「ムーミン」の物語にひたる旅、秋の湘南へ。海と富士山が出逢う「リビエラ逗子マリーナ」で、泊まり・味わい・アートに心ほどけるラグジュアリーな休日″大人の贅沢バカンス″を。

株式会社 リビエラ

株式会社リビエラリゾート（神奈川県逗子市／代表取締役社長 小林昭雄）は、湘南のラグジュアリーリゾート「リビエラ逗子マリーナ（神奈川県逗子市）」にて、ムーミン小説の出版80周年を記念したコラボレーション特別企画【Moomin RIVIERA VACANCES（以下ムーミン リビエラ バカンス）】を、2025年9月12日（金）～11月30日（日）の秋限定で展開いたします。

フィンランドの作家トーベ・ヤンソンによるムーミンの世界は、「自然との調和」「生命の尊重」「家庭のぬくもり」といった普遍的なテーマを紡ぎ、50か国以上の国々で愛され続けています。その柔らかな世界観は、海辺のリゾートでゆったり過ごす「秋のご褒美バカンス」に最適です。

本企画は、コミックス『南の海で楽しいバカンス』に描かれた、ムーミン一家が憧れのリゾート地“リビエラ”で贅沢なバカンスを楽しむ世界観を彷彿とさせる湘南・逗子の海辺で、物語に没入するような体験を提供します。



目の前に広がる海と富士山、風に揺れる約900本のヤシの木など、非日常のロケーションが広がるリビエラ逗子マリーナ。リゾートホテルでの寛ぎ、海を望むレストラン＆カフェ、アートに癒される心の贅沢、そして物語の余韻――そのすべてを味わう、大人のための旅がここにあります。

都心からわずか60分、鎌倉駅から10分のアクセス至便なリビエラ逗子マリーナで、この秋、“「ムーミン」時間”という贈り物をお届けします。

■コラボレーション企画概要

タイトル：Moomin RIVIERA VACANCES（ムーミン リビエラ バカンス）

期間：2025年9月12日（金）～11月30日（日）

場所：リビエラ逗子マリーナ

神奈川県逗子市小坪5丁目23-9（都心から約60分、鎌倉まで約10分）

公式サイト：https://www.riviera.co.jp/zushi/event/moomin-riviera/(https://www.riviera.co.jp/zushi/event/moomin-riviera/)



＜宿泊＞

マリブホテル、スペースキーポイント（オリジナル ムーミングッズ付き）

10月1日（水）～11月30日（日）

ムーミンをテーマにした特別客室「ムーミン スペシャルルーム」を各施設1日1室限定でご用意。室内には、ムーミン谷のキャラクターのアートやアイテムがゲストをお迎えする空間を施し、リビエラ逗子マリーナでしか手に入らない限定ムーミングッズ付。ムーミンたちが過ごしたリゾート地“リビエラ”に思いを馳せながら、非日常のひとときをお過ごしください。

※愛犬同伴可能

＜飲食＞

リストランテAO、マリブファーム

9月12日（金）～11月30日（日）

「ムーミン リビエラ バカンス」のために考案されたスペシャルメニューを、期間限定でご提供いたします。ムーミンたちが憧れのリゾート地“リビエラ”で過ごすコミックス『南の海で楽しいバカンス』のワンシーンやムーミンたちの心象風景を、繊細な味わいとビジュアルで表現。

＜アート展示＞

タオル美術館所蔵のムーミン タオルアート

10月10日（金）～10月13日（祝・月）

＜グッズ販売＞

【ムーミン×リビエラ逗子マリーナ】のオリジナルグッズ

10月1日（水）～

※数量限定

マリブホテル宿泊【1日1室限定】

「ムーミン」と過ごす贅沢なバカンスプラン ※愛犬同伴可能 <10/1-11/30>

「何もしない贅沢な時間」をコンセプトしたわずか11室のマリブホテルは、全室50平方メートル 以上のスイートルーム。マリーナを見渡す客室からは海越しの富士山・江の島を望み、リゾートを知り尽くした国内外のお客様から支持されるスモールラグジュアリーホテルです。

