ウマ臍帯由来エクソソームを化粧品原料に応用開始！

株式会社ASFREYA（東京都江東区新木場2－3－８三井リンクラボ新木場1－413、代表取締役 國木幸恵）は、かねてから馬・特にサラブレッド由来のエクソソームが人へどのような影響を及ぼしているかなど、エクソソーム中に内包されているmiRNAの研究を行なっています。

この度、ウマの臍帯由来間葉系幹細胞培養上清から抽出したエクソソーム新規原料と

サラブレッド由来である細胞順化培養液２種類のINCIへの登録を完了したことをお知らせし、新規化粧品原料の販売を開始いたします。

製品概要 ： EqMSC-UC-EVs

I N C I ： Horse Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell Extracellular Vesicles

表示名称 ： ウマ臍帯間葉系幹細胞由来細胞外小胞（仮）

製品概要 ： EqMSC-P

I N C I ： Horse Placenta Mesenchymal Stem Cell Conditiond Media

表示名称： ウマプラセンタ間葉幹細胞順化培養液

製品概要 ： EqMSC-UC

I N C I ： Horse Umbilical Mesenchymal Stem Cell Conditiond Media

表示名称： ウマサイタイ間葉幹細胞順化培養液

近年、注目を集めるエクソソーム、美容分野では肌の再生や抗炎症効果が期待されています。

特に馬由来のものは古来より人々の健康や美容に役立てられてきました。ヒトとの親和性が高く、化粧品原料や食品原料として注目されています。

我々は、ウマの培養細胞由来EVsから取り出したmiRNAを解析し、ターゲットする組織への効果を示すmiRNA等を発見して参りました。特に、毛乳頭細胞や毛母細胞の活性化、および血管新生促進において注目したところ有望なmiRNAを発見した事による、育毛・毛髪再生への高い期待が寄せられます。

ウマ臍帯エクソソーム電顕

■ウマ臍帯由来エクソソームの特徴

ウマ臍帯由来エクソソームは、ウマの臍帯から採取される幹細胞から分泌される微小な粒子で、美容分野では肌の再生や抗老化を目的とした成分として注目されています。

臍帯由来から発現するエクソソーム粒子は非常に豊潤であり、また、ウマは比較的アレルギー源としてのリスクも低く、動物由来成分の中でも安全性が高いと注目されています。

当社が独自開発したウマ臍帯由来エクソソームは、ヒトや一般的な動物由来のエクソソームとは異なり、独自の研究により発毛と育毛の効果や保湿効果を促す事を示唆しています。

ウマ培養上清由来EVsはHYAL1を抑制するいくつかのmiRNAを含んでいることから、インシリコ解析においては、ヒアルロニダーゼの抑制による保湿効果に期待がもてます。

■国産サラブレッドの臍帯由来エクソソームが持つ、優位性

弊社のウマ臍帯由来エクソソーム化粧品原料は国産サラブレッド由来であることも大きな強みであります。この点は一般的なウマ臍帯原料とは一線を画す、特別な優位性をもたらします。

- 徹底した品質管理と安全性国産サラブレッドは、競走馬として非常に厳格な健康管理のもとで育てられており、個々で保有する能力等も素晴らしいパワーを兼ね備えています。病原菌のリスクが極めて低く、非常に安全性の高い原料を安定し、確保ができます。

２. 希少性とトレーサビリティ（生産履歴の追跡）の明確

出産時にしか得られない貴重な原料です。流通量が少なく、高品質な原料として扱われます。ま た、確かなトレーサビリティは、お客様に安心して製品をお使いいただくための重要な要素です。

３. 豊富な栄養素と高い生命力

サラブレッドは、高い運動能力と生命力を維持するために、良質な飼料を与えられ、健康な環境で大 切に育てられます。より、豊富な栄養素や生命力を蓄えていると考えられています。

■肌への作用

- 豊富なヒアルロン酸・セラミド コンドロイチン硫酸による高い保湿力これらの成分が、肌の潤いをしっかり保ち、乾燥による小じわや肌荒れを防ぐ効果をもたらします。- ターンオーバー・肌のハリをサポートする働きターンオーバーが正常に行われることで、古い角質やメラニン色素が排出されやすくなり、くすみのない、透明感のある肌へと導きます。また、ウマ臍帯由来エクソソームはウマ臍帯エキスより、コラーゲン、エラスチンの成分の働きをサポートし、年齢とともに失われがちな肌のハリを回復させる効果が期待されています。

■髪への作用

- 毛乳頭細胞の増殖促進： ウマ臍帯由来エクソソームが毛髪の成長サイクルにおいて重要な役割を果たす毛乳頭細胞の増殖を顕著に促進することを期待できる。

2. 毛母細胞の活性化： 毛髪を生成する毛母細胞に対しても、エクソソームが栄養供給と細胞分裂をサポートし、健康な毛髪の成長を促す可能性が示されました。

3. 血管新生作用： 頭皮の血行促進は毛髪の成長に不可欠ですが、本エクソソームには、毛細血管の形成を促す血管新生作用があることが示唆されており、これにより毛根への栄養供給が改善され、育毛効果が高まることが期待されます。

これらの研究成果は、ウマ臍帯由来エクソソームが、従来の育毛ケアとは異なる、より根本的なアプローチによる毛髪再生の可能性を秘めていることを示しています。

■世界初の可能性と今後の展望

現在確認できる範囲では、馬の臍帯由来エクソソームを化粧品新規原料としてINCI登録し、製品化を目指す動きは、世界でも類を見ない画期的な取り組みであると考えられます。

当社は、この革新的な原料として、国内外の化粧品メーカーに提供を開始いたします。

私たちは、このウマ臍帯由来エクソソームが、年齢や性別を問わず、肌へのアンチエイジング作用、また薄毛や抜け毛に悩む多くの方々に新たな希望をもたらし、ヘアケア市場に大きな変革をもたらすと確信しております。

今後も弊社は、エクソソームのさらなる研究開発を進め、その可能性を最大限に引き出すとともに、皆様の豊かな生活に貢献してまいります。

詳細な情報や質問については、弊社のウエブサイトをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ

ください。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

■会社概要

社名 ：株式会社アズフレイヤ

本社所在地 ：〒136-0082 東京都江東区新木場2-3-8. 三井リン クラボ新木場１―４１３

代表者 ：代表取締役 國木 幸恵

企業URL：https://www.asfreya.co.jp/

E-mail：info@asfreya.co.jp