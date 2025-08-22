業界最高水準の報酬還元率でコンサル案件を紹介！Soaridgeプラットフォーム化により、コンサルタントとクライアントの架け橋となります。

株式会社SOARISTコンサルタント向け案件マッチングサービス「Soaridge」

コンサルティングファーム株式会社SOARIST(https://www.soarist.co.jp/)（ソアリスト）（東京都目黒区）は、コンサルタント向け案件マッチングサービス「Soaridge(https://soaridge.com/)」（ソアリッジ）の提供を正式に開始いたしました。

創業以来、多くのクライアントを支援してきたSOARISTが、プラットフォームとしてのサービス提供を開始。業界最高水準の報酬還元率（85％以上）、中長期案件を中心とした安定性、そして現場まで伴走する専任体制により、「フリーランスでも安心して働き続けられる環境」を提供します。

■コンサルタントとクライアントをつなぐ“信頼の架け橋”へ--Soaridge正式ローンチの背景

SOARISTは、2023年11月の創業以来、「課題の本質に挑み、境界を越える」ことを掲げ、戦略・業務・ITコンサルティングの領域で非公開形式でサービスを提供してきました。

当社の掲げる「経営と現場をつなぐ“信頼の架け橋”となる」を体現し、より多くの方に、より透明性高く届けるため、これまで水面下で実施してきた案件紹介サービスのプラットフォーム化に至りました。

サービス名「Soaridge」は、“Soar＝上昇・飛翔”と“Bridge＝架け橋”を組み合わせた造語。フリーランス、協業先企業の架け橋となり、自社だけではなく常に最適な体制でクライアントの課題解決・事業成長に寄与することを志向しております。

■Soaridgeの特徴-- フリーランスの不安を“プロの仕組み”で解決

・高品質な中長期案件を厳選紹介

Soaridgeで取り扱うのは、「戦略立案」「業務改革」「システム構想」など、コンサルティングの最上流フェーズが中心。独自ネットワークや大手ファームとの協業により、一次～二次請けの案件が半数以上を占めています。

また、原則として数週間で終了する単発案件は紹介せず、3ヶ月～1年以上の中長期案件を主軸に設定。フリーランスでありながら安定した収入を得たい方に特に好評を得ています。

・報酬還元率85％以上--実力に見合った収益を実現

Soaridgeの最大の特徴のひとつは、報酬還元率の高さ。業界最高水準の85％以上を維持し、かつ報酬体系の透明性も担保。

スキルや経験に応じた正当な評価と報酬を提供し、「フリーランスだからこそ、自らの価値を最大限に発揮したい」という思いを支えます。

・専任担当が伴走、現場での悩みにも即対応

Soaridgeでは、スキルやキャリアとの親和性を見極めて案件提案を行います。

また案件参画後には、業務内容のギャップや稼働負荷などの相談に対応し、必要に応じてクライアント側との調整も実施します。

さらに、当社所属のコンサルタントとチームを組む「オーケストラ型」の支援も提供可能。“ひとりではない”支援体制を実現します。

■サービスご利用の流れ

当サービスは、フリーランス、法人のご担当者様ともに以下の流れでご利用いただけます。

■「境界を越え、志ある未来を翔ける」SOARISTの挑戦

- 案件をさがす当サービスのWebサイトに掲載されている案件の中から、ご希望に合うものをお選びください。- エントリー候補者様の情報をご入力のうえ、案件にエントリーいただきます。スキルやご経験などを詳しくご記入いただくことで、その後の選考をスムーズに進めることができます。- スキル・案件希望ヒアリング専任の担当者が、候補者様のご経験やスキル、ご希望条件について丁寧にヒアリングを行います。内容をもとに、非公開案件を含むスキルマッチした案件のご提案もいたします。- 書類選考ご提出いただいた職務経歴書などをもとに、書類選考を実施します。- クライアント面談案件とのマッチ度を確認するため、クライアント企業との面談を実施します。（1～2回程度を想定）- オファー・契約締結クライアントよりオファーがあった場合、参画に向けた契約手続きを進めてまいります。- 参画契約締結後、案件への参画となります。参画後も専任の担当者が継続的にサポートいたします。稼働状況に関するご相談を承り、スキルを最大限に発揮できるような環境づくりをお手伝いします。

「自由と責任を伴う働き方」に共感し、フリーランスとして独立したものの、

・案件の質に不安がある

・クライアントとの契約や調整が負担

・短期案件ばかりで生活が不安定

・自分のスキルをもっと活かせる場所を探している

といった悩みを抱える方は少なくありません。

Soaridgeは、単なる案件紹介ではなく、「一人ひとりが本質に向き合い、誠実に働くための土台」を提供します。地に足のついた成長を目指すSOARISTの姿勢とともに、安心して挑める環境を整えています。

■サービス概要

■お問い合わせ

- サービス名：Soaridge（ソアリッジ）- URL：https://soaridge.com/- 提供開始：2025年8月1日- 利用料：無料- エントリー：会員登録なしで可能- 主な取り扱い案件領域：戦略／業務／IT・DXコンサルティング- 運営会社：株式会社SOARIST(https://www.soarist.co.jp/)- Soaridgeに関するお問い合わせ：soaridge_info@soarist.co.jp