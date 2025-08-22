2027年卒学生対象5days仕事体験を開催

三菱地所ハウスネット株式会社

三菱地所グループにおいて不動産売買の仲介、賃貸の仲介・管理を担う三菱地所ハウスネット株式会社（本社所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 取締役社長：平川清士）は、お客様の「想い」をつなぐことを大切にしている当社の提案営業を体験する、『5days仕事体験』を例年開催しております。今年度も8月から9月にかけて、全3回開催いたしますので、その実施概要をお知らせいたします。

○2025年度 「5days仕事体験」の様子

◇5days仕事体験の開催について

(1)開催の目的

当社は学生に、就職活動を通じて、「働くうえで大事にしたいこと」を見つけ、それを叶えられる企業に出会っていただきたいと考えております。社会の変化が加速する今、企業には人材育成への責任が一層求められています。当社では、学生に対し「働くこと」の意味を考える機会を提供することで、広く社会に貢献できる人材の育成に積極的に取り組んでいます。

本プログラムでは、不動産流通業のリアルな業務に触れながら、業界理解や社会貢献への意識を深めるとともに、自身の価値観や特性と向き合うきっかけを提供します。学生が今後の就職活動において、自分らしい選択ができるよう支援することを目的としております。

【本プログラムの目的】

１. 充実感・達成感を持てる業務を見つけるきっかけをつくる(自己分析)

２. 不動産流通業の業務内容を具体的に理解するきっかけをつくる(業界分析・仕事理解)

３. 当社の業務内容等企業特徴を知るきっかけをつくる(企業分析)

(2)実施スケジュール

2027年卒学生向けの5days仕事体験は、8月から9月の期間で計3回、対面にて実施いたします。

新卒サイト ： https://www.mec-h.co.jp/recruit/newgra/

マイページ ： https://job.axol.jp/bx/s/mec-h_27/entry/



【スケジュール一覧】

※各回日曜日は休日とさせていただきます。

(3)各プログラムの実施内容

5days仕事体験にご参加いただくことで、不動産業界・不動産流通業の特徴を学ぶことができ、業務内容の理解をより一層深めていただけます。また、今後の就職活動を進めるうえでのヒントを見つけることができるプログラム内容となっております。

(4) 2025年度5days仕事体験 第一回 参加者の声(抜粋)

三菱地所ハウスネットは、今後も未来を担う人材の育成と、就職活動に臨む学生への支援に力を注ぎ、学生が自らの価値観や働く意味と向き合うことで、将来への一歩を踏み出すきっかけとなるような場を提供してまいります。

■本社概要

・所在地：東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー32F

・最寄り駅：東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅

・TEL：03-6908-5560

・営業時間：9:30～18:00

・定休日：毎週水曜日および日曜日