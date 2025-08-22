【クラウドファクタリング】OLTA、サウスエージェンシーとクラウドファクタリング事業の共同提供を開始

OLTA株式会社

日本初※のオンライン型ファクタリングサービス「OLTAクラウドファクタリング」を提供するOLTA（オルタ）株式会社（代表取締役社長兼CEO：澤岻 優紀、以下「OLTA」）は、株式会社サウスエージェンシー（代表取締役：奥平 海翔、以下「サウスエージェンシー」）と提携し、2025年8月22日よりクラウドファクタリング事業「SAクラウドファクタリング powered by OLTA(https://factoring.southagency.co.jp/)」の提供を開始します。

※オンライン型ファクタリングサービスを提供する国内主要5事業者が公表しているサービス提供開始年月を比較。2025年8月、OLTA調べ。

サウスエージェンシーとの提携について

サウスエージェンシーは、創業期の資金調達や税務相談、バックオフィス業務の効率化を通じて、顧客企業の成長を支援してきました。しかし、多くの事業者が「売上はあるが入金までのタイムラグで資金が不足する」「急な支払いに資金が間に合わない」といった資金繰りの課題を抱えています。



こうした課題に応えるため、OLTAとサウスエージェンシーは提携し、「SAクラウドファクタリング powered by OLTA」の提供を開始しました。



本提携において、OLTAはWebサービスの企画・開発・導入および運用に関するコンサルティングをサウスエージェンシーに提供し、サウスエージェンシーは同社の顧客に本サービスを案内します。これにより、サウスエージェンシーのお客様は従来の支援メニューに加えてクラウドファクタリングを利用でき、短期・少額の運転資金をより手軽かつ迅速に調達することが可能となります。必要なタイミングで必要な資金を早期に調達できる新たな資金調達手法として活用いただけます。



両社は今後も強固なパートナーシップのもと、資金面・業務面の両輪で中小事業者の皆様に寄り添い、その成長を伴走支援してまいります。

「OLTAクラウドファクタリング」について

ファクタリングとは、企業が商取引で発生した「入金待ちの請求書」を売却して、早期に運転資金を調達する手法です。OLTAは、2017年に日本初のオンライン型ファクタリングである「OLTAクラウドファクタリング」の提供を開始したパイオニア企業です。AIを活用した審査などにより「はやい・かんたん・リーズナブル」なサービスを実現しています。

多様なパートナーとの提携にも力を入れており、地域に根差した金融機関との提携は「提携銀行数No.1」※1となる45機関※2に上るほか、様々な事業会社との提携も実現しています。こうした幅広い取り組みにより、「OLTAクラウドファクタリング」は多くの中小企業様にご利用いただいています。

※1 国内オンライン型ファクタリングを提供する法人のうち

※2 2025年8月22日時点

OLTA株式会社 概要

代表者：代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀

本社所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4 階

設立：2017年4月

資本金：45億5,189万円（資本準備金含む。2024年3月末時点）

事業内容：クラウドファクタリング事業、与信モデルの企画・開発・提供、クラウド請求書プラットフォーム「INVOY」の運営

URL：https://corp.olta.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.olta.co.jp/ （OLTAクラウドファクタリング サービスサイト）

https://www.invoy.jp/ （INVOY サービスサイト）

株式会社サウスエージェンシー 概要

代表者：代表取締役 奥平 海翔

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-2-13 リードシー恵比寿ビル4F

設立：2023年3月

事業内容：資金調達支援事業・ITシステムの構築及び運用

URL：https://www.southagency.co.jp/