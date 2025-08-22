敏感肌スキンケアブランド 『ビオデルマ』のクレンジングウォーター 「サンシビオ H2O 」は今年で発売30周年！肌目的別に選べる「H2O ポンプ祭り」を全国のバラエティストアで8月25日から開催！

NAOS JAPAN 株式会社

NAOS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区）、皮膚科学研究に基づいた敏感肌スキンケアブランド『ビオデルマ』の クレンジングウォーター「サンシビオ H2O」は、皆さまに愛されて今年で発売30年を迎えました。

「サンシビオ H2O」 誕生から30年

皮膚科学研究に基づいた敏感肌スキンケアブランド 『ビオデルマ』 は、1995年に世界に向け ミセラーテクノロジー を採用した、クレンジングウォーター「サンシビオ H2O」 を発売しました。

「サンシビオ H2O」は、洗い流し不要、コットンで拭き取るだけという手軽さと、メイク落ちの良さ、肌へのやさしさが特長です。１日に何度もメイクを落とすファッションショーのバックステージや撮影の現場で、多くのメイクアップアーティストに重宝され、瞬く間に広まりました。

「サンシビオ H2O」は、モデルやセレブの間でも口コミで広がり、続々と愛用されるようになりました。今では、世界で1秒に1本売れる* ¹ベストセラーに成長、世界中の人々に愛されています。

日本でも、アットコスメ 口コミランキング「 リキッドクレンジング部門 」において第１位*²を獲得。ブランドのアイコンともいえる人気製品となりました。

そして今年2025年、ビオデルマのブランドロゴが刷新。新ロゴパッケージの製品は、公式オンラインストアと全国の店頭に順次登場予定です！

ビオデルマのクレンジングウォーターケアという新習慣

ビオデルマのクレンジングウォーター「H2O」は、コットンで拭き取るだけでメイク落とし・洗顔・うるおいケアの３in１。摩擦レス*³で肌にやさしい処方です。

肌の構造に近い球状のクレンジング成分「ミセル」が、メイクや汚れ、PM2.5・花粉などの微粒子までしっかり包み込み*⁴、洗い流し不要で肌をすっきり整えます。

ビオデルマのスキンケア製品は全て、敏感肌*⁵のために開発された「高純度精製水」を使用。また、肌のバリア機能をサポートする独自成分D.A.F*⁶も配合。

素肌に近い成分を採用することで、徹底した低刺激性*⁵を追求しています。

ビオデルマのクレンジングウォーター「H2O」は、皮膚との親和性が高く、お肌の油分・水分バランスを尊重した、肌にやさしいクレンジングです。

多様なシーンで活躍

ビオデルマのクレンジングウォーター「H2O」は、洗い流し不要。場所や時間を選ばず、いつでも手軽にクレンジング・洗顔が可能だから、さまざまなシーンで活躍します。

肌目的別で選べるH2Oシリーズ

- 忙しい朝の洗顔代わりに。- 疲れて帰宅した夜、今すぐ寝たい夜の時短ケアに。- キャンプなどのアウトドア、旅行、飛行機の機内など水が使えない場面に。- 水の使えない災害時など、防災備蓄としてもおすすめ。顔だけでなく身体の拭き取りにも使えるため、家族みんなのケアに役立ちます。

"サンシビオ " から始まったビオデルマのクレンジングウォーター 「H2O」は、肌目的に合わせてシリーズを展開しています。メイクをしっかりと落としながら、肌に必要なケアを同時に叶えます。

《サンシビオ》 敏感肌に ： 肌を外的ストレスやゆらぎから守るシリーズ

サンシビオ H2O

迷ったらコレ。世界で1秒に1本売れている*¹クレンジングウォーター。敏感肌*⁵にやさしい低刺激性処方。使用成分はたったの10個、敏感肌*⁵に配慮したミニマム設計。

■キュウリ果実エキス（保湿成分）： 肌をおだやかに整えます。

■ビオデルマ独自のD.A.F.*⁶複合体保湿成分配合：敏感肌*⁵をやさしく保湿しうるおった肌へ導きます。

無香料 / 無着色 / エチルアルコール無添加/ オイル無添加 / パラベン無添加 / 弱酸性

製品情報

製品名：サンシビオ H2O 片手プッシュポンプ

カテゴリー：洗顔/クレンジング水

容量：500mL

価格：3,810円（税込）

《イドラビオ》 乾燥肌に ： 肌本来のうるおう力をサポートし*⁷、内側*⁸からみずみずしいハリを与えるシリーズ

イドラビオ H2O

メイクをしっかり落とすだけでなく、水分不足の肌も保湿ケア！

皮膚に存在する水の通り道”アクアポリン”に着目して開発。独自処方のアクアジェニウムが角質層に水分を与え、うるおいをキープ。うるおいのある乾きにくい素肌へと導きます。心地よい香り。

