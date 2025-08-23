【冬ダイヤ・早めの予約がメチャ得】スカイマーク公式・期間限定『先トクキャンペーン♪』で最大4万円OFFクーポンを配布！年末年始・冬休みなど人気の日程は早い者勝ち！8月26日（火）10時販売開始♪

スカイパックツアーズ株式会社たす旅 「先トクキャンペーン」

《スカイパックツアーズ公式サイト》

《たす旅》

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになった旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の2025年10月26日(日）出発～2026年3月28日（土）帰着分の販売を8月26日（火）10時に開始します。

期間限定でクーポン利用で旅行がお得になる『先トクキャンペーン』を行います。期間中は旅行代金に応じて最大4万円分の割引クーポンを配布します。是非この機会に冬休み、年末年始、連休など早めの予約でお得に旅してみませんか。

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2025年8月26日（火）10:00 ～ 2025年9月26日（金）15:00

・旅行対象期間：2025年10月26日（日）出発 ～ 2026年3月28日（土）帰着

・対象フライト：スカイパックツアーズで提供するスカイマーク全フライト

・対象ホテル：全ホテル（ダイナミックパッケージ内で提供するすべてのホテル）

【クーポン内容】

最大40,000円OFFの割引きクーポンを配布します。

旅行代金に応じた割引クーポンを取得して、お得に旅行をお楽しみいただけます。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』

《パンフレット商品も8月29日（金）に販売開始》

スカイパックツアーズではWEB予約だけではなく、電話や提携する旅行会社のカウンターでお申し込みが出来るパンフレットによる商品展開も行っております。旅行代金はわかりやすい固定価格ですのでお申し込みしやすくなっております。当社サイトにてデジタルパンフレットもご覧いただけます。

※商品詳細は、下記デジタルパンフレットをご確認ください。

◆10月にチャーター便で神戸空港から台湾へ、11月にはスカイマークpresents・宮古島でのマラソンなど盛りだくさん！

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

パンフレット一例

スカイステイション スペシャル《沖縄》スカイステイション スペシャル《北海道》

【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551