本「ムーミン スペシャルルーム」は客室のデコレーションにこだわり、ガラスにはムーミン小説「パパ海へ行く」からのアートを取り入れ、リビエラ逗子マリーナの景色とムーミンアートをお楽しみいただけます。ムーミンのオリジナルグッズの中でも、リゾートバッグはマリブホテル宿泊者限定品です。



【プラン名】「ムーミン」と過ごす贅沢なバカンスプラン（1日1室限定）

【宿泊期間】2025年10月1日（水）チェックイン ～ 11月30日（日）チェックアウト

【一般販売開始】2025年8月30日（土）13:00～

特典：ムーミン スペシャルルーム宿泊

リビエラ逗子マリーナ限定ムーミングッズ付き（ホテル宿泊者限定バッグ含む）

※画像はイメージです。実際の客室では、時期や在庫状況により掲載写真と一部異なる装飾やグッズ構成となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ宿泊【1日1棟限定】

「ムーミン」と寛ぐグランピングプラン <10/1-11/30>

湘南のラグジュアリーリゾートの一角に佇む日常を忘れさせるマジックアワーを客室から眺める贅沢

近未来デザインのグランピング施設で、海を眺めながら堪能できるフィンランド式サウナが人気。「自然と同期する」をコンセプトに、一面ガラスの客室からは水平線が広がる海、そして海越しの富士山や江の島・満天の星空を眺めるだけでなく、泊まることでサステナブルに地球環境へ貢献できる宿泊施設。

【プラン名】「ムーミン」と寛ぐグランピングプラン（1日1棟限定）

【宿泊期間】2025年10月1日（水）チェックイン ～ 11月30日（日）チェックアウト

【一般販売開始】2025年8月30日（土）13:00～

特典：ムーミン スペシャルルーム宿泊

リビエラ逗子マリーナ限定ムーミングッズ付き

※画像はイメージです。実際の客室では、時期や在庫状況により掲載写真と一部異なる装飾やグッズ構成となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※愛犬同伴の方は、ムーミン スペシャルルーム以外の棟をお選びください

レストラン「リストランテAO 逗子マリーナ」

期間限定スペシャルメニュー ※テラス席愛犬同伴可能 <9/12-11/30>

開放的なロケーションに佇むトレーラーホテル幻想的なサンセットも独占できる、1棟貸し切りのオーシャンサウナ

富士山と江の島を望む全席オーシャンビューのモダンイタリアン。「旬を味わう」をコンセプトに、相模湾の新鮮な魚介類や希少な葉山牛など地産地消にこだわった料理を提供し、リゾートランチ＆ディナーや記念日に愛されているレストランです。

『Moomin RIVIERA VACANCES』の期間限定で、特別コースや限定ドリンクをご用意しました。目の前に広がる絶景と美食をお愉しみください。

【提供期間】2025年9月12日（金）～11月30日（日）

※テラス席愛犬同伴可能

オーシャンフロント・全席オーシャンビューのリストランテAOリストランテAO外観サンセットミスチーフ

■サンセットミスチーフ

（カクテル 1,400円 ・ モクテル 1,200円）

白ぶどうのやさしい甘みにざくろの酸味が重なり、かき混ぜるたびグラスの中で色彩が移ろう一杯。気まぐれな変化も楽しい、大人の遊び心あふれるドリンクです。

レストラン＆カフェ「マリブファーム 逗子マリーナ」

期間限定スペシャルメニュー ※テラス席愛犬同伴可能 <9/12-11/30>

ロサンゼルス・マリブビーチの本店をはじめ、セレブご用達レストランとして全米に６店舗構える「MALIBU FARM」の日本初上陸店。「Fresh・Local・Organic」をコンセプトに、リビエラ逗子マリーナで20年以上取り組んでいる湘南で循環する野菜など、地元の食材で提供するサザンカリフォルニア料理。

『Moomin RIVIERA VACANCES』の期間限定で、特別メニューや限定ドリンクをご用意しました。また期間中ご来店いただいた方には、ムーミンのオリジナルコースターとランチョンマットでご提供します。

