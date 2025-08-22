日本のプロ野球、本当にこのままでいいのか！？『ベンチには年寄りを入れなさい』（江本孟紀著）8月22日発売

株式会社ワニブックス



株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『ベンチには年寄りを入れなさい』（著：江本孟紀）を2025年8月22日（金）に発売しました。




日本のプロ野球、本当にこのままでいいのか！？



- 選手の「幼稚化」「無個性化」
- 「オヤジ的監督」の減少
- 「まずはメジャーリーグから」が多すぎるスポーツニュース
- 勝負はデータ頼み
- やたらと「若返り」を図ろうとする風潮


など、何かと時代に流され気味な日本の野球界に、
球界のご意見番・エモやんが待ったをかける！

最近のプロ野球が何となくつまらく感じている方、
またはあらゆる「時代の流れ」に疑問を感じている方、
ぜひ手に取ってみてください。



【目次】

第１章　MLBに食われるNPB


第２章　監督はオヤジでなければならない


第３章　エモトが目の当たりにした監督たち


第４章　最後は気合と根性


第５章　現代野球の大間違い




【著者プロフィール】

江本孟紀（えもとたけのり）


1947年高知県生まれ。高知商業高校、法政大学、熊谷組（社会人野球）を経て、1971年東映フライヤーズ（現・北海道日本ハムファイターズ）入団。その年、南海ホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）移籍、1976年阪神タイガースに移籍し、1981年現役引退。プロ通算成績は113勝126敗19セーブ。防御率3・52、開幕投手6回、オールスター選出5回、ボーク日本記録。1992年参議院議員初当選。2001年1月参議院初代内閣委員長就任。2期12年務め、2004年参議院議員離職。現在はサンケイスポーツ、フジテレビ、ニッポン放送を中心にプロ野球解説者として活動。2017年秋の叙勲で旭日中綬章受章。



【書籍情報】

『ベンチには年寄りを入れなさい』


著者：江本孟紀


ワニブックスPLUS新書



発売日：2025年8月22日


価格：1,045円（税込）


ISBN：978-4-8470-6718-1



