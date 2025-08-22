¥¹¥·¥íー¡ß¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ï¤¤¥ï¥¤¡ªFriday¡×¥³¥é¥Ü¡ª°¦É²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¶¦Æ±³«È¯¡ªº£²ó¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥¹¥·¥íーÎ® ¤â¤Ö¤êò¸¡×¤È¡¢¡Ö°¦É²¤ß¤«¤ó¤È¥Ý¥ó¥«¥ó¤Î¥«¥¿¥éー¥Ê¡×¤ò¤´Äó¶¡¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥íー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·µï ¹ÌÊ¿¡Ë¤Ï¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÊTBS·ÏÎó¶É¡Ë¤ÎÍ¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¤¥ï¥¤¡ªFriday¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿2¾¦ÉÊ¤ò¡¢°¦É²¸©Æâ¤Î¥¹¥·¥íー¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤¹¤·¤ò¡¢Ê¢°ìÇÕ¡£¤¦¤Þ¤¤¤¹¤·¤Ç¡¢¿´¤â°ìÇÕ¡£¡Ù¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤¦¤Þ¤µ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¤¹¤·¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥·¥íー¤Ç¤Ï¡¢5¤Ä¤ÎÌóÂ«¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢°¦É²¸©¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ï¤¤¥ï¥¤¡ªFriday¡×¤È¥¹¥·¥íー¤¬¥³¥é¥Ü¤ò¤·¡¢°¦É²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶â¤è¤¦¤Û¤Î¥Üー¥Î¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥·¥íー¤È¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥é¥ÜÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¤¥ï¥¤¡ªFriday¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦É²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Î°Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥·¥íー¤Î¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢¤¹¤·¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î2¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¹¥·¥íーÎ® ¤â¤Ö¤êò¸¡×¤Ï¡¢°¦É²¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¾¾»³¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡¢µû²ð¤ò»È¤Ã¤¿¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡¢¡Ö¤â¤Ö¤ê¡Êº®¤¼¡Ëò¸¡×¤ò¥¹¥·¥íーÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥·¥íーÎ® ¤â¤Ö¤êò¸¡×¤Ï¡¢°¦É²¤é¤·¤¯¡ÈÂä¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤ã¤ê¤Ë¼Ñ·ê»Ò¡¢¤¨¤Ó¡¢¤¿¤Þ¤´¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È²¹¤á¤Æ´Å¤À¤ì¤ò¤«¤±¡¢ÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿Âä¡¢¿ô¤Î»Ò¥Ð¥é¥³¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥¿¤¬¤·¤ã¤ê¤Èº®¤¶¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö°¦É²¤ß¤«¤ó¤È¥Ý¥ó¥«¥ó¤Î¥«¥¿¥éー¥Ê¡×¤Ï¡¢¥¹¥·¥íー¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¿Íµ¤NO.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿¥éー¥Ê¤ÎÈÖÁÈ¥³¥é¥Üver.¤Ç¤¹¡£°¦É²¤¬¸Ø¤ë¤ß¤«¤ó¤È¥Ý¥ó¥«¥ó¤Î²Ì½Á¤òÀ¸ÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤Î»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤¬Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ï¤¤¥ï¥¤¡ªFriday¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°¦É²¸©Æâ¤Î¥¹¥·¥íー¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡§2023Ç¯10·î～2024Ç¯9·î¼ÂÀÓ
¢¨°¦É²¸©Æâ¤Î¥¹¥·¥íー¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ï¥¢¥×¥ê¡¦HP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê¤¹¤·¡Ë³µÍ×
°¦É²¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ª³¤Á¯¤Þ¤¼¼÷»Ê
¡üÄÒ¤±Âä¡¡¡ü¿ô¤Î»Ò¥Ð¥é¥³¡¡¡ü¼Ñ¤¢¤Ê¤´¡¡¡ü¤¨¤Ó¡¡¡ü¤¿¤Þ¤´¡¡¡üÃæ¶ñ¡¡¡ü¤·¤ã¤ê3´ÓÊ¬
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥·¥íーÎ® ¤â¤Ö¤êò¸
¢£²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ260±ß
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô4,350¿©¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§°¦É²¸©Æâ¤Î¥¹¥·¥íー
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨ÀÖ¤·¤ã¤ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤ÏÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á¯µû¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ìÆü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤òÃæÃÇ/Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¿ô¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê¤¹¤·¡Ë¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÎÁÍý¿Í¤ÎÉã¤ÈÎÁÍý¹¥¤¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡¢À¸¿è¤ÎÎÁÍý¿Í¡ª¡¡¾¦ÉÊÉô¡¡¹âÂ¼ ³Ù»Ö
¡¡ÎÁÍý¿Í¤À¤Ã¤¿Éã¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎÁÍý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÎÁÄâ¤ò·Ð¸³¤·Âç¼ê¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¤ÇÎÁÍýÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥·¥íー¤ËÆþ¼Ò¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Úー¥¹¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¥¹¥·¥íー¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤Ï»É·ãÅª¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥·¥íー¤é¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤â½Ð¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤ë¤Ù¤¯Æü¡¹Ê³Æ®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ë³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§°¦É²¤ß¤«¤ó¤È¥Ý¥ó¥«¥ó¤Î¥«¥¿¥éー¥Ê
¢£²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ270±ß
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô10,300¿©¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§°¦É²¸©Æâ¤Î¥¹¥·¥íー
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨»ÅÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤òÃæÃÇ/Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¿ô¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ë¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¡¢¡È¥¹¥·¥íー¥«¥Õ¥§Éô¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡ª¡¡¾¦ÉÊÉô¡¡·îÎØ ¤Ò¤«¤ê
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÉã¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¥±ー¥ºî¤ê¤ò¤·¡¢¡Ö¥±ー¥²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬Ì´¤Ç¡¢À½²Û³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥±ー¥¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¤òÃ´Åö¡£²Û»ÒÀ½Â¤µ»Ç½»Î¡Ê2µé¡Ë¤Î»î¸³·ë²Ì¤¬Í¥½¨¤Ç¡¢ÂçºåÃÏ¶è¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤¿¸å¡¢¥¹¥·¥íー¤Î³«È¯Ã´Åö¤Ë¡£
¡Ú¡È¥¹¥·¥íー¥«¥Õ¥§Éô¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡È¥¹¥·¥íー¥«¥Õ¥§Éô¡É¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¡¢¤¾¤¯¤¾¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó50¼ïÎà¤Î¿·ºî¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥·¥íー¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä¶Ã¤¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥¹¥·¥íー¥«¥Õ¥§Éô¡É¤Ë¤ÏÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤ËÆü¡¹ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ï¤¤¥ï¥¤¡ªFriday¡×
Ëè½µ¶âÍËÍ¼Êý4:50
¡ÊMC¡§²ÏÌîÌ¤Íè¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¶áÆ£²íÇ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Û¤«¡Ë
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ª
¡¡³¹¤ÎÀ¼¤«¤é¼èºà¤ò»Ï¤á¤ëÆÃ½¸¤ä¡¢°¦É²¤Îº£¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Âç´¿·Þ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÅÅÏÃ¥¯¥¤¥º¤â¡ª°¦É²¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÖÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊóËþºÜ¤ÎÍ¼Êý¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡£
¡¡¶âÍËÍ¼Êý¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç°ì½ï¤Ë¤ï¤¤¥ï¥¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£