北海道グミシリーズ第2弾！『北海道グミ メロンソフトクリーム味』が8月11日より新発売！

株式会社しゃけを（本社：北海道標津町、代表取締役：椙田圭輔）は、本年度の北海道お土産グランプリ（North Wave Selection）のグランプリを受賞した北海道の形をした人気商品「北海道グミ ミルクソフトクリーム味」と並ぶシリーズ第2弾として、『北海道グミ メロンソフトクリーム味』を2025年8月11日より発売いたしました。

※人気のメロンフレーバー

今回のフレーバーは、北海道の人気果物メロンをイメージしたメロンソフトクリーム味にしました。北海道の夏にぴったりの爽やかなおいしさです。もちろん、形は前作同様、北海道そのもの。旅の思い出や、大切な人へのちょっとしたお土産にもおすすめです。

これにより、北海道グミは「ミルクソフトクリーム味」と「メロンソフトクリーム味」の2種類展開となりました。それぞれの味を食べ比べながら、北海道の魅力を感じてみてください。

※北海道の形が可愛い。

【商品情報】

商品名：北海道グミ メロンソフトクリーム味

発売日：2025年8月11日

内容量：40g（4g×10粒）

価格：350円（税別）

販売場所：北海道内のお土産店、道の駅、空港売店、オンラインショップ等

※パッケージには、前回のシマエナガに続きキタキツネが登場。

北海道お土産グランプリ North Wave Selectionとは

FMノースウェーブが主催する、お土産産業活性化を目的とした表彰企画です。観光・お土産のプロに加え、学生も特別審査員として参加し、「北海道の定番お土産になれるか？」を基軸に、視覚・名称・触感・運搬・直感の5視点で厳しく審査を行います。スイーツから雑貨まで幅広い部門を設け、多彩な魅力ある商品を選出します。

https://www.fmnorth.co.jp/topics/1453/

姉妹商品も好評発売中！

北海道グミ ミルクソフトクリーム味（2025年4月6日発売）

流氷グミ（2024年9月24日発売）

