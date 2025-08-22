コマースの未来を追求する「Commerce Hack」、「UGC革命で“REAL VALUE”を創る」特別プログラムを配信

Ｗ２株式会社

最先端ECプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、映像メディア 「Commerce Hack」 にて、C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 氏を迎えた特別プログラム 「EC×インフルエンサーマーケティング｜UGC革命で“REAL VALUE”を創る」 を、2025年8月26日（火）13:00からオンライン限定配信することをお知らせします。

インフルエンサーマーケティングは急成長ののち、法規制や広告慣れにより停滞が指摘されています。“#PR”が日常化した今こそ、単なる拡散ではなく「REAL VALUE（真の価値）」を生活者に届け、共感と購買を同時に生む仕組みが不可欠です。

本プログラムでは、美容・ライフスタイル領域に特化した、登録インフルエンサー約3万人を擁するプラットフォームを持つC Channelの知見に、LINE時代の“コミュニケーション革命”を牽引した森川氏の経験を掛け合わせ、令和のECインフルエンサーマーケの「次の一手」を提示します。

特に「認知を広げるインフルエンサー」と「購買につなげるインフルエンサー」の違いに着目し、フォロワー数が多くても必ずしも売上に直結しない現状や、メガインフルエンサーから“売上を生む”インフルエンサーへのシフト、さらにECにおけるUGC（ユーザー生成コンテンツ）の活用法やTikTok施策を通じた最新トレンドについても掘り下げ、事業成長に直結する実践知を共有します。

EC×インフルエンサーマーケティング｜UGC革命で“REAL VALUE”を創る

視聴予約URL：https://www.w2solution.co.jp/useful_info_seminar/cchannel/

コンテンツプログラム

映像メディア「Commerce Hack」とは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53488/table/153_1_278c69874dd78b1a67a7117a848c52da.jpg?v=202508230226 ]

「Commerce Hack」は、commerceの常識をhackして、未来の顧客体験を創造することを目指すEC・リテール向け映像メディアです。メーカーや小売業、EC支援企業の重役の皆様をお招きして、企業戦略や成功体験の共有を通じて、参加者全員に従来の商業の枠を超えた斬新なアイデアや視点を提供することを目指します。

※W２が考える「hack」とは、従来のやり方や固定概念を打破し、新しい発想や革新的なアプローチを取り入れることを意味します。

毎月配信予定の本企画では、各回異なる企業が登壇し、通常は公開されない"裏話"や"本音"に触れながら、革新的な戦略の背景、直面した課題、そして予想外の成果について赤裸々に語っていただきます。

過去のアーカイブ映像はこちら(https://www.w2solution.co.jp/enterprise/commerce_hack_archives/)

※アーカイブ映像はセキュリティ確保のため、パスワードによる限定公開とさせていただいております。お手数ですが上記からパスワード取得をお願いします。

W２株式会社について

W２株式会社は、お客様のEC事業の「成功」にこだわるシステム会社です。社員の70%超がエンジニア、100%自社開発に加えて「営業→導入→カスタマーサクセス」も全ての工程を内製しています。グループ企業には「コンサルティング（IT・DX・マーケティング）」「デザイン制作」「EC運用代行」が揃っており、EC事業をトータルにサポートしています。サービスは、総合ECプラットフォーム「W2 Unified」とサブスク/定期通販特化型ECプラットフォーム「W2 Repeat」を展開しています。

「コマースを前へ、生活を前へ、世界を前へ」をステートメントとして掲げ、成長市場であるEC業界において、時代を切り拓く製品・サービス開発に取り組んでいます。「W２」の社名は「Win-Win」を意味しています。2005年創業、2024年9月に創業20期を迎えました。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





