【新スタート】フェムケア施術提供店舗を拡大！9月1日より全国5店舗で新たに開始いたします。

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する脱毛サロン「ストラッシュ」は、2025年9月1日（月）より、女性特有のお悩みに寄り添うフェムケア施術の提供店舗を拡大いたします。

*¹ 2025年1月時点の累計実績

｜輝く女性が取り入れている「フェムケア(https://stlassh.com/femcare/)」

「FemCare( フェムケア )」は「Feminine( 女性の )」と「Care( ケア )」を掛け合わせた用語であり、女性の身体や健康をケアする製品 ( 商品 )・サービスをあらわします。

女性はホルモンバランスの乱れによって、心身のトラブルを抱えやすく、特にデリケートゾーンは影響を受けやすい部位です。心の悩みが肌の乾燥に繋がり、放置すると黒ずみやニオイ・たるみなどのトラブルに繋がることもあります。

ストラッシュでは、デリケートゾーンの脱毛ケアに加え「フェムケア」施術の提供を開始しました。

フェムケアは膣内には触れず、外的なケアに特化した施術です。女性スタッフがお客様のお悩みやご不安をしっかりと理解したうえで丁寧に施術させていただきます。

デリケートゾーンに特化したケアで、心も体もスッキリとした美しさを手に入れませんか？

詳しくはこちら :https://stlassh.com/femcare/

＜対象店舗＞

脱毛サロンストラッシュ25店舗

■北海道・東北エリア

仙台店、新潟店

■東京エリア

新宿西口店、渋谷中央店、池袋東口店、立川店、上野店

■関東エリア

千葉店、武蔵小杉店、柏店、大宮店、小山店、横浜西口店

■中部エリア

名古屋駅前店、名古屋栄店、一宮店、刈谷店

■関西エリア

天王寺店、梅田店

■中国エリア

広島店

■九州・沖縄エリア

福岡天神店、博多駅前店、小倉店、熊本店、那覇アネックス店

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127586/table/243_1_d6c7a01443f55c000173ebd7c2148aa3.jpg?v=202508230155 ]

※すべて税込価格

「フェムケア」ご予約はこちら :https://beauty-search.site/ab/counseling001_questionnaire_fem_9000_a?utm_source=fa_pr_utm&utm_medium=organic&utm_campaign=pr&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=f6a6d7Y0Ye1ac8qf

｜新施術「フェムケア(https://stlassh.com/femcare/)」サービス内容

STEP1 温感ケア

恥骨周りを30°C～45℃までじんわりと温め、皮下深部にアプローチ。

STEP2 古い皮脂・毛穴汚れの吸引除去

毛穴の黒ずみや古い皮脂の汚れを吸引していきます。粉瘤ができやすい方にもおすすめです。

STEP3 イオンクレンジング

膣まわり・恥骨・鼠径部にたまった古い角質や黒ずみをイオンの力でやさしく除去します。

STEP4 RF温熱×引き締めケア

ラジオ波（RF）と赤色LEDを組み合わせることで、温感と光の刺激により肌を心地よく整え、ふっくらとした印象へ。

STEP5 骨盤底筋トレーニング＆リフトアップ

EMSで子宮・膀胱・肛門をハンモックのように支えている骨盤底筋群を無理なく鍛えることができ、エレクトロポレーションで有効成分を肌の奥深くまで浸透*¹させます。

*¹ 角質層まで

STEP6 代謝UP&光エステ

マイクロカレントの微弱電流によってデリケートゾーンの環境を整え、LEDライトの光でお悩みに合わせたケアを行います。デリケートゾーンのお悩みに合わせて７種のフォトLEDがトリートメント効果を高めます。

STEP7 冷却ケア

冷却ヘッドで瞬時に-5℃～-10℃まで冷却し、肌を整えます。

美容成分をしっかり閉じ込め、うるおいのある仕上がりへ。

イメージイラスト

フェムケアにより期待できる効果

・「緩み」や「たるみ」の引締め

・ 古い角質を除去し、黒ずみの緩和

・ 骨盤底筋の向上

・ 毛穴を引締め「うるおい」「ハリ」UP

｜【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*²】女性脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万件*¹以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、ほとんど痛みがなく、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*³の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。

*² 調査年月：2024年9月27日、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*³ 商標取得

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」

IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション」を可能に

肌の弾力に不可欠なヒアルロン酸やコラーゲンを脱毛ジェルに配合。エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の角質層へ美容成分を届けることが可能です。

◇エレクトロポレーションの効果◇

肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*⁴・毛穴の引き締め

*⁴年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

全身脱毛サロン ストラッシュ :https://stlassh.com/

