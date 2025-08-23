この旋律、逃げ場なし。ホラーゲーム『コープスパーティーII Darkness Distortion』主題歌担当アーティストにFRAM、亜咲花、今井麻美の3名が抜擢！

株式会社AniTone

株式会社AniTone（本社：東京都目黒区、代表取締役：中村 剛之）は、ホラーゲーム『コープスパーティーII Darkness Distortion』の主題歌をFRAM、亜咲花、今井麻美の3名のアーティストが担当することが決定したことをお知らせします。

2025年発売のNintendo Switch(TM)・PlayStation(R)4用ホラーゲーム『コープスパーティーII Darkness Distortion』。主題歌を担当する3名のアーティストを発表！

本作のオープニングテーマをFRAM、エンディングテーマを亜咲花が担当し、そしてグランドエンディングテーマはこれまで「コープスパーティー」シリーズの主題歌を歌唱してきた今井麻美が担当します！

オープニングテーマ【FRAM】

タイトル：孤独のNirvana

アーティスト：FRAM

作詞：今井 麻美

作曲：FRAM

編曲：A-bee

＜Profile＞

宮城県気仙沼出身

Y2Kな声質とエレクトロ+ボイスチェンジャーでの表現を軸に

ハイパーポップからアニソンまで ポジティブハッピーな世界観を発信中！！

【FRAM X】https://x.com/s02_rkgs

【FRAM STAFF X】https://x.com/fram_info

【FRAM 公式HP】https://framofficial.com/

エンディングテーマ【亜咲花】

タイトル：儚い連鎖

アーティスト：亜咲花

作詞：金子 麻友美

作曲/編曲：近藤 圭一

＜Profile＞

1999年10月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。

幼少期の3歳より5年間をアメリカ・ミシガン州で過ごす。

2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてTVアニメ

『Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-』EDテーマ「Open your eyes」でデビュー。

TVアニメ『セントールの悩み』EDテーマ、TVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ、TVアニメ『ISLAND』EDテーマ、TVアニメ『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』OPテーマなど様々なアニメやゲームの楽曲を担当。

2018年1月24日に発売したTVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ「SHINY DAYS」は、オリコンウィークリーデジタルシングル（単曲）ランキング（2/5付）８位を獲得。moraでは、総合シングルランキング（1/18付）1位を獲得。

近年は父親とアプリゲーム「ウマ娘」の影響を受け、競馬にハマる。

2024年「ウマ娘 プリティーダービー」エスポワールシチー役に担当決定し声優としての活動も開始した。

ネイティヴな英語の発音、ハスキーで魅力的な歌声を持つ驚異の若手アニソンシンガー。亜細亜に咲く花として精力的に活動中！

3rdアルバム「Whoʼs Me?」が発売中

NHKラジオR-1「アニメステラー」レギュラーMC

川崎競馬公式YouTubeチャンネル「スパーキングトークライブGOLD」レギュラー

2024年1月期アニメ「道産子ギャルはなまらめんこい」EDテーマ担当

2024年4月期アニメ「ゆるキャン△ SEASON3」EDテーマ担当

【亜咲花公式HP】https://asaka1007.jp/

【亜咲花 X】https://x.com/AsakaOfficial

【亜咲花 STAFF X】https://x.com/asaka_info

グランドエンディングテーマ【今井麻美】

タイトル：光の両手

アーティスト：今井 麻美

作詞：森 由里子

作曲：濱田 智之

編曲：悠木 真一

＜Profile＞

今井麻美

■誕生日 ：5月16日

■出身地 ：山口県

■趣 味 ：森林浴、作詞

■所 属 ：EARLYWING

声優として、「THE IDOLM@STER」シリーズ如月千早役、「STEINS;GATE」シリーズ牧瀬紅莉栖役、「グランブルーファンタジー」ヴィーラ・リーリエ／フライデー役、「プリンセスコネクト!Re:Dive」ユカリ役、「ツキウタ。シリーズ」花園雪役、「チェインクロニクル ～ヘクセイタスの閃～」ミシディア役、「閃乱カグラ」シリーズ斑鳩役、「コープスパーティー」シリーズ篠崎あゆみ役、「ぷよぷよ7」あんどうりんご役、「超次元ゲイム ネプテューヌ」ノワール／ブラックハート役等数多くの作品に出演。

2008年に歌手活動をスタート。「ミンゴス」の愛称で多くのファンより支持され、毎年、日本全国各地でライブを開催。2019年にはアジアツアーを開催。

2018年TVアニメ「シュタインズ・ゲート ゼロ」エンディングテーマ「World-Line」を、2019年TVアニメ「ぱすてるメモリーズ」オープニングテーマ「Believe in sky」をリリース！2019年11月27日には、アーティスト活動10周年を記念したミニアルバム「Flow of time」をリリース。シングル20枚、コンプリートアルバム、アコースティックアルバムを含むアルバム9枚をリリースしている。

2024年には、自らがアコースティックライブを行った地「奈良」にインスパイアされた楽曲「Uneriba」を表題曲とするミニアルバムをリリース。

自ら作詞も手掛け、独特の伸びのある歌声は、歌に入り込み感情を全面に出す歌い方と相まって、人の心に強く訴えかける。

【AniTone公式WEB】https://music.ani-tone.com/artist/

【今井麻美 X】https://x.com/asamingosu

【アーリーウイング公式WEB】https://www.earlywing.co.jp

楽曲に関する詳細は追って公開予定。各アーティストのSNS、HPをチェックしてください！

『コープスパーティーII Darkness Distortion』作品情報

＜あらすじ＞

巷で話題の都市伝説「車椅子のアヤメさん」のおまじない。

主人公・七海遥は、動画配信者の高梨寝夢、オカルトに精通している棺まりあと共に、

廃病院を訪れ、生配信をしながら「車椅子のアヤメさん」のおまじないをおこなう。

すると、配信は途切れ、遥たちは姿を消してしまう。

配信を見ていたクラスメイトも廃病院を訪れ、遥たちと同様に「車椅子のアヤメさん」のおまじないをおこなうと、全員気を失ってしまった。

目を覚ますとそこは、元居た場所とは似て非なる、呪われた廃病院だった。

人ならざる者たちが彷徨い、狂気や怨念が渦巻く恐怖の廃病院から、彼女らは脱出することはできるのか。

そして「車椅子のアヤメさん」のおまじないの真実とは――。

＜スタッフ・キャスト＞

シナリオ：祁答院慎

キャラクターデザイン：冬野ユウキ

BGM：濱本麻央

SE：阿保剛

＜出演＞

市ノ瀬加那（七海遥役）

高橋李依（高梨寝夢役）

陶山恵実里（棺まりあ役）

菊地燎（進藤ユウ役）

小笠原仁（ロディー役）

本渡楓（進藤明莉役）

石飛恵里花（灰島地球花役）

梶田大嗣（柴衣智親役）

天崎滉平（島崎恭介役） 他

■商品情報

【タイトル】 コープスパーティーII Darkness Distortion

【ジャンル】 探索型ホラーアドベンチャー

【機種】 Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)4

【発売日】 2025年発売予定

【価格】 未定

【CERO】 審査予定

【著作権表記】 (C)Team GrisGris / MAGES.

【公式サイト】 https://corpse2.jp/

【公式X】 https://x.com/corpse5pb

※本作はMAGES.オリジナル作品です。Team GrisGris様制作の「コープスパーティー２DEAD PATIENT」の移植作品ではございません。

【会社概要】

会社名：株式会社AniTone（ア二トーン）

所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山ビル8F

代表取締役：中村 剛之

設立：2024年7月

URL：https://ani-tone.com/