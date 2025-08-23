TCG STOREの発行するトレーディングカードNFTが、累計で3,000枚を突破

CryptoGames株式会社

CryptoGames株式会社（代表取締役：小澤 孝太）はトレカRWAプラットフォーム「TCG STORE」にて発行するトレーディングカードのトレカNFT（Real World Asset NFT）の発行枚数が、累計で3,000枚を突破したことをお知らせいたします。

■本件の概要について

CryptoGamesは、トレカNFTの売買プラットフォームである「TCG STORE」にて、鑑定済みのトレーディングカードを裏付け資産とするトレカをNFTとして、Oasys Hubおよび、Polygonチェーンにて発行しています。2025年2月の販売開始以降、発行されたトレカNFTの発行枚数は、累計で3,000枚を突破いたしました。

Oasys Hub

https://explorer.oasys.games/token/0x438414979D51713FA8de0c546Eb53c3d5EF8CA89

Polygon

https://polygonscan.com/address/0x21dd11be8fbcfe4a70630310469caa2c1edb8215

■TCG STOREについて

トレカNFTは、ゲームに特化したブロックチェーンであるOasys Hubで発行されており、トレカNFTの保有者が配送申請を行うと、実物のトレカが「TCG STORE」から償還申請をしたユーザーの手元に届く仕組みになっています。そのため、ユーザーは、実物のトレカを受渡しせずとも、トレカNFTの取引を通じてトレカを売買することが可能となります。また、発行されたトレカは、金庫で厳重に保管され保険がかけられています。

2025年4月にメルカリNFTにて取扱が開始。2025年7月にブロックチェーン技術を活用し、公正に抽選を行う「ブロックチェーンオリパ」をリリースいたしました。

公式サイト：https://tcgstore.io/

X：https://x.com/TCGSTORE_io

OpenSea：https://opensea.io/ja/collection/tcgstore

メルカリNFT：https://nft.jp.mercari.com/project/041325aa-b467-4dea-84fc-f3779036f410

■CryptoGamesについて

2019年6月25日にブロックチェーンカードゲーム「クリプトスペルズ」を正式リリースし、クラウドセールの売上は900ETHとなり当時日本最高記録。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。2025年2月にRWAプラットフォーム「TCG STORE」と業務提携をしトレカ事業を開始

URL：http://cryptogames.co.jp/

Email：info@cryptogames.co.jp

■ 会社概要

会社名：CryptoGames株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号 桑野ビル２階

代表者：小澤 孝太

設立：2018年4月

事業内容：ブロックチェーンゲーム開発支援、クリプトスペルズの運営、トレカRWA事業