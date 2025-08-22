アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より第2クール放送開始！！
株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の第2クールが2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より放送開始することをお知らせいたします。
新たに登場する「海外のライバルたち」のキャラクターPVをはじめ、キャラクタービジュアルやキャスト情報などを解禁いたしました。あわせて第2クールの配信情報やオープニング主題歌アーティスト情報も解禁いたしました。
【第2クール放送・配信情報解禁！】
第1クールに引き続き、TBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より第2クールを放送！
テレビ放送後の17時から、ABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信！
その他各局での放送や配信に関する詳細は公式サイトをご確認ください。
https://anime-cinderellagray.com/onair/
【第1クール一挙放送決定！】
AT-Xにて第1クール全13話の一挙放送が決定！ぜひご覧ください！
放送日：10月5日(日)10:00～15:30
【「海外のライバルたち」キャラクターPV公開！】
ジャパンカップに参戦し、オグリキャップたち日本勢と激しいレースを繰り広げることになる「海外のライバルたち」のキャラクターPVを公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1WciRhd0wOk ]
▼アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』「海外のライバルたち」キャラクターPV
https://youtu.be/1WciRhd0wOk
【「海外のライバルたち」キャラクタービジュアル&キャスト情報解禁！】
トニビアンカ、オベイユアマスター、ムーンライトルナシー、ミシェルマイベイビー、エラズリープライドのキャラクタービジュアルとキャスト情報を解禁！
CVを務める甲斐田裕子さん、石上静香さん、関根明良さん、高垣彩陽さん、富田美憂さんからコメントも到着！
トニビアンカ（CV：甲斐田裕子）
“欧州王者”の異名を持つイタリア代表のウマ娘。
凱旋門賞を制して、名実ともに世界最強となったジャパンカップ海外勢の大本命。
ジャパンカップを己のレース人生の集大成にする覚悟で挑む。
＜キャストコメント＞
欧州王者の役をいただきました。
イタリア語に少しドキッとしましたが、初々しい声、懐かしくも頼りになる声、安定感ある先輩たちの声に囲まれて、みんな一緒に収録する楽しさを味わっています。
どんな展開が待ち受けているのか、是非ご注目下さい！
オベイユアマスター（CV：石上静香）
アメリカ代表のウマ娘。
陽気で明るく軽いノリだが、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせるウマ娘。
目立った戦績はなく、GIの勝利実績も皆無。
＜キャストコメント＞
オベイユアマスターちゃんを演じさせていただきます、石上静香です。
『ウマ娘 シンデレラグレイ』に出演できるだけでも嬉しかったのですが、更に原作で大好きなオベイユアマスターちゃんを任せていただけるなんて…本当に光栄です！
第2クールはジャパンカップで個性豊かな海外ウマ娘たちがたくさん出走します。その中でも一際明るく、けど本心がなんとなく見えない彼女が、日本を舞台にどんな走りを見せるのか…。
是非アニメの放送を楽しみにお待ちください！
ムーンライトルナシー（CV：関根明良）
“英国の貴婦人”の異名を持つイギリス代表のウマ娘。
端正な顔立ちに加えて、貴婦人らしく威風凛然とした雰囲気を醸し出す。
前回のジャパンカップで優勝を逃したことから、リベンジを狙っている。
＜キャストコメント＞
ムーンライトルナシーを演じさせていただくことになりました、関根明良です。
原作を拝読した際、
とても美しく気品があり、それでいて熱く、情が深い彼女がとても素敵だなと感じました。
そんな彼女と共に走ることができると思うと嬉しさいっぱいです！
彼女の魅力を皆さまにお届けできるよう
精一杯演じさせていただきます！
皆さまどうぞよろしくお願いいたします！
