株式会社SKxTECH「事業再建プロジェクト」プラン募集のお知らせ

2025年8月23日

本日、株式会社SKxTECH（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋善成）は、事業再建に向けた具体的な「アイデア」と「行動」を広く募る「事業再建プロジェクト」を行うと発表しました。

創業期特有の資金難による危機に直面する同社は、これを逆手に取り、ゲーム感覚で未来を切り開くパートナーを募集します。

高橋代表は、就職氷河期世代の起業家として、通信インフラ工事で培った課題解決力と技術力を武器に、ごく小規模ながらもかろうじて決算書上の黒字を維持してきたと述べています。

しかし、創業直後の資金調達に頓挫したことにより、キャッシュフローでの運営を余儀なくされて営業活動が萎縮。

2期目の売上高は前期比約40％減と、既存案件の着工延期や金融機関の融資否決が重なり、8月末の支払いの目処が立たないなど、事業継続が危ぶまれる事態となっています。

「およそ起こりうる最悪の状況が出そろった。ここ数カ月の間、各方面の専門家に解決手法を相談し、私自身、手を尽くしてきたが時間だけが経過した」と、格好つけずに窮状を明かし、「同じような思いをしているフリーランスや起業家がいるのではないか」と、思いも述べています。

しかし、この問題は「お金のある方ならゲーム感覚で解決できる規模感」であり、解決策は存在すると強調。

問題解決後の営業で事業を軌道に乗せることは可能であり、この窮地を、知恵と力を持つ外部パートナーとの共創によって乗り越えることを目指します。

「事業再建プロジェクト」の概要

本プロジェクトは、以下4つの「ゲームのルール」に基づいて実施されます。

アイデア、スキームを記載したA4用紙2枚程度の提案書・工程表を送付ください。

確実性: 身元が確かな人物による実現可能な手法であること。

独立性の維持: 会社の自主独立性を損なわないこと。

関係者全体への利益: 既存の協力会社やお客様を含む、関係者全体に利益をもたらすこと。

成長スキーム: 短期的な財務課題の即時解決と、中長期的な事業成長を目指したスキームであること。

【募集するアイデアと行動】

ご応募は、以下の1と2のいずれか、または両方でも可能です。

１：応急処置（即日）

着手から30時間以内の短期資金調達。

8月期限の支払いを実行するための、具体的かつ即時性のある資金調達手法の提案と、その実行への協力を求めます。

報酬: 資金調達に協力したパートナーには、調達資金の10％相当を着金が確認でき次第お支払いします。

調達した資金が借入の場合、償還方法は現実的なものであること。

２：中長期の成長戦略構築（期間 1日～お話し合いの上）

営業体制の強化:

「月次でプラス2件の受注増」という目標達成に向けた、実行可能な営業戦略の構築と、実践への協力を募ります。

資金調達:

中長期の成長資金として、1口100万円～200万円の出資を3口ほど募集します。うち1口は、女性スポンサーを歓迎します。

新規事業ドメインの構築:

系統用蓄電池やデータセンター市場での事業確立に向けた、具体的な提案と実践への協力を募ります。

報酬:

事業ドメイン構築まで関わるパートナーには、上記報酬に加え、プランの内容により新株予約権も付与することも検討します。

【協力者へのメリット】

短期資金調達への参画:

資金調達に協力したパートナーには、調達資金の10％相当を着金時点でお支払いします。

事業成長への参画:

新たなビジネス機会と企業価値の向上を共に追求できます。

本プロジェクトにご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご連絡ください。

皆さまとお話できる機会を心よりお待ちしております。