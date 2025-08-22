【飼い主389人に調査】犬が好きな野菜No.1は断トツ●●だった！嫌いな野菜ランキングも公開

株式会社エイト

株式会社エイト（本社：東京都港区南青山）が運営をするドッグフードの神様（https://dogfood8.xsrv.jp/(https://dogfood8.xsrv.jp/)）は、全国の犬の飼い主さん389名を対象とした「犬の好きな野菜・嫌いな野菜」に関するアンケートを実施しました。

犬が好きな野菜・嫌いな野菜まとめ

- 「愛犬には好きな野菜がある」と答えた飼い主さんは83％（324名）、「嫌いな野菜がある」と答えた飼い主さんは49％（191名）- 好きな野菜1位はキャベツ（87票）、2位はさつまいも（67票）、3位はきゅうり（56票）- 嫌いな野菜1位はにんじん（25票）、2位はトマト（24票）、3位はレタス（23票）

■ あなたの愛犬が、好きな野菜/嫌いな野菜はありますか？

【好きな野菜】ある83％(324人)：特にない17％(65人)

【嫌いな野菜】ある49％(191人)：特にない51％(198人)

調査の結果、83％の飼い主さんが「愛犬には好きな野菜がある」と回答しました。このことから、好きな食べ物への反応がはっきりしている様子がうかがえます。



一方で「嫌いな野菜がある」と答えたのは49％にとどまりました。そもそも、与える野菜の種類が限られていることも、こちらの結果に関係していると考えられます。



続けて、好きな野菜・嫌いな野菜それぞれのランキングを詳しく見ていきましょう。

愛犬が好きな野菜ランキングTOP10

■ あなたの愛犬が好きな野菜はありますか？

【1位】キャベツ：87票

【2位】さつまいも：67票

【3位】きゅうり：56票

【4位】にんじん：49票

【5位】ブロッコリー：44票

【6位】レタス：31票

【7位】かぼちゃ：26票

【8位】じゃがいも：23票

【9位】トマト：20票

【10位】白菜：9票

【10位以下の回答】とうもろこし(6) / スイカ(6) / 枝豆(5) / ほうれん草(5) / 大根(4) / 野菜全般(3) / 豆(2) / もやし(2) / ピーマン(2) / しいたけ(2) / カリフラワー(2) / 葉もの野菜全般(1) / 水菜(1) / 紅芋(1) / パプリカ(1) / なすび(1) / ズッキーニ(1) / さといも(1) / ゴーヤ(1) / オクラ(1) / インゲン(1) / アボカド(1) / アスパラ(1)

※複数回答

好きな野菜ランキングでは「キャベツ」が87票で圧倒的1位に。生や茹でたものに加え、芯を好むという声もありました。

2位は甘みが強く食べやすい「さつまいも」。嫌いな野菜にはほとんど挙がらず、多くのワンちゃんに好まれることがうかがえます。

続いて「きゅうり」「にんじん」「ブロッコリー」など、日常的に与えやすい野菜も上位にランクインしました。

全体として「与えやすさ」と「味のバランス」が、好みに大きく影響していると考えられます。

犬が嫌いな野菜ランキングTOP10

■ あなたの愛犬が嫌いな野菜はありますか？

【1位】にんじん：25票

【2位】トマト：24票

【3位】レタス：23票

【4位】ピーマン：22票

【5位】きゅうり：20票

【6位】野菜全般：15票

【7位】ブロッコリー：11票

【8位】キャベツ：9票

【9位】なすび：6票

【9位】ネギ：6票

【9位】玉ねぎ：6票

【10位以下の回答】セロリ(5) / にんにく(3) / オクラ(2) / グリンピース(2) / しいたけ(2) / ほうれん草(2) / レモン(2) / 大根(2) / 白菜(2) / 葉もの野菜全般(2) / カリフラワー(1) / ゴーヤ(1) / コーン(1) / ゴボウ(1) / さつまいも(1) / スイカ(1) / そら豆(1) / とうがん(1) / もやし(1) / れんこん(1) / 乾燥野菜(1) / 水菜(1) / 味が濃い野菜全般(1)

※複数回答

※ネギ、玉ねぎ、にんにくは、犬が食べると中毒を起こす危険があるため、与えてはいけません。

嫌いな野菜の1位は「にんじん」。好きな野菜でも上位に入っていたことから、好みが分かれやすい食材と言えそうです。

2位は酸味の強い「トマト」、4位は苦味のある「ピーマン」で、いずれも味の特徴が理由になっていると考えられます。

さらに、ネギ・玉ねぎ・にんにくは中毒の危険性があるため、好き嫌い以前に「与えないこと」が鉄則です。

【まとめ】詳しい記事の情報

■ アンケート概要

アンケート名：愛犬の好きな野菜に関するアンケート

回答者数：389名

アンケート実施日：2025年8月18日

調査の方法：インターネット調査

■ 回答者の年齢や性別

【男性：251名】

20代：10名

30代：61名

40代：80名

50代：69名

60代以上：31名

【女性：138名】

20代：7名

30代：59名

40代：51名

50代：17名

60代以上：4名

