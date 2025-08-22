³ô¼°²ñ¼ÒKyash¡¢¼¹¹ÔÌò°÷½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒKyash¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âë¼è ¿¿°ì¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë2Ì¾¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¤¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¤´¾Ò²ð
¼¹¹ÔÌò°÷ Chief Risk Officer ·ó ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈËÜÉôÄ¹
¹Ã¹â ¼é¡Ê¥³¥¦¥¿¥« ¥Þ¥â¥ë¡Ë
¡Ú·ÐÎò¡Û
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Security Pacific National Bank¡Ê¸½ Bank of America Corporation¡Ë¤ËÆþ¹Ô¤·¡¢MarketsÉôÌç¤Ë¤ÆFX¡¢Money Market¡¢ Derivatives¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¤¥Ä·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢·Ï¶ä¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆChief Compliance/Risk Officer ¤òÌó25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÎòÇ¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¶âÍ»»ý³ô²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌòCRO¤ËÃåÇ¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢PayPay¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤à¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤Î2ÀþÉôÌç¤òÅý³ç´ÉÍý¡£
ËÜÇ¯7·î¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë2ÀþÉôÌç¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢CRO¤ËÃåÇ¤¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ë¶ä¹ÔÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡ÊÆÃ¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢Kyash¤ÎÆâÉô´ÉÍýÂÖÀª¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÈÈæ¤·¤Æ»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¤ÎInternal Control Framework¤Ï¹âÅÙ²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒÊÝ¸î¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÆâÉô´ÉÍýÂÖÀª¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È»ö¶ÈÉôÄ¹
Í³°æ ÍøÅµ¡Ê¥æ¥¤ ¥È¥·¥Î¥ê¡Ë
¡Ú·ÐÎò¡Û
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¡Ê¸½ ¥é¥¤¥Õ¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£
²£ÉÍ»ÙÅ¹¤ËÇÛÂ°¸å¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹²þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥«ー¥É»ö¶ÈÉô¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢Äó·È¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¶ÈÌ³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¶ÈÌ³¤ä¥¢¥¯¥ï¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¤â½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÄ¸¢´ÉÍýÉôÌç¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥«ー¥É»ö¶ÈÉôÌç¤ËÉüµ¢¡£¥é¥¤¥Õ¥«ー¥É¤Ç¤Î33Ç¯´Ö¤Î¶ÐÌ³¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£
2022Ç¯7·î¤è¤êÅö¼Ò¤Ë»²²è¤·¡¢SalesÉôÌç¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é¥¦¥©¥ì¥Ã¥È»ö¶ÈÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ä¹¤¯¥«ー¥É¶È³¦¡¦·èºÑ¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢Kyash¤Î¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«ー¥É·èºÑ¶È³¦¤Î¾ï¼±¤ò¼¡¡¹¤ÈÊ¤¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¶¯¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Fintech´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥«ー¥É·èºÑ¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÄ¾´¶¤·¡¢»²²è¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¤½¤ÎÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Kyash¤Ï¡¢¡Ö²ÁÃÍ°ÜÆ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÖKyash¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÁÛ¤¤¤¬¼«Í³¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¤ª¶â¤ÎÊ¸²½¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKyash¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§Kyash Inc.¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©107-0061¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³°ìÃúÌÜ2ÈÖ3¹æ ÀÄ»³¥Ó¥ë12³¬
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âë¼è ¿¿°ì
¡ÚÀßÎ©¡Û2015Ç¯1·î23Æü
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û1²¯±ß
¡Ú¼çÍ×³ô¼ç¡ÛStepStone Group¡¢Goodwater Capital¡¢Greyhound Capital¡¢Altos Ventures¡¢Block¡¢Partech¡¢¥¸¥ã¥Õ¥³¥°¥ëー¥×¡¢SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¢JP¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢AG¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¿·À¸´ë¶ÈÅê»ñ¡¢ÆÌÈÇ°õºþ¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢ÅÅÄÌ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢¤ß¤º¤Û¥¥ã¥Ô¥¿¥ë Åù
¡Ú¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÖKyash¡×¤Î±¿±Ä
¡ÚÅÐÏ¿ÌÈµö¡ÛÁ°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¡ÊÂè»°¼Ô·¿¡ËÈ¯¹Ô¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡¡Âè00698¹æ¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡¡Âè00082¹æ
¡ÚURL¡Ûhttps://www.kyash.co/