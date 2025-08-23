「ほっぺちゃん応援団」決定戦スタート！～「WHITE SCORPION」＆「Rain Tree」とのコラボレーション企画始動～
WHITE SCORPION
Rain Tree
ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：土田正隆、http://www.strawberry-meets.com/ ）とほっぺちゃん製作委員会は、2026年に放送予定のテレビアニメ 『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』 を盛り上げる大型プロモーションとして、株式会社オーバース（本社：東京都港区、代表取締役：奥秋淳、https://overse.co.jp/ ）と共同で 「ほっぺちゃん応援団」決定戦 を実施いたします。本企画では、オーバース所属の人気ガールズグループ 「WHITE SCORPION」 および 「Rain Tree」 のメンバー14名が立候補し、NIDT投票によって応援団メンバー4名を決定します。選ばれた4名は 「ほっぺちゃん応援団」 として、関連イベント出演、コラボグッズ展開、さらには2026年に放送予定のテレビアニメ本編への出演も予定しています。
■「ほっぺちゃん応援団」概要
● 対象グループ：「WHITE SCORPION」「Rain Tree」
● 立候補者数：合計14名（各グループ7名ずつ）
● 応援団メンバー数：NIDT投票により上位4名を選出
● 活動内容：
・『ほっぺちゃん』関連イベントへの出演
・応援団限定グッズ展開
・2026年放送予定のアニメ本編への出演
● 投票方法：NIDT保有数量に応じて配布される投票権を使用し、NIDTポータルから投票可能です。
NIDTポータルURL：https://portal.nidt.network/
● 特設サイト公開：8月中に別途特設サイトを公開
各メンバーの立候補メッセージや応援コメントもご覧いただけます。
■投票スケジュール
● 第1回投票
・基準日：2025年8月31日
・クーポンコード送付：2025年9月5日
・投票期間：2025年9月5日～9月10日
● 第2回投票
・基準日：2025年9月15日
・クーポンコード送付：2025年9月19日
・投票期間：2025年9月19日～9月30日
■候補者メンバー
WHITE SCORPION
ACO、CHOCO、HANNA、MOMO、NATSU、NAVI、NICO
Rain Tree
朝宮日向、遠藤莉乃、佐藤莉華、永瀬真梨、橋本真希、葉山莉瑚、水野乃愛
■作品情報
作品名：ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～
スタッフ
原作：サン宝石
ストーリー原案：サン王国のなかまたち
監督：なべしげ
キャラクターデザイン：Gurin.／川口イッサ
シリーズ構成：米内山陽子
脚本：米内山陽子／永野たかひろ／小森さじ
美術監督：中田英輔
CGディレクター：ポンポコP
音楽：エルアンドエル・ビクターエンタテインメント／家の裏でマンボウが死んでるP
音響監督：小見川千明
音響効果：徳永義明／冨田奈津実
録音調整：白鳥陽一
音響制作：ブルームズ
アニメーション制作：トゥーンハーバーワークス
キャスト
がんそほっぺちゃん：久住琳
おはなほっぺちゃん：倉持京子（あみゅどる）
スターほっぺちゃん：鷹村彩花
メガネほっぺちゃん：みさとらん（あみゅどる）
ハートほっぺちゃん：伊藤彩沙
ティアラほっぺちゃん：田中音緒
歩々（佐藤歩々）：Sachi
■イントロダクション
つぶらな瞳とキラキラほっぺ、プニプニな感触―――
女子小学生の間で大人気となったキャラクター“ほっぺちゃん”がアニメで復活です！
「カワイイ」でつくられた世界、サン王国。
“がんそほっぺちゃん”は、そこへ現れた記憶をなくした「迷子」のほっぺちゃん。
一方、現実世界。
OLの歩々（ほほ）は、日々の仕事と生活のなかで少しずつ自己肯定感を失い、人生の「迷子」になりかけていた。
どこかで何かがすれ違い、ふたつの物語が静かに動きはじめる――
サン王国の裏では、毒のあるほっぺちゃんたちが「カワイくない場所」をつくりあげており、王国を守る“ガーディアンズ”にがんそほっぺちゃんも加わることに……。
サン王国の復活をめぐる、パラレル・ファンタジー・コメディー！
■アニメ公式HP
https://hoppechan.jp/
■アニメ公式X
@hoppechan_pj（https://x.com/hoppechan_pj）
■権利表記
(C)サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会