【先行販売】箔押しブランド『ROKKAKU』と『オビワン』がコラボ！ロフト（一部店舗）、およびロフトネットストアで開催される「文フェス 2025 AUTUMN」にて先行発売いたします
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：市川 隆史）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と、人気イラストレーター「オビワン」とのコラボ新商品が登場！既に販売されているポストカードの新柄に加え、箔押しの「ステッカー」が加わりました。
本商品は、2025年8月23日(土)～10月10日(金)に開催されるロフト(一部店舗)およびロフトネットストアの「文フェス 2025 AUTUMN」にて先行販売を実施します。
また、10月1日(水)よりオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて順次一般販売を開始いたします。
レトロ可愛い！きらきら箔押し満載のステーショナリー
箔押しブランド「ROKKAKU」と人気イラストレーター「オビワン」のコラボレーション企画商品
「ポストカード」「切手型ポストカード」「ステッカー」が登場！
多彩なバリエーションで様々な色の箔や加工技術が盛り込まれています。
オビワンの持つレトロ可愛い世界観とROKKAKUならではの箔押し加工技術が詰まった見どころ満載のアイテムばかりです。
※在庫には限りがございますのでお早めにお買い求めください
【商品の概要】
ポストカード
●商品サイズ：W100×H148ｍｍ
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入）
「パーラームーンライト」
「魔法堂石鹸」
「BEAR'S」
「真夜中百貨店」
切手型ポストカード
●商品サイズ：W110×H160ｍｍ
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各385円（1枚入）
「マーメイド製薬」
「雨音ソーダ」
「SHIP'S CAT」
「パーラーフルーティー」
ステッカー
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各550円（1枚入）
「SHIP'S CAT」サイズ：約W60×H85mm
「猫の舌カフェー」サイズ：約W63×H72mm
「DEEP SEA」サイズ：約W90×H44mm
「パーラーフルーティー」サイズ：約W63×H64mm
「魔法堂石鹸」サイズ：約W90×H47mm
「バニーズ」サイズ：約W63×H84mm
「Jellyfish Theater」サイズ：約W89×H60mm
「BEAR'S TICKET」サイズ：約W43×H90mm
※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
ROKKAKUとは
ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。
■ROKKAKUブランドサイト
https://rokkaku-futaba.jp/
箔押し加工とは
熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。
オビワン（ob1toy）
イラストレーター兼グラフィックデザイナー。レトロで可愛いをコンセプトに、幅広いデザインを制作。自身のオリジナルグッズ「レトロ郵便」を発信し、多くのファンを魅了し続けています。
■オビワン（ob1toy）instagramアカウント
https://www.instagram.com/ob1toy/
【販売場所】
●ロフト(108店舗)
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
●ロフトネットストア
https://www.loft.co.jp/store/r/rst111s/
●ROKKAKU公式オンラインショップ
https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
●フタバオンラインショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
●全国の取扱い販売店
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
【販売開始日】
●ロフト（108店舗）：2025年8月23日(土)
●ロフトネットストア：2025年8月23日(土)10：00～より順次販売開始
●ROKKAKU公式オンラインショップ：2025年10月1日(水)00：00～販売開始
●フタバオンラインショップ：2025年10月1日(水)00：00～販売開始
●全国の取扱い販売店：2025年10月中旬～随時販売開始
■フタバ株式会社概要
発売元：フタバ株式会社
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役 市川 隆史
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）