ミシェルマイベイビー（CV：高垣彩陽）
“アメリカの巨神”の異名を持つアメリカ代表のウマ娘。
強靭なフィジカルを武器にした激しいレーススタイルが特徴。
ここ数年で力を付け、アメリカの大レースで優勝した。
明朗闊達でフレンドリーな性格。
＜キャストコメント＞
今回ミシェルマイベイビーにご縁をいただき、あの！ウマ娘に関わらせていただけるということで、役が決まった時はとてもテンションが上がりました！
アメリカのウマ娘であるミシェルマイベイビーは、巨神と謳われるほどすべてがダイナミック！自信たっぷりに、大らかに！
さらに、英語の台詞もあるので、英語が堪能な共演者の方に発音チェックをしていただきながら臨んでいます。
ぜひ彼女の走りを楽しみにしていてください！
エラズリープライド（CV：富田美憂）
“誇り高き美貌”の異名を持つニュージーランド代表のウマ娘。
故郷ニュージーランドの大スターで、その末脚は美貌と共に世界級と評されている。
オセアニアの悲願であるジャパンカップ制覇に対して並々ならない情熱を抱いている。
＜キャストコメント＞
エラズリープライドを演じさせていただきます、富田美憂です。
エラズリープライドはとてもクールなウマ娘ですが、実はレースに対してとても熱い子です。
美しく、そして強くかっこいい走りをぜひ楽しみにしていただけましたらと思います！！
私自身、彼女のレースを早く皆さまと一緒に観たくてたまりません、、、、！！
どうぞよろしくお願いいたします！
【第2クールオープニング主題歌アーティスト解禁！】
第2クールのオープニング主題歌アーティストが10-FEETに決定！
第1クールに引き続き、アーティストタイアップの主題歌となります！
続報をお楽しみに！
＜10-FEET PROFILE＞
TAKUMA（Vo./Gt.）
NAOKI（Ba./Vo.）
KOUICHI（Dr./Cho.）
地元京都を拠点に活動。
シンプルな3ピースという形態でありながら、メロコアと言うジャンルでは既に括る事のできない音楽性は、ROCK、PUNK、HEAVY METAL、REGGAE、HIP HOP、GUITAR POP等のジャンルを10-FEET流に取り入れ、幅広い独自のものを確立している。
また、ライブハウスやフェス等、全国各地で繰り広げられる精力的なライブ活動も、その迫力満載のライブパフォーマンス、人間味溢れる深いメッセージが込められた歌詞、笑顔を誘い出すキャラクターで盛り上げまくり、常に話題を振りまいている。 エンターテイナー性溢れるその活動スタイルを徹底している。
映画「THE FIRST SLAM DUNK」エンディング主題歌『第ゼロ感』を含む9th ALBUMを2022年12月にリリースし、2023年1月から11月まで全56本（国内55本＋韓国1本）のツアーを敢行。
『第ゼロ感』はバンド史上初めてストリーミング再生数2億回を超え、国内だけにとどまらず、海外でも盛り上がりを見せている。
2023年末には第74回NHK紅白歌合戦にも出演。
2024年4月には京都みやこめっせ、5月には横浜アリーナでワンマン公演を行った。
最新シングルは、2024年7月3日にリリースした、アサヒスーパードライ×3x3.EXE PREMIER応援ソングの21st Single『helm’N bass』。（カップリングにTBS系金曜ドラマ「フェルマーの料理」（2023年10月～）主題歌『Re方程式』、「2024 ABCプロ野球」テーマソング『gg燦然』を収録）バンド結成28年を迎えた現在もピークを更新しながら、まだまだ進化中で突っ走っている。
地元京都で主催している野外フェス「京都大作戦」。
初年度となる予定だった2007年は台風の接近により中止となったが、以降夏の始まりの風物詩として根付いている。
天候トラブルや新型コロナウイルスの影響により中止となってしまった年もあるが、15年以上にわたり毎年チケットが完売するほど多くの人から愛されている。
【Blu-ray第3巻新情報&一部店舗別特典デザイン解禁！】
Blu-ray第3巻のジャケットイラストを解禁！
表がサクラチヨノオー、裏がヤエノムテキとなっております。
さらに第3巻へは、ヤエノムテキ役日原あゆみさん、サクラチヨノオー役野口瑠璃子さん、メジロアルダン役会沢紗弥さんの3人によるオーディオコメンタリーや、今年4月に開催された笠松競馬場コラボイベントでのキャストトークショーの映像特典の収録もございます。
第1クールBlu-rayの一部店舗別特典のデザインも解禁！
Blu-rayに関する詳細は公式サイトをご確認ください。
https://anime-cinderellagray.com/bd/
【Blu-ray発売記念イベント新情報解禁！】
楽天ブックスにてBlu-ray第1巻を購入いただいた方から抽選で、10月11日(土)に開催されるイベント『楽天ブックス杯』にご招待！
