FireworkとKlaviyoが連携強化、ショッパブル動画を活用したパーソナライズド体験を実現

動画コマース・ライブ配信ソリューションを提供するFirework Japan株式会社（本社：東京都品川区、以下「Firework」）は、B2Cブランド向けCRMで急成長を遂げるKlaviyo（クラビヨ）との連携強化を発表いたします。

今回のアップデートにより、Fireworkのショッパブル動画コンテンツをKlaviyoのメールキャンペーンや自動化フロー内にシームレスに組み込むことが可能になりました。これにより、ブランドはパーソナライズされた動画体験を通じて、顧客エンゲージメントおよびコンバージョン率を大幅に向上させることができます。

静的なメールから「動く体験」へ

今回のFireworkとKlaviyoとの連携により、これまで静止画やテキストが中心だったKlaviyoのメールフローを、リッチでインタラクティブな動画体験にアップデートします。

主な活用シナリオ

シンプルな導入と優れたパフォーマンス

Firework Japan株式会社 Country Manager 田島一樹のコメント

- ウェルカムメールの強化ブランド紹介や人気商品のショッパブル動画を初回メールに組み込み、没入感ある第一印象を提供することが可能になり、初回購入までのスピードが加速します。動画視聴データは自動的にKlaviyoにフィードバックされ、精緻なセグメンテーションでの活用が可能となります。- カゴ落ちリマインダーカートに残された商品に関するFireworkの動画を自動送信。静止画以上に商品の魅力を伝え、最大40%のリカバリー率向上が期待できます。- 購入後エンゲージメントチュートリアル動画や使用方法ガイドを送付することで、顧客満足度を高め、サポート負荷を軽減します。AIを活用したインタラクティブな顧客サポートは、エンゲージメントを高め、顧客からの問い合わせをスムーズに解決します。- 閲覧放棄リターゲティング商品ページを閲覧したものの購入に至らなかった顧客に、関連動画で再エンゲージメントを図ります。- 休眠顧客へのウィンバック施策過去の購入履歴や興味関心に基づき、パーソナライズされた動画で再訪を促進します。- ノーコードで簡単インストールKlaviyo Integration Directoryから数クリックで接続可能。Fireworkのコンテンツブロックは、Klaviyoのドラッグ＆ドロップビルダーに対応しており、技術的なハードルを大きく下げています。- 全主要メールクライアントに対応Fireworkの動画コンポーネントは、メールのパフォーマンスに悪影響を与えないよう、完全な動画ファイルをメールに直接埋め込むことはありません。その代わりに、軽量でクリック可能なサムネイルや、メールクライアントにとって安全な自動再生プレビューとして表示されるように設計されています。この設計により、メールの読み込み速度やメールの到達率への影響を与えません。また、FireworkのメールブロックはHTMLのベストプラクティスとスパム対策の基準に準拠しており、重いスクリプトや非準拠のコードを埋め込まないため、Gmail、Outlook、Apple Mailなど主要メールサービスに幅広く対応しており、ユーザー体験を損なうことはありません。- 豊富な行動データの統合Fireworkは、動画の視聴開始（3秒以上）、エンゲージメント付き視聴、再生完了率（25%、50%、75%、100%）、商品クリックなど30種類以上の動画アクションデータをKlaviyoへリアルタイムで送信します。これにより、より高度なターゲティングやパーソナライズ、効果測定が可能になります。動画から発生するコンバージョンは、最後に再生された動画との紐づけが行われ、Google アナリティクス連携もサポートしています。- A/Bテストによる効果検証も可能Firework導入前後のA/Bテストも容易で、CTRが20～40%向上した事例も確認されています。

「日本の動画マーケティングは、新たな進化のフェーズに突入しています。『動画で魅力を伝えたい』『成果をしっかり可視化したい』という声に対し、Fireworkはデータドリブンなソリューションで応えてまいります。今回のKlaviyoとの連携強化は、動画が“コンテンツ”を超え、“成長エンジン”となる未来を形にする第一歩です。」

Fireworkについて

Fireworkは、ショート動画、ライブコマース、AIアバター、1to1動画接客など多彩な機能を持つ、次世代の動画コマースプラットフォームです。全世界37カ国で1,000社以上のブランドに導入されており、マーケティングの成果最大化とデジタルトランスフォーメーションを支援しています。日本においても、オンライン上での「人と人とのつながり」を再定義する体験を提供しています。

