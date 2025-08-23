英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」『トイ・ストーリー3』学習コンテンツ追加記念！プレゼントキャンペーン開催中！

株式会社アルク8月限定プレゼントキャンペーン

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）は、英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」にて、2025年8月1日（金）に英語学習コンテンツとして追加した『トイ・ストーリー3』のリリースを記念して、2025年8月19日（火）より、プレゼントキャンペーンを開催いたします。

※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。

■「ディズニーストア ギフトカード」が抽選で10名さまに当たるプレゼントキャンペーン開催

「ディズニーストア ギフトカード」を抽選で10名さまにプレゼント

「ディズニー ファンタスピーク」では、メインの学習コーナーである「ストーリー」のコーナーに定期的に新作を追加しています。8月は、48作目となる『トイ・ストーリー3』をリリース。今年、公開30周年目を迎えた『トイ・ストーリー』、『トイ・ストーリー2』に続き、今年公開15周年を迎えた『トイ・ストーリー3』も学習コンテンツとして追加され、シリーズ3作品目のリリースとなりました。

今回の作品追加を記念して、抽選で10名さまに、ディズニーストア店舗とディズニーストア.jpでご利用いただける「ディズニーストア ギフトカード」をプレゼントするキャンペーンを実施します。

InstagramおよびXにて同時開催のSNSキャンペーン

『トイ・ストーリー3』の作品追加を記念して、8月限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

今回のキャンペーンは、アルク公式のInstagramおよびX（旧Twitter）で同時開催いたします。

■キャンペーン概要

【期間】2025年8月19日（火）～8月29日（金）

【特典】ディズニーストア ギフトカード（抽選で10名さま）

【対象】InstagramまたはX

【キャンペーン対象投稿】Instagramはこちら(https://www.instagram.com/p/DNhU7W0SRh_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)、Xはこちら(https://x.com/alc_press/status/1958801313908621612?s=46&t=9Eq7NC-VoWIbzC6r9Xn-Zw)

キャンペーンの詳細は、以下のページでご確認いただけます。

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/49552336998169

この夏、「トイ・ストーリー」シリーズの世界観を楽しみながら、英語学習をはじめてみませんか？

■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

45作品以上のディズニーやピクサーの物語で学べる「ストーリー」

累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニーやピクサーの45作品以上（※）を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです。

海外パークや海外旅行での英会話を想定した、450以上の英語フレーズが学べる「パーク英会話」

1000以上のコンテンツが収録されているディズニーキャラクターの名言やトリビアで学べる「トリビア」

といった豊富な学習コンテンツに加え、

AIによる発音チェック機能

パーソナルな英単語を作れる、「マイ単語帳」

オーディオブックのような使い方ができる「まとめ聞き」

ディズニー公式のメダルやアートを集められる「コレクション」

など、楽しみながら英語力が身につく機能も多数搭載しています。

忙しい日常の中でも、スキマ時間を活用して自然と英語が習慣化する、そんな学びのスタイルを提供しています。

※2025年8月時点の作品数です。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp