【SINA COVA /シナコバ】福岡けやき通りにシナコバ直営店がニューオープン

伊部株式会社

伊部株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：伊部源太郎）は、2025年8月23日（土）に、SINA COVAの世界観を存分にお楽しみいただける直営店「SINA COVA 福岡けやき通り店」を、福岡市中央区赤坂にオープンしました。

本店舗は九州唯一の直営店となります。

福岡けやき通り店がニューオープン

SINA COVAは1976年にイタリアで誕生し、上質なマリンカジュアルを提案してまいりました。

このたび新たにオープンする店舗は、ブランドの世界観を存分に体感できる内装と品揃えで、定番アイテムから最新の2025AWコレクションまで幅広く展開いたします。

■オープニングフェアの開催

オープンを記念し、8月23日（土）から8月31日（日）の期間中に、税込22,000円以上お買い上げのお客様に数量限定でシナコバオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了させて頂きます。

店舗概要

店舗名：SINA COVA 福岡けやき通り店

所在地：福岡県福岡市中央区赤坂2-4-5 シャトレサクシーズ101-B

営業時間：11:00～19:00

定休日：毎週水曜日

オープン日：2025年8月23日（土）

SINA COVA(シナコバ) について

地中海に浮かぶ島々を取り巻く自然豊かな景色と、そこでのセーリングやクルージングなどのマリンスポーツをコンセプトにスタートしたイタリア生まれのマリンライフスタイルブランドです。

■運営：伊部株式会社 https://ibe-kk.com/

■所在地：大阪府大阪市中央区谷町2-4-5 谷町センタービル6F

■公式オンラインショップ：https://sinacova.co.jp/

■公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/sinacova_official/

伊部株式会社

代表者： 伊部源太郎



本社所在地： 大阪府大阪市中央区谷町2-4-5 谷町センタービル6F



設立：1921年



イタリアで生まれ、日本で育ったブランド「SINA COVA」を通じて、単なる商品のご提案にとどまらず、マリンリゾートのライフスタイルをより楽しんで頂くご提案を目指しております。