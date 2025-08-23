『MATSURI 1st コンサートツアー 祭 ～大千穐楽～』を歌謡ポップスチャンネルにて10月11日(土)テレビ初独占放送決定！

株式会社WOWOWプラス

「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで活動する、今大注目のグループ、MATSURI。メジャーデビューシングル「アヴァンチュール中目黒」を2025年1月にリリース。6月には、爽やかに、麗らかに、平均年齢35歳“オトナの男性”のハーモニーが魅せるフォークソングをSHOWA-WAと合同名義でシングル「僕らの口笛」をリリース。



そんな彼らの初めての全国ツアーから追加公演となる8月23日 東京／J:COMホール八王子でのライブの模様をテレビ初独占放送！

彼らのパフォーマンスを是非！お楽しみください！

＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル

■タイトル：MATSURI 1st コンサートツアー 祭 ～大千穐楽～

■放送日時：2025年10月11日（土）16:00～

■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/matsuri_1st_tour/

＜プレゼント＞

"メンバー全員"の直筆サイン入り 1stツアーショッパーを抽選で6名様にプレゼント！

詳しい応募方法は番組公式ページをご覧ください。

＜歌謡ポップスチャンネルとは＞

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。

チャンネル公式サイト https://www.kayopops.jp/

公式X（旧Twitter）https://x.com/kayopops_tw

公式Youtube https://www.youtube.com/@KAYOPOPSch/videos

公式Instagram https://x.gd/e7ang

公式Facebook https://www.facebook.com/KayoPops