BOYNEXTDOORがViVi×YSL BEAUTYの タイアップ コンテンツに登場！新ファンデーション「オールアワーズ リキッド グロウ」の輝きあふれるツヤを纏う。

BOYNEXTDOORが表現する「オールアワーズ リキッド グロウ」の世界観は、動画コンテンツも含む『ViVi』公式Instagramと本誌にて2025年8月22日(金)より公開中。

https://www.instagram.com/p/DNqA_z8v4Q0/?hl=ja

めざましい活躍をみせるBOYNEXTDOORが、さらなる輝きと共に光を宿すようなツヤを放って登場します。彼らが纏っているのは、YSL BEAUTYの新ファンデーション「オールアワーズ リキッド グロウ」。光のヴェールのようなツヤとカバー力。そして、その人自身の輝きを映し出す「オールアワーズ リキッド グロウ」は、美しい肌を再現*する先進的なファンデーションです。

JAEHYUNさんが「肌の質感はみんなそれぞれ違いますが、ヘルシーで、明るさを引き出すようなツヤ感を導いてくれるところが好きです」と語ったように、「オールアワーズ リキッド グロウ」の美しい肌の仕上がりと輝きの持続、そして心地よさを体感した6人。

「オールアワーズ リキッド グロウ」との出会いや、ここだけにしかない美容についてのメンバー全員のインタビューも必見です。

「オールアワーズ リキッド グロウ」

2025年8月22日（金）全国発売中

全10色 各8,360円（税込）

http://yslb.jp/WW-51439YSL.html

- BOYNEXTDOOR使用アイテム

RIWOOさん

【BASE】オールアワーズ リキッド グロウ LN1、オールアワーズ コンシーラー LC1

【LIP】YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム 3B

SUNGHOさん

【BASE】オールアワーズ リキッド グロウ LC1

【EYE】クチュール ミニ クラッチ 810

【LIP】 YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム 44B

WOONHAKさん

【BASE】オールアワーズ リキッド グロウ LC2

【EYE】クチュール ミニ クラッチ 800

LEEHANさん

【BASE】オールアワーズ リキッド グロウ LC1

【EYE】クチュール ミニ クラッチ 100

JAEHYUNさん

【BASE】オールアワーズ リキッド グロウ LC2、

オールアワーズ ハイパープレストパウダー ユニヴァーサル

【EYE】クチュール ミニ クラッチ 800

【LIP】 YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム 7B

TAESANさん

【BASE】オールアワーズ リキッド グロウ LC1

【EYE】クチュール ミニ クラッチ 800

「BOYNEXTDOOR」プロフィール

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループとして、

2023年5月にデビュー。グループ名BOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

2024年7月には日本デビューを果たし、8月20日に待望のJP 2nd Single 『BOYLIFE』をリリース。次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

*メイクアップ効果による

【ViVi2025年10月号掲載】

あなただけの輝きを映し出す、光のヴェールドレス。

美しい肌を再現する*、カバー力。長時間*1、あふれるうるおいとツヤ。

光を宿すヴェール グロウへ。

「女性が纏う最も美しい服は､ヌードである」

‐ムッシュ イヴ・サンローラン

1968年、ムッシュ イヴ・サンローランは“シースルー”ルックを発表。

女性のありのままの美しさを讃えるその大胆なデザインはファッション界に衝撃を与えました。

ムッシュ イヴ・サンローランがそのものが一番美しいと考え、その肌を美しく魅せるシースルードレスを創ったように、YSLは、その哲学を受け継ぎ「肌そのものを美しく魅せる」ことに情熱を注ぎ込み、先進的なファンデーションを開発しました。

肌のキメを模倣するピグメントによる、『美しい肌を再現する*カバー力』と、

まるで光のヴェールドレスを纏うように『その人自身の輝きを映し出すようなヴェール グロウ』。

その仕上がりは、まるでシースルーのドレスを纏っているかのような軽やかさでありながら、

長時間*1、美しい肌と輝きが持続します。

さらに、うるおいあふれるスキンケアフォーミュラで、つけるたび美しく。

“肌そのものを美しく魅せること”を追求した、

YSLの新 グロウ ファンデーション。

手に入れるのは、自分自身の輝き。あなただけの光を宿すような美しさへ。

「オールアワーズ リキッド グロウ」

2025年8月22日（金）全国発売中

全10色 各8,360円（税込）

http://yslb.jp/WW-51439YSL.html

*メイクアップ効果による *1 YSL調べ。個人差があります。

1. 高いカバー力と光を宿したようなツヤを叶える 『スキン グロウ ヴェール テクノロジー』

高いカバー力を叶えるのは、美しい肌のキメを模倣したメッシュ構造*1の

『スキン フュージング ネット』。この「美肌再現」*1ピグメントが、マカデミアナッツオイル*2を含むグロウオイルベース*3に包まれながらヴェールのように肌に伸び広がることで、気になる肌悩みをしっかりカバーしながら、光を宿すツヤのヴェールを形成します。

*1 メイクアップ効果による *2 マカデミア種子油 (保湿成分) *3 マカデミア種子油（保湿成分）、フェニルトリメチコン（ツヤを与える成分)

2. 美しいツヤ、仕上がり、カラーが長時間*1持続。

トリプルラスティングで続く、美しい肌と輝き。

メイク崩れの原因となる、余分な汗、皮脂を吸着し、様々な環境下でも崩れにくい、つけ立ての仕上がりが長時間*１持続します。

さらに、『スキン フュージング ネット』の極薄膜が水分の蒸散を抑えることで、スキンケア成分をホールド。肌表面がうるおい整うことで、くすみにくい*2 、つけたての美しいツヤとカラーが持続し、輝きを放つヴェール グロウが持続します。

*１ YSL調べ。個人差によります *２メイクアップ効果による

3. 約78%スキンケアベース配合。

肌の美しさを引き出す、スキンケアフォーミュラ。

つけるたび美しく、うるおいに満ちた肌へ。

ヒアルロン酸*1、ナイアシンアミド*2、ジャスミンエキス*3を配合した約78%スキンケアベース。

肌色のくすみにアプローチし、透明感のある明るい肌へ導きます。

快適な心地よさとともに、『美肌再現*4』へアプローチする、こだわりが詰まったフォーミュラです。

*1 ヒアルロン酸Na (保湿成分) *2 ナイアシンアミド (保湿成分)

*3 ソケイ花エキス (整肌成分) *4 メイクアップ効果による

