しい価値の創出を実現していきます。

https://www.booklista.co.jp

※「- 推し活アプリ Oshibana -」は、株式会社ブックリスタの登録商標です。