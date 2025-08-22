マイプロテイン、新感覚プロテインスナック「クリスピー スクエア バー」を8月21日(木)より発売

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、新商品「クリスピー スクエア バー」を8月21日(木)より発売開始いたしました。

【「クリスピー スクエア バー」について】

「プロテインバーは重くて苦手」そんな方におすすめしたいのが、このクリスピー スクエア バーです。

大豆プロテインクリスプとライスパフを使用し、サクッとした軽やかな食感と、バニラのほんのり優しい甘さがやみつきになる美味しさです。1本あたり5.9gのタンパク質を含み、カロリーはたったの96kcal。ワークアウト後や仕事の合間、小腹が空いたときなど、いつでもどこでも手軽に栄養補給ができます。

「クリスピー スクエア バー」で、一味違ったタンパク質補給、はじめませんか？

商品詳細は下記よりご確認ください。

【商品概要】

商品名： クリスピー スクエア バー

内容量： 1本あたり30g

価格： 2,690円（6本入り）/4,890円（12本入り）



【商品特徴】

- 1本あたりタンパク質5.9g含有- 1本あたり食物繊維5.1g含有- 1本あたりカロリーたったの96kcal【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://bit.ly/45IkCnb

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした

スポーツ栄養 商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/