司法書士法人永田町事務所が「渉外登記の実務解説ウェビナー」を開催、外国企業・外国人役員の日本進出に関する登記ポイントを解説
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、「渉外登記の実務」をテーマとしたオンラインセミナーを2025年8月25日に開催いたします。
外国企業が日本でビジネスを開始する際や、外国人が日本法人の役員に就任する際には、通常の商業登記と異なる実務上の留意点が多数存在します。本ウェビナーでは、国際案件に特化した司法書士の立場から、外国会社の日本支店設置、日本法人（子会社）設立、外国人役員登記など、渉外登記に関する基礎から実務ポイントまでを解説します。
司法書士法人永田町事務所・加陽麻里布（かよう・まりの）
ウェビナー概要
日時：2025年8月25日 9:30～
形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）
テーマ：外国会社の日本進出と渉外登記の実務解説
講師：司法書士法人永田町事務所 代表司法書士 加陽麻里布（かよう・まりの）
対象：外資系企業担当者、国際法務・経営企画担当者、外国人経営者、日本進出を検討する法人
参加費：10,000円（税込）
申込方法：メールにて information@asanagi.co.jp までご連絡ください
背景
日本における外国企業の進出や外国人役員の登記は増加傾向にあり、適切な渉外登記の知識が求められています。
永田町事務所は商業登記を専門とし、国内外の企業を幅広くサポートしてきた実績を活かし、グローバルビジネスにおける法的基盤整備を支援しています。
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。
制度改正や最新の実務に対応し、企業経営者や個人のニーズに迅速かつ正確に応えています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
