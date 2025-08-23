新領域のヘルスケア「セロトニクス」誕生。

BVEATS株式会社

Serotonix（セロトニクス）とは

専属コーチが生活習慣を変えるヘルスケアサービスです。知識や情報が増えても、人は変わりません。セロトニクスは習慣が変わるまでをコーチがサポートします。それにより代謝や血液循環だけでなくホルモン分泌まで改善します。更に日々の視点をポジティブに変化させるコーチングにより、体重や見た目の変化だけでなく、精神面の変化にも寄り添うトータルヘルスケアです。

Serotonix（セロトニクス）のヘルスケアコーチ

同社がこれまで「CELLA.（セラ）」として提供していたサービスが、顧客データとコーチング実績を元に改良を重ね、Serotonix（セロトニクス）へとバージョンアップしました。

不眠改善、ダイエット、疲労回復の効果を期待できます。

実際の利用者

令和の課題「ドーパミン中毒」

ストレスや不調を感じると副腎からコルチゾール（ストレスホルモン）が分泌されます。これが意欲の低下、免疫力の低下、体脂肪の蓄積、睡眠の質の低下を招きます。現代人はこのストレスや不調に打ち勝とうと、医療や投薬、サプリメントやパジャマの購入、ジュースやスイーツによる血糖値上昇、暴飲暴食やSNSの無限スクロール等、これまで多くの対処療法を実践してきました。

しかし、これらの行為は全て脳から分泌されるドーパミン（短期的快楽ホルモン）による快楽であり、短期的な強い快楽と引き換えに、分泌後に更なるストレス（コルチゾール分泌増）を心身に与えます。強い刺激と強いストレスを繰り返す「ドーパミン中毒」が現代人のストレスと慢性的な不調の最大の原因となっています。

ストレスとドーパミン中毒セロトニンという解決策

セロトニンとは

ドーパミン中毒に対して注目されているのが「セロトニン（持続的幸福ホルモン）」です。セロトニンは感情や自律神経を安定させ、睡眠の質を高め、体のリズムを整える働きを持っています。短期的な快楽ではなく、持続的な幸福感と心身の安定をもたらすホルモンとして、世界中で研究と注目が高まっています。Serotonix（セロトニクス）はセロトニン分泌によって脳、体、心の課題を根本解決するサービスです。

Serotonix（セロトニクス）はこちら(https://www.serotonix.tokyo)

事業名：Serotonix

代表者：芦名勇舗

本社：東京都渋谷区恵比寿1-32-7-1F

TEL：03-6823-1808

MAIL：office@serotonix.tokyo

WEBSITE：https://www.serotonix.tokyo