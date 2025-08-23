株式会社SANDSTORM想像力に命を吹き込み、日本のCG業界を再定義し、スタートアップや情熱あるクリエイターのために世界への新たな扉を開く文化の架け橋となります。

株式会社SANDSTORMコードエネトラ

創設者でありビジョナリーのマニア・カレタ氏はによって立ち上げられたサンドストームは、

大胆なアイデアから出発し、日本のCGキャラクター制作におけるパイオニアへと成長しました。

数百人規模、数十年の実績を誇る競合他社がひしめく中、サンドストームは「革新」「本物」「潜在力」に焦点を当て、独自の道を切り拓いています。

本当のクリエイティブは、挑戦から学び、リスクを取り、まだ誰も見たことのないものを

生み出すことから生まれると信じています。

サンドストームでは、ゲームにおける真のイノベーションは、ビジョンとコラボレーションの完璧な融合から生まれると信じています。私たちは、PC・コンソール・モバイル向けの世界水準のアート制作を通じて、パートナーの挑戦を支援し、大胆なアイデアを忘れられないゲーム体験へと変革します。

秋葉原から始まり、アニメとゲームの新たな文化を築き、人々をつなぎ、エンターテインメントを

再定義し、日本のゲーム・映画業界に新たな価値をもたらします。

弊社は毎日オフィスに足を踏み入れるたびに、お客様に提供する価値と強くつながっていることを実感します。そこには退屈も希望の喪失もありません。私たちが築いた環境は、言葉では言い表せないほどの力強いエネルギーを生み出し、あらゆる障害や課題を乗り越える原動力となっています。

クリエイター自身が作り上げたこの精神こそが、限界を打ち破り、私たちを前へと進めるのです。

魔女ハンター、フンジャ

サンドストームは単なる制作スタジオではなく、ムーブメントです。困難に直面する企業を再生させ、停滞したビジネスに息を吹き込み、課題を成長へと変えることを使命としています。協働を通じてスキルと強みを融合させ、新たな価値と次世代のための教育システムを創造します。

呪われた水晶の魔女、マハニア

サンドストームの理念はシンプルです。「創造する、決して模倣しない」。失敗を成功への

ステップと捉え、その精神を全メンバーに浸透させています。本年末までに、サンドストームは日本国内だけでなく、世界でも新たなマイルストーンを達成する予定です。

呪いの人形、グカニア

先進的なテクノロジー、大胆な発想、そして世界基準のビジュアル表現をもって、サンドストームは想像を現実に変え、グローバルCG業界をリードしていきます。

夜の魔女、ルナ.ランカスター情熱的なアーティストが自由に創造できる素晴らしい環境

株式会社SANDSTORMは創業以来、日本・韓国・中国のトップクリエイターや開発者と強固なネットワークを築いてきました。アジア最高峰の才能を結集し、ゲームやエンターテインメント業界に新たな革新をもたらし、日本のクリエイティブ文化を世界市場へとつなぐ架け橋となります。

サンドストームプラットフォームを使用すると、アーティストは新しい創造性とビジョンを形作り、他の人々にとって強力なインスピレーションの源となる新しい有用なスキルを学習し、開発する

こともできます。

私たちはBlenderとUnreal Engineの力を駆使し、ゲーム制作のワークフローを加速させるだけでなく、キャラクター制作の在り方、そしてこれまでにない全く新しい体験を生み出す仕組みそのものを再定義するツールと技術を開発しました。私たちの焦点はキャラクターにとどまらず、ゲーム業界で使用されるあらゆるもの-アセット、環境、クリーチャーなど幅広い分野に及びます。今年、クリエイターはこれらの革新的なソリューションを生み出すと同時に、選ばれた情熱的なアーティストたちを育成し、

会社に大きな価値をもたらしました。

クリエイターはまた、東京に最初のブレンダーアカデミーを開設し、スタートアップ企業や若い世代に自信を持って明確な成功への道筋を持ってアイデアを現実にする機会を提供しています。

日本のアニメ文化



この文化は、クリエイターたちにサンドストームを生み出すインスピレーションを与えただけでなく、将来的には日本のアニメ業界に新たな価値をもたらす原動力となります。

象徴的なキャラクターを作成できる環境情熱的なアーティストが作ったお気に入りの象徴的なキャラクターを作成できる環境

日本の美容文化、特に『ナルト』や『ドラゴンボール』、『呪術廻戦』といった日本アニメの力を活用し、クリエイターたちは日本のアニメ業界に新たなエンターテインメントとテクノロジーをもたらすことに注力しています。

AI技術の台頭とXRテクノロジー

デジタルヒューマン技術の台頭により、サンドストームは映画や音楽業界に新たな可能性とインパクトをもたらしています。クリエイターはその全貌をまだ明かしていませんが、この技術の急速な発展と業界への貢献を背景に、私たちは多様な技術とマスターモデルを融合させ、従来不可能とされた表現を

実現しています。

急速に進歩するテクノロジーのおかげで、私たちは画面上で見たいものを何でも形作ることができるようになりましたが、このツールを他のものと組み合わせて活用することで、創造性の未来を再構築することができます。

クリエイター紹介

マニア.カレタ

代表取締役

このビジョンはすべて、創設者によって最初から緻密に描かれた計画です。彼女は日本の産業と文化に再び夢と想像力を吹き込み、世界とつなげたいという強い思いを抱いています。マニア.カレタ氏は、

各業界に存在する「欠けているピース」を見出し、新たな希望をもたらすことで、日本発の産業を世界の先駆者へと導くことを目指しています。

今後の展望

夢が現実になった環境

会社の成長に伴い、クリエイターたちは今年、組織の能力水準を11％引き上げました。

しかし、すべてを今見せるわけにはいきません。マニアカレタ氏は一枚一枚、着実にカードを切っていますが、最後のカードは誰にも太刀打ちできない究極の一枚となるでしょう。そのカードが明かされるのは、すべてが整ったその時です。

日本発、世界を魅了するキャラクター

弊社は、世界中の情熱と才能を持つアーティストを集め、互いのスキルを融合させることで、独自のスタイルと革新的なクリエイティブを日本および海外市場に提供するために設立されました。