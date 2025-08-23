この旋律、逃げ場なし。ホラーゲーム『コープスパーティーII Darkness Distortion』主題歌担当アーティストにFRAM、亜咲花、今井麻美の3名が抜擢！
株式会社AniTone（本社：東京都目黒区、代表取締役：中村 剛之）は、ホラーゲーム『コープスパーティーII Darkness Distortion』の主題歌をFRAM、亜咲花、今井麻美の3名のアーティストが担当することが決定したことをお知らせします。
2025年発売のNintendo Switch(TM)・PlayStation(R)4用ホラーゲーム『コープスパーティーII Darkness Distortion』。主題歌を担当する3名のアーティストを発表！
本作のオープニングテーマをFRAM、エンディングテーマを亜咲花が担当し、そしてグランドエンディングテーマはこれまで「コープスパーティー」シリーズの主題歌を歌唱してきた今井麻美が担当します！
オープニングテーマ【FRAM】
タイトル：孤独のNirvana
アーティスト：FRAM
作詞：今井 麻美
作曲：FRAM
編曲：A-bee
＜Profile＞
宮城県気仙沼出身
Y2Kな声質とエレクトロ+ボイスチェンジャーでの表現を軸に
ハイパーポップからアニソンまで ポジティブハッピーな世界観を発信中！！
【FRAM X】https://x.com/s02_rkgs
【FRAM STAFF X】https://x.com/fram_info
【FRAM 公式HP】https://framofficial.com/
エンディングテーマ【亜咲花】
タイトル：儚い連鎖
アーティスト：亜咲花
作詞：金子 麻友美
作曲/編曲：近藤 圭一
＜Profile＞
1999年10月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。
幼少期の3歳より5年間をアメリカ・ミシガン州で過ごす。
2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてTVアニメ
『Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-』EDテーマ「Open your eyes」でデビュー。
TVアニメ『セントールの悩み』EDテーマ、TVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ、TVアニメ『ISLAND』EDテーマ、TVアニメ『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』OPテーマなど様々なアニメやゲームの楽曲を担当。
2018年1月24日に発売したTVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ「SHINY DAYS」は、オリコンウィークリーデジタルシングル（単曲）ランキング（2/5付）８位を獲得。moraでは、総合シングルランキング（1/18付）1位を獲得。
近年は父親とアプリゲーム「ウマ娘」の影響を受け、競馬にハマる。
2024年「ウマ娘 プリティーダービー」エスポワールシチー役に担当決定し声優としての活動も開始した。
ネイティヴな英語の発音、ハスキーで魅力的な歌声を持つ驚異の若手アニソンシンガー。亜細亜に咲く花として精力的に活動中！
3rdアルバム「Whoʼs Me?」が発売中
NHKラジオR-1「アニメステラー」レギュラーMC
川崎競馬公式YouTubeチャンネル「スパーキングトークライブGOLD」レギュラー
2024年1月期アニメ「道産子ギャルはなまらめんこい」EDテーマ担当
2024年4月期アニメ「ゆるキャン△ SEASON3」EDテーマ担当
【亜咲花公式HP】https://asaka1007.jp/
【亜咲花 X】https://x.com/AsakaOfficial
【亜咲花 STAFF X】https://x.com/asaka_info
グランドエンディングテーマ【今井麻美】
タイトル：光の両手
アーティスト：今井 麻美
作詞：森 由里子
作曲：濱田 智之
編曲：悠木 真一
＜Profile＞
今井麻美
■誕生日 ：5月16日
■出身地 ：山口県
■趣 味 ：森林浴、作詞
■所 属 ：EARLYWING
声優として、「THE IDOLM@STER」シリーズ如月千早役、「STEINS;GATE」シリーズ牧瀬紅莉栖役、「グランブルーファンタジー」ヴィーラ・リーリエ／フライデー役、「プリンセスコネクト!Re:Dive」ユカリ役、「ツキウタ。シリーズ」花園雪役、「チェインクロニクル ～ヘクセイタスの閃～」ミシディア役、「閃乱カグラ」シリーズ斑鳩役、「コープスパーティー」シリーズ篠崎あゆみ役、「ぷよぷよ7」あんどうりんご役、「超次元ゲイム ネプテューヌ」ノワール／ブラックハート役等数多くの作品に出演。
2008年に歌手活動をスタート。「ミンゴス」の愛称で多くのファンより支持され、毎年、日本全国各地でライブを開催。2019年にはアジアツアーを開催。
2018年TVアニメ「シュタインズ・ゲート ゼロ」エンディングテーマ「World-Line」を、2019年TVアニメ「ぱすてるメモリーズ」オープニングテーマ「Believe in sky」をリリース！2019年11月27日には、アーティスト活動10周年を記念したミニアルバム「Flow of time」をリリース。シングル20枚、コンプリートアルバム、アコースティックアルバムを含むアルバム9枚をリリースしている。
2024年には、自らがアコースティックライブを行った地「奈良」にインスパイアされた楽曲「Uneriba」を表題曲とするミニアルバムをリリース。
自ら作詞も手掛け、独特の伸びのある歌声は、歌に入り込み感情を全面に出す歌い方と相まって、人の心に強く訴えかける。
【AniTone公式WEB】https://music.ani-tone.com/artist/
【今井麻美 X】https://x.com/asamingosu
【アーリーウイング公式WEB】https://www.earlywing.co.jp
楽曲に関する詳細は追って公開予定。各アーティストのSNS、HPをチェックしてください！
『コープスパーティーII Darkness Distortion』作品情報
＜あらすじ＞
巷で話題の都市伝説「車椅子のアヤメさん」のおまじない。
主人公・七海遥は、動画配信者の高梨寝夢、オカルトに精通している棺まりあと共に、
廃病院を訪れ、生配信をしながら「車椅子のアヤメさん」のおまじないをおこなう。
すると、配信は途切れ、遥たちは姿を消してしまう。
配信を見ていたクラスメイトも廃病院を訪れ、遥たちと同様に「車椅子のアヤメさん」のおまじないをおこなうと、全員気を失ってしまった。
目を覚ますとそこは、元居た場所とは似て非なる、呪われた廃病院だった。
人ならざる者たちが彷徨い、狂気や怨念が渦巻く恐怖の廃病院から、彼女らは脱出することはできるのか。
そして「車椅子のアヤメさん」のおまじないの真実とは――。
＜スタッフ・キャスト＞
シナリオ：祁答院慎
キャラクターデザイン：冬野ユウキ
BGM：濱本麻央
SE：阿保剛
＜出演＞
市ノ瀬加那（七海遥役）
高橋李依（高梨寝夢役）
陶山恵実里（棺まりあ役）
菊地燎（進藤ユウ役）
小笠原仁（ロディー役）
本渡楓（進藤明莉役）
石飛恵里花（灰島地球花役）
梶田大嗣（柴衣智親役）
天崎滉平（島崎恭介役） 他
■商品情報
【タイトル】 コープスパーティーII Darkness Distortion
【ジャンル】 探索型ホラーアドベンチャー
【機種】 Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)4
【発売日】 2025年発売予定
【価格】 未定
【CERO】 審査予定
【著作権表記】 (C)Team GrisGris / MAGES.
【公式サイト】 https://corpse2.jp/
【公式X】 https://x.com/corpse5pb
※本作はMAGES.オリジナル作品です。Team GrisGris様制作の「コープスパーティー２DEAD PATIENT」の移植作品ではございません。
【会社概要】
会社名：株式会社AniTone（ア二トーン）
所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山ビル8F
代表取締役：中村 剛之
設立：2024年7月
URL：https://ani-tone.com/