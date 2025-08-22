【申込受付中】Contact Center AI Summit ～20社のAI活用事例から見えるCX・EXの新戦略～｜無料オンラインカンファレンス開催のお知らせ

メディアリンク株式会社

カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、VideoTouch株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上坂 優太）が主催する無料オンラインカンファレンスへ登壇いたします。

セミナー概要

「Contact Center AI Summit」では、生成AIをはじめとする最新テクノロジーを駆使したCX（顧客体験）・EX（従業員体験）向上の実践事例を多数紹介。

ナレッジ管理、FAQ運用、音声感情解析、CTI、教育DX、CRM連携など、多岐にわたるテーマを網羅し、現場の課題を解決するリアルなヒントを提供します。

コンタクトセンターの変革を目指すすべての方にとって、戦略立案や業務改善の視点を得られる貴重な機会です。

競争力強化と持続的成長のための最前線を、ぜひご体感ください。

開催概要

当社の登壇詳細

「AIto」とは

「AIto」は、カスタマーサポートを自動化するAIエージェントです。メディアリンクが提供する生成AIサービス（チャットボット、FAQ検索システム、メールボット、ボイスボット）を統合し、共通管理化されたナレッジデータベース機能を軸に、あらゆるサポートチャネルでAIが顧客サポートを行います。

▼カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto」

会社概要

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング