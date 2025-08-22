sophisticated silenceが夏の記憶を呼び起こす、儚くも温かなローファイ・インストゥルメンタル「Fireworks & Dreams」をリリース
株式会社STARBASE
「Fireworks & Dreams」アートワーク
東京在住ローファイビートメイカー”sophisticated silence”
東京を拠点に活動するビートメイカーsophisticated silenceが、新曲「Fireworks & Dreams」を8/22(金)にリリース。
ピアノとギターが静かに絡み合い、夕暮れ時の花火や淡い夢を思い出させるような、日常にそっと寄り添うサマーローファイでノスタルジックな1曲に仕上がっている。
●楽曲情報●
配信開始日：2025/8/22
アーティスト：sophisticated silence
タイトル：Fireworks & Dreams
レーベル：Idiot Pop Records
配信リンク：https://lnk.to/SS_FD
●sophisticated silence プロフィール●
”洗練された静寂”と名前の通り、穏やかで優しく、美しいサウンドは、よりリスナーに親しみを持ってもらえる。
アンビエント/ダウンテンポ/エレクトロニカの要素が強いローファイヒップホップ。
ミキシング、マスタリング、アートワークはアーティスト本人が行っている。
＜各種リンク先＞
https://linktr.ee/sophisticatedsilence