日本のプロ野球、本当にこのままでいいのか！？『ベンチには年寄りを入れなさい』（江本孟紀著）8月22日発売

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『ベンチには年寄りを入れなさい』（著：江本孟紀）を2025年8月22日（金）に発売しました。



日本のプロ野球、本当にこのままでいいのか！？

- 選手の「幼稚化」「無個性化」- 「オヤジ的監督」の減少- 「まずはメジャーリーグから」が多すぎるスポーツニュース- 勝負はデータ頼み- やたらと「若返り」を図ろうとする風潮

など、何かと時代に流され気味な日本の野球界に、

球界のご意見番・エモやんが待ったをかける！



最近のプロ野球が何となくつまらく感じている方、

またはあらゆる「時代の流れ」に疑問を感じている方、

ぜひ手に取ってみてください。

【目次】

第１章 MLBに食われるNPB

第２章 監督はオヤジでなければならない

第３章 エモトが目の当たりにした監督たち

第４章 最後は気合と根性

第５章 現代野球の大間違い

【著者プロフィール】

江本孟紀（えもとたけのり）

1947年高知県生まれ。高知商業高校、法政大学、熊谷組（社会人野球）を経て、1971年東映フライヤーズ（現・北海道日本ハムファイターズ）入団。その年、南海ホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）移籍、1976年阪神タイガースに移籍し、1981年現役引退。プロ通算成績は113勝126敗19セーブ。防御率3・52、開幕投手6回、オールスター選出5回、ボーク日本記録。1992年参議院議員初当選。2001年1月参議院初代内閣委員長就任。2期12年務め、2004年参議院議員離職。現在はサンケイスポーツ、フジテレビ、ニッポン放送を中心にプロ野球解説者として活動。2017年秋の叙勲で旭日中綬章受章。

【書籍情報】

『ベンチには年寄りを入れなさい』

著者：江本孟紀

ワニブックスPLUS新書

発売日：2025年8月22日

価格：1,045円（税込）

ISBN：978-4-8470-6718-1

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847067185