【提供期間】2025年9月12日（金）～11月30日（日）

※テラス席愛犬同伴可能

開放感あふれるマリブファーム店内ムーディーなマリブファームのテラス席パンプキンホリデー

■パンプキンホリデー

（スムージースタイルのモクテル 1,400円）

レアチーズのコクに、かぼちゃの甘みが溶けあうデザートスムージー。ふんわり香るシナモンがひと口ごとに心をほぐす、秋のホリデー気分をやさしく包むご褒美ドリンク。

ブラッディーカプレーゼ

■ブラッディーカプレーゼ

（カクテル 1,400円）

トマトとウォッカのカクテルに、オリーブオイルとスパイスをひとさじ。モッツァレラとバジルをピンに添えた“飲むカプレーゼ”は、スターターにもぴったりで大人の遊び心をくすぐります。

フローラルベリー・バカンス

■フローラルベリー・バカンス

（カクテル 1,400円 ・ モクテル 1,200円）

ベリーの甘酸っぱさと繊細な炭酸が弾け、華やかでフローラルな余韻がふわりと広がる。大人の休日を優雅に彩る、香り高く洗練された秋のリゾートドリンク。

アート展示

ムーミン タオルアート 協力：タオル美術館 <10/10-10/13>

【Moomin RIVIERA VACANCES】に出展：タオル美術館

愛媛県今治市の「タオル美術館」で人気を博す、タオル美術館所蔵の「ムーミン タオルアート」が、期間中に特別展示されます。

柔らかな布の質感と色彩が織りなす温かみのある世界観は、見る人の心をふわりと包み込みます。

【展示期間】2025年10月10日（金）～13日（祝・月）

【展示場所】リビエラプラザ

オリジナルグッズ販売

ムーミン×リビエラ逗子マリーナ <10/1-11/30>

「ムーミン リビエラ バカンス」のコラボを記念し、数量限定で【ムーミン×リビエラ逗子マリーナのオリジナルグッズ】を特別に製作。コミックス『南の海で楽しいバカンス』で描かれる、ムーミン一家が憧れのリゾート地“リビエラ”で贅沢なバカンスを楽しむ世界観を表現した、オリジナル商品です。

期間中に、リビエラ逗子マリーナ内のみで販売します。

【販売期間】2025年10月1日（水）～11月30日（日）

【販売場所】マリブファームカフェ＆ショップ、その他のリビエラ逗子マリーナ内

※10月10日（金）～13日（祝・月）は、アート展示会場（リビエラプラザ）に期間限定ポップアップストアを出店いたします。

■ MOOMINとは？

「ムーミン」は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、50か国以上の国々で翻訳出版されています。

原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

《リビエラ逗子マリーナについて》

リビエラ逗子マリーナは1971年に日本有数のマリーナとして誕生し、2001年から（株）リビエラリゾートが運営する湘南のラグジュアリーリゾートです。都心からわずか約60分、鎌倉まで10分の好アクセスにあり、約900本のヤシ並木と高級プレジャーボート・ヨットが並ぶ非日常のロケーションを誇ります。湘南の海越しに富士山を望む絶景は、映画やドラマのロケ地としても知られています。約5万坪の広大な敷地内には、ヨットハーバー、ホテル（2軒）、レストラン（2店舗）、カフェ、イベント会場、バンケット、リゾートマンション（9棟1,266戸）、テニスコート（4面）、ショップなど多彩な施設を備えています。

環境保全活動は2001年からスタートし、2006年には「リビエラ未来づくりプロジェクト」を発足。全社員でサステナビリティに注力してきました。2022年には、アジアで初めて国際環境認証「ブルーフラッグ」マリーナ認証を取得し、環境への取り組みも先進的に推進しています。マリーナ内でのコンポスト活用と、自社レストランと地域農家が連携した「循環型農法」のリサイクルループ構築により、CO2削減とゼロウェイストを実現。さらに、100％再生可能エネルギーの導入や、「ブルーカーボンベルト(R)」を目指す藻場再生に日本初となるマリーナ内で取り組むなど、多岐にわたるSDGs活動を展開し、「サステナビリティタウン」として豊かな未来の実現を目指しています。

公式WEBサイト：https://www.riviera.co.jp/zushi/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/