■アップルシードエキス（保湿成分）：素肌にうるおいを与えます。

■ナイアシンアミド（皮膚コンディショニング成分）： しっかりとうるおいをキープする肌へ導きます。

■ビオデルマ独自のD.A.F.*⁶複合体保湿成分配合。

無着色 / エチルアルコール無添加 / オイル無添加 / パラベン無添加 / 弱酸性

製品情報

製品名：イドラビオ H2O 片手プッシュポンプ

カテゴリー：洗顔/クレンジング水

容量：500mL

価格：3,810円（税込）

《セビウム》 オイリー/混合肌に ： 過剰な皮脂をコントロールし、毛穴の開きやテカリ、ニキビ*⁹、メイク崩れなどをケアするシリーズ

セビウム H2O

メイクをしっかり落とすだけでなく、余分な皮脂もケア。

余分な皮脂をケアして、さっぱりさらさら肌に整えます。肌を清涼にし、皮脂によるトラブルを起こしにくい状態へ導きます。さわやかな香り。

■ グルコン酸亜鉛、硫酸銅（整肌成分）：肌を清涼に保ちます。

■ イチョウ葉エキス（保湿成分）： 肌をおだやかに整えます。

■ビオデルマ独自のD.A.F.*複合体保湿成分配合。

無色素※ / エチルアルコール無添加 / オイル無添加 / パラベン無添加 / 弱酸性※ 液の青色は配合成分の自然な色です

製品情報

製品名：セビウム H2O 片手プッシュポンプ

カテゴリー：洗顔/クレンジング水

容量：500mL

価格：3,810円（税込）

「H2O ポンプ祭り」開催のお知らせ

2025年8月25日（月）よりPLAZA・ロフトなどの全国バラエティストアで 「H2O ポンプ祭り」 を開催します。期間中、肌目的別の3種類のH2O片手プッシュポンプが登場。より使いやすく、よりお得に「H2O」シリーズをお試しいただけます。

敏感肌・乾燥肌・オイリー/混合肌、それぞれのお肌に寄り添う「H2O」を、あなたのライフスタイルに合わせてお選びください。

■《ビオデルマ》について

フランス・リヨンに本拠を置くビオデルマは、“エコバイオロジー”の考えに基づき、その名前の由来ともなった「生物学」と「皮膚科学」２つの視点から製品を開発。複数の国立研究所の協力のもと、40年以上に渡り研究を続けています。素肌に元々存在する成分や素肌に限りなく近い成分を採用し、肌本来がもつ力を引き出すための皮膚科学的なスキンケアを目指し、素肌へのやさしさや低刺激性を徹底的に追及。

■皮膚科学のための“エコバイオロジー”。いつまでもすこやかな肌を保つために

“エコバイオロジー”は、肌を環境との相互作用で進化し続ける生態系だと捉え、過度にケアせずに、肌がもともと備え持つ資源と働きを強化すること。肌の本来の機能を正常化し、肌をリスペクトすることに基軸を置いています。この考え方は、オーガニックのその先のより大きな視点に立った、NAOS独自のアプローチ。ビオデルマは皮膚科学的視点とともに、このエコバイオロジーの姿勢に基づき製品を研究、開発しています。



■会社概要

会社名：NAOS JAPAN株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町 2-40-5

代表者： ジャン・ジラルド

姉妹ブランド：エステダム、エタピュール

■ビオデルマ 関連サイト

ビオデルマ公式サイト：https://www.bioderma.jp/

ビオデルマ店舗検索：https://www.bioderma.jp/pages/store-locator

ビオデルマ公式LINE：https://lin.ee/3YvXctY

■お客様からのお問い合わせ先

ビオデルマ フリーダイヤル

0120-074-464 （平日：10:00-17:00）

※不在時は公式サイトのお問合せフォームよりお問合せください。



*１：2024年売上データ、フランス本社調べ

*２：集計期間：2024年9月1日～2025年2月28日

*３：敏感肌に対する洗浄力、肌すべすべ効果の摩擦数測定試験で検証済

*４：肌に付着した大気中の汚染物質を製品で洗浄・払試し、肌の浄化効果を評価。CIREC France 2017

*５：皮膚科学テストで確認済み。すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

*６：D.A.F.（Dermatological Advanced Formulation）保湿成分： マンニトール、キシリトール、ラムノース

*７：独自処方「アクアジェニウム」が、角質層に水分を巡らせ、蓄え、逃がさない。

*８：角質層内

*９：ニキビを防ぐこと（洗浄による）