sophisticated silenceが夏の記憶を呼び起こす、儚くも温かなローファイ・インストゥルメンタル「Fireworks & Dreams」をリリース

株式会社STARBASE

「Fireworks & Dreams」アートワーク


東京を拠点に活動するビートメイカーsophisticated silenceが、新曲「Fireworks & Dreams」を8/22(金)にリリース。


ピアノとギターが静かに絡み合い、夕暮れ時の花火や淡い夢を思い出させるような、日常にそっと寄り添うサマーローファイでノスタルジックな1曲に仕上がっている。




●楽曲情報●

配信開始日：2025/8/22


アーティスト：sophisticated silence


タイトル：Fireworks & Dreams


レーベル：Idiot Pop Records


配信リンク：https://lnk.to/SS_FD






●sophisticated silence プロフィール●




東京在住ローファイビートメイカー”sophisticated silence”
”洗練された静寂”と名前の通り、穏やかで優しく、美しいサウンドは、よりリスナーに親しみを持ってもらえる。
アンビエント/ダウンテンポ/エレクトロニカの要素が強いローファイヒップホップ。


ミキシング、マスタリング、アートワークはアーティスト本人が行っている。


＜各種リンク先＞
https://linktr.ee/sophisticatedsilence