「ほっぺちゃん応援団」決定戦スタート！～「WHITE SCORPION」＆「Rain Tree」とのコラボレーション企画始動～

ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ株式会社WHITE SCORPIONRain Tree

ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：土田正隆、http://www.strawberry-meets.com/ ）とほっぺちゃん製作委員会は、2026年に放送予定のテレビアニメ 『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』 を盛り上げる大型プロモーションとして、株式会社オーバース（本社：東京都港区、代表取締役：奥秋淳、https://overse.co.jp/ ）と共同で 「ほっぺちゃん応援団」決定戦 を実施いたします。本企画では、オーバース所属の人気ガールズグループ 「WHITE SCORPION」 および 「Rain Tree」 のメンバー14名が立候補し、NIDT投票によって応援団メンバー4名を決定します。選ばれた4名は 「ほっぺちゃん応援団」 として、関連イベント出演、コラボグッズ展開、さらには2026年に放送予定のテレビアニメ本編への出演も予定しています。

■「ほっぺちゃん応援団」概要

● 対象グループ：「WHITE SCORPION」「Rain Tree」

● 立候補者数：合計14名（各グループ7名ずつ）

● 応援団メンバー数：NIDT投票により上位4名を選出

● 活動内容：

・『ほっぺちゃん』関連イベントへの出演

・応援団限定グッズ展開

・2026年放送予定のアニメ本編への出演

● 投票方法：NIDT保有数量に応じて配布される投票権を使用し、NIDTポータルから投票可能です。

NIDTポータルURL：https://portal.nidt.network/

● 特設サイト公開：8月中に別途特設サイトを公開

各メンバーの立候補メッセージや応援コメントもご覧いただけます。

■投票スケジュール

● 第1回投票

・基準日：2025年8月31日

・クーポンコード送付：2025年9月5日

・投票期間：2025年9月5日～9月10日



● 第2回投票

・基準日：2025年9月15日

・クーポンコード送付：2025年9月19日

・投票期間：2025年9月19日～9月30日

■候補者メンバー

WHITE SCORPION

ACO、CHOCO、HANNA、MOMO、NATSU、NAVI、NICO

Rain Tree

朝宮日向、遠藤莉乃、佐藤莉華、永瀬真梨、橋本真希、葉山莉瑚、水野乃愛

■作品情報

作品名：ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～

スタッフ

原作：サン宝石

ストーリー原案：サン王国のなかまたち

監督：なべしげ

キャラクターデザイン：Gurin.／川口イッサ

シリーズ構成：米内山陽子

脚本：米内山陽子／永野たかひろ／小森さじ

美術監督：中田英輔

CGディレクター：ポンポコP

音楽：エルアンドエル・ビクターエンタテインメント／家の裏でマンボウが死んでるP

音響監督：小見川千明

音響効果：徳永義明／冨田奈津実

録音調整：白鳥陽一

音響制作：ブルームズ

アニメーション制作：トゥーンハーバーワークス

キャスト

がんそほっぺちゃん：久住琳

おはなほっぺちゃん：倉持京子（あみゅどる）

スターほっぺちゃん：鷹村彩花

メガネほっぺちゃん：みさとらん（あみゅどる）

ハートほっぺちゃん：伊藤彩沙

ティアラほっぺちゃん：田中音緒

歩々（佐藤歩々）：Sachi

■イントロダクション

つぶらな瞳とキラキラほっぺ、プニプニな感触―――

女子小学生の間で大人気となったキャラクター“ほっぺちゃん”がアニメで復活です！

「カワイイ」でつくられた世界、サン王国。

“がんそほっぺちゃん”は、そこへ現れた記憶をなくした「迷子」のほっぺちゃん。

一方、現実世界。

OLの歩々（ほほ）は、日々の仕事と生活のなかで少しずつ自己肯定感を失い、人生の「迷子」になりかけていた。



どこかで何かがすれ違い、ふたつの物語が静かに動きはじめる――



サン王国の裏では、毒のあるほっぺちゃんたちが「カワイくない場所」をつくりあげており、王国を守る“ガーディアンズ”にがんそほっぺちゃんも加わることに……。



サン王国の復活をめぐる、パラレル・ファンタジー・コメディー！

■アニメ公式HP

https://hoppechan.jp/

■アニメ公式X

@hoppechan_pj（https://x.com/hoppechan_pj）

■権利表記

(C)サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会