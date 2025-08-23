11月6日 カニ漁解禁【加能蟹会席 極】豪快！塩釜焼き 姿1杯♪ タグ付きブランド蟹 ひとり2杯を味わい尽くす、山中温泉ご褒美旅。

株式会社H.P.D.コーポレーション吉祥名物「加能蟹塩釜昆布焼き」

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓沿いの加賀コンシャスな湯宿、吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、カニ漁が解禁される2025年11月8日～2026年3月20日の期間、加能ガニをひとり2杯、贅沢に味わい尽くす「加能蟹会席 極」付き宿泊プランを発売いたします。

石川県が誇るブランド蟹「加能ガニ」は厳しい基準を満たした雄のズワイ蟹で青いタグが目印です。生の姿ガニを昆布と塩で包みじっくり焼き上げた、吉祥名物「塩釜焼き」はカニ本来の旨みを閉じ込めた、カニ好きもうなる贅を極めた逸品。塩釜を割るパフォーマンスが宵の宴に華を添えます。

とろっと濃厚なお造り、せいろ蒸し、天ぷら、土鍋ごはんで存分にご堪能ください。

ご到着後に目の前で焼き上げるパンケーキのアフタヌーンティー、九谷焼で愉しむドリンクや加賀プリン、伝統芸能「山中節の夕べ」、豊富な色浴衣ほか、無料のおもてなしで優雅なひとときを。

歴史が紡ぐ伝統に触れ、紅葉や雪化粧など季節が織りなす景色を愛でる。

石川と加賀の自然が育む食の恵みと、芭蕉が愛したまろやかな湯に癒やされる極上の旅へ。

■【吉祥名物 加能蟹の塩釜焼き】カニ尽くしの贅沢！2杯の加能蟹で綴る冬の極み プラン

【期 間】2025年11月8日～2026年3月20日（12/29～1/7除く）

【料 金】ご一泊 夕・朝食付きお一人さま（渓流を望む和室）

74,000円～（2名1室）、72,000円～（3名1室）、71,000円（4名1室）

＊税・サービス料込、入湯税150円別 ＊金・日・休前日・シーズンUP料金あり

【夕 食】お食事処 べにはな「加能蟹会席 極」

「加能蟹会席 極」イメージ

◎お品書き例

食前酒 天狗舞梅酒

八 寸 加賀・能登山海の幸5種盛り合わせ

造 里 加能蟹（脚3本 爪1本）と日本海の幸盛り合わせ

吉祥名物 加能蟹塩釜昆布焼き（姿1杯） 土佐酢

蒸し物 加能蟹せいろ蒸し（脚1本 爪1本 胴1/2） 酢橘

揚 物 加能蟹（脚2本）と海老 加賀野菜の天婦羅

食 事 加能蟹の土鍋甲羅ごはん（甲羅１個 胴1/2） 赤出汁 香の物

デザート 南瓜のババロア 林檎の蜜煮 果実1種

◎天ぷら食べ尽くし＊追加950円で下記の天ぷらをお好きなだけ

・白海老かき揚げ

・海老

・加賀蓮根

・金時草

・五郎島金時芋

・百万石椎茸

・玉ねぎ

・ハタハタ

・半熟たまご

・舞茸

【朝 食】べにはな「加賀能登朝食」または青竹「Teppanブレックファスト」

＊お部屋により異なります

「Teppanブレックファスト」イメージ「加賀能登朝食」イメージ

【その他】加賀パンケーキや加賀プリン、山中節の夕べ、貸切風呂、雅浴衣、ドリンクサービス、結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊特典ほか嬉しい無料のおもてなし

◆記念日のおもてなし（無料） ※3日前までに要予約

アニバーサリーケーキ、蓮根の蓮蒸し、記念写真、吉祥スパ10％OFF

・誕生日の記念月 および 前後1ヶ月以内

・ご長寿を迎えて1年以内

・結婚記念月および、その前後1ヶ月以内

詳細を見る :https://kissho-yamanaka.com/anniversary/

◆「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒorカクテル

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～21:30）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・選べる色浴衣＆帯、羽織、ストール、湯かご他

・浴衣の他にナイトウェア

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・ゆげ街道沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

◆鶴仙渓（かくせんけい）川床 4月1日～11月30日（9:30～16:00）

詳細を見る :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/

鶴仙渓1.3kmの遊歩道沿いに、名物の川床がお目見えします。渓谷の鮮やかな緑、清らかな川の流れ、鳥のさえずりで風雅なひとときを。山中出身の和の鉄人・道場六三郎氏が監修したスイーツが味わえます。

・席料（加賀棒茶付き）大人400円／小学生300円

・席料＋川床スイーツ（川床ロール or 冷製抹茶しるこ）大人700円／小学生600円

・夏季のお飲み物（アイス珈琲・オレンジジュース）各300円

◆加賀温泉郷「山中温泉」

鶴仙渓「川床」イメージ

加賀四湯のひとつで開湯1300年の山中温泉。松尾芭蕉が選ぶ「扶桑三名湯」の温泉地で、四季を通して風情のある街歩きが満喫できます。

総湯「菊の湯」へは歩いて約12分

温泉街に沿って流れる「鶴仙渓」沿い1.3kmの遊歩道は、総檜造りの「こおろぎ橋」や「あやとりはし」など、自然の中で散策が楽しめます。九谷焼や山中漆器のギャラリー、地酒屋さんが軒を連ねる「ゆげ街道」では、57種類から選べる「アイスストリート」やご当地グルメの食べ歩きがおすすめ。2024年3月「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりアクセスが向上しました。

■吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)

名勝・鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得。館内に山中塗、九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。

ph値が高く、まろやかな湯は、露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭(https://kagari-kisshotei.com/)」などの湯巡りで楽しめます。のどぐろ、甘海老、ズワイガニなどの海幸、能登牛、加賀野菜などは、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。

日本三大民謡に数えられる伝統芸能「山中節の夕べ」公演、北陸最大級「吉祥スパ(https://kissho-yamanaka.com/spa/)」では金箔（新陳代謝）・銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが優雅な旅の癒しを演出します。

吉祥スパ

無料の送迎バスでJR加賀温泉駅より車で25分。小松空港より40分。

吉祥やまなかへのアクセス :https://kissho-yamanaka.com/access/