第1部にて第5話と第6話、第2部にて第12話と第13話の応援上映が決定！
その他の情報は後日解禁予定ですのでお楽しみにお待ちください。
【アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』作品概要】
『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。
実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クール新ビジュアル
≪タイトル≫
ウマ娘 シンデレラグレイ
≪放送情報≫
2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より第2クール放送開始
・TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30～
・BS11：10月14日から毎週火曜25:00～
・AT-X：10月8日から毎週水曜21:30～
10月10日から毎週金曜9:30～（リピート放送）
10月14日から毎週火曜15:30～（リピート放送）
≪配信情報≫
2025年10月5日(日)17時からABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信
そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始
https://anime-cinderellagray.com/onair/
≪イントロダクション≫
週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破!!
クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!!
寂れた地方のカサマツトレセン学園。そこに1人のウマ娘が現れる。
名は、オグリキャップ。
その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していく。
やがて「怪物」と呼ばれる灰被りの少女が、今、新たな伝説を刻む――。
青春“駆ける”シンデレラストーリー、遂に出走!!
≪スタッフ≫
原作：Cygames
漫画：久住太陽
脚本：杉浦理史
漫画企画構成：伊藤隼之介
（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：みうらたけひろ
シリーズ構成：金田一 士
キャラクターデザイン：福元陽介・佐々木啓悟・宮原拓也
総作画監督：福元陽介・工藤康平・高田 晃・野村雅史・崎本さゆり
副監督：清水雄大
作画アクション監修：松本顕吾
色彩設計：岡崎菜々子
美術監督：狹田 修
3DCGディレクター：神谷宣幸
撮影監督：伏原あかね
編集：三嶋章紀
音響監督：郷 文裕貴
音楽：川井憲次
アニメーションプロデューサー：近松拓也
アニメーション制作：CygamesPictures
≪キャスト≫
オグリキャップ：高柳知葉
ベルノライト：瀬戸桃子
北原穣（きたはらじょう）：小西克幸
六平銀次郎（むさかぎんじろう）：大塚芳忠
フジマサマーチ：伊瀬茉莉也
ノルンエース：渋谷彩乃
ルディレモーノ：大地 葉
ミニーザレディ：井澤詩織
タマモクロス：大空直美
ヤエノムテキ：日原あゆみ
サクラチヨノオー：野口瑠璃子
メジロアルダン：会沢紗弥
スーパークリーク：優木かな
ディクタストライカ：花守ゆみり
ゴールドシチー：香坂さき
シンボリルドルフ：田所あずさ
マルゼンスキー：Lynn
ミスターシービー：天海由梨奈
トニビアンカ：甲斐田裕子
オベイユアマスター：石上静香
ムーンライトルナシー：関根明良
ミシェルマイベイビー：高垣彩陽
エラズリープライド：富田美憂
≪第2クールオープニング主題歌アーティスト≫
10-FEET
≪INFORMATION≫
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイト
https://anime-cinderellagray.com/
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式X
@umamusu_animeCG（https://x.com/umamusu_animeCG）
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式TikTok
＠anime_umamusume_cg（https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg）
