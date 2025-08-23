QEEQが最もおすすめする「初めての海外ドライブ旅行」に最適な旅行先「ハワイ」

QOMPASS VOYAGE LIMITED

海外レンタカー予約プラットフォーム「QEEQ（キック）」は、2025年の海外ドライブ旅行トレンドにおいて、初めて海外でのレンタカー利用を検討する旅行者に最もおすすめのエリアとして「ハワイ」を発表しました。コロナ禍を経て、日本人旅行者の海外渡航需要が本格的に回復し、「自由な旅」「安心感」「効率的な移動」を叶える海外ドライブ旅行への関心が高まっています。

■ なぜハワイが「初めての海外ドライブ」に理想的なのか？

- 安全で分かりやすい交通環境ハワイは右側通行・左ハンドルと日本と異なる交通方式を採用していますが、道路標識がシンプルで分かりやすく、市街地を離れると交通量も少なめ。初心者ドライバーでも安心して運転できる環境が整っています。

道路状況が良好：主要道路は整備されており、都市部から郊外まで快適に運転できます。

治安の良さ：観光エリアは安全で、日本人にも馴染みやすい環境です。

- 自分のペースで多彩な観光地を巡る自由度ワイキキのにぎやかなエリアから、ノースショアの雄大な自然海岸線、ダイヤモンドヘッドの絶景まで、レンタカーがあれば公共交通機関では行きにくい場所も自在に巡れます。

オアフ島：ワイキキから車で40分ほどで行ける「ノースショア」では、壮大な海岸線やサーフィンの名所が楽しめます。

マウイ島：「ハナ・ハイウェイ」は全長100km以上の絶景ドライブコース。滝や熱帯植物、海岸線が連続する名所です。

ハワイ島：火山国立公園やマウナケア山など、大自然を満喫できるスケールの大きなドライブが可能。

カウアイ島：「太平洋のグランドキャニオン」と呼ばれるワイメア渓谷は、レンタカーでアクセスする価値あり。

- レンタカー利用の文化

公共交通の制限：観光バスや路線バスはあるものの本数が少なく、時間に制約されやすい。

レンタカー比率が高い：観光客の多くはレンタカーを利用しており、レンタカー前提の駐車場・道路整備が進んでいます。

駐車場が豊富：ショッピングモール、ビーチ、観光スポットの多くに専用駐車場が完備。

- 日本人にやさしい環境

日本語対応の場所が多い：ホテルや観光施設、空港などで日本語サポートを受けられることが多い。

国際運転免許証なしで利用可能：国際運転免許証（IDP）がなくても、日本の運転免許証でスムーズに手続きが可能。

- ハワイ日本語ガイド

QEEQでレンタカーを予約すると、ハワイ在住の日本人スタッフが空港でお出迎え、スムーズなレンタカー受け取り方、保険プランの選び方など、現地情報など日本人旅行者が不安に感じやすい点を丁寧に解説といったサービスを無料で提供できます。

- ドライブの実用的なポイント

ガソリン価格：アメリカ本土よりやや高めだが、日本と比べて大きな差はない。

ナビゲーション：レンタカーに標準搭載されるカーナビは英語表記だが、一部のレンタカー会社では日本語スの選択も可能です。

■ QEEQの取り組みとサービス紹介

QEEQは、世界中のレンタカー会社を一括比較できるオンラインプラットフォームとして、日本人ユーザーに特化したきめ細やかなサービスを提供しています。

1.24時間年中無休の日本語カスタマーサポート

「現地でトラブルに巻き込まれたらどうしよう…」そんな不安を解消するために、QEEQでは24時間年中無休、日本語でのサポート体制を整えています。

海外現地時間に関係なく、メール・電話・LINEから即時対応が可能。飛行機の遅延でレンタカーの受け取りが遅れる時や、道に迷って返却場所がわからない時など、緊急時にも日本語で安心してご相談いただけます。初めての海外レンタカーでも、まるで現地に“日本語の助っ人”が常にそばにいるような安心感を提供します。

詳細を見る :https://jp.qeeq.com/car/customer_service?utm_source=pr&utm_medium=prtimes

2.無料の海外日本語ガイドサービス

一部の国・地域では、現地在住のスタッフが空港でお出迎えできます。空港から出てからレンタカーの受け取りまで同行でサポートします。

予約カウンターでの契約手続きや、保険オプションの選び方、カーナビの設定方法、地元ならではの穴場スポットやグルメ情報など、旅行者が特に不安を感じやすい場面で丁寧に日本語でご案内。初めての国でも言葉の壁を気にせず、安心してドライブをスタートできます。

「空港到着から運転開始までスムーズに移動できた」と多くの旅行者から好評をいただいております。

詳細を見る :https://www.qeeq.com/service/car-guide?utm_source=pr&utm_medium=prtimes

3.無料で提供する英語翻訳文

国際免許証がない場合でも心配は不要。QEEQでは、日本の運転免許証に基づいた翻訳証明文を無料で発行し、200以上の国と地域でレンタカー利用を可能にしています。

通常は現地で取得手続きが必要となるケースも多い翻訳証明を、出発前にオンラインで簡単に準備できるため、時間も費用も大幅に節約。旅行準備のストレスを軽減し、海外ドライブのハードルを下げます。

詳細を見る :https://jp.qeeq.com/japanese-service/without-IDP?utm_source=pr&utm_medium=prtimes

4.多様な車種とプランの一括比較

軽自動車からファミリー向けのミニバン、アウトドアに最適なSUV、さらには最新の電気自動車まで、豊富な車種をリアルタイムで比較可能。

複数のレンタカー会社の料金、条件、口コミをまとめて確認できるので、「価格重視」「燃費重視」「高級車で特別な旅行を楽しみたい」など、旅行スタイルに合わせた最適な1台をスムーズに見つけられます。

さらに、利用者レビューや検索条件機能で、現地で失敗しない賢い選び方をサポートします。

詳細を見る :https://jp.qeeq.com/car/search?pickup_city=3604&pickup_landmark=99329&dropoff_city=3604&dropoff_landmark=99329&force_refresh=1&leadtime=7&rental_days=7?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&lang=jp

5.AXA保険を含む安心の補償プラン

「もし事故を起こしたらどうしよう」という不安にもQEEQが対応。世界的に信頼されるAXA（アクサ）保険をはじめとした補償プランを用意し、万一のトラブルでも安心です。

補償内容には、人身傷害・財産損害・車両破損・ゼロ免責オプションなどが含まれ、日本語対応可能なサポート体制も整っています。

旅行先で事故や故障が発生しても、複雑な英語の書類や保険交渉に悩まされることなく、日本語でスムーズに対応が受けられます。

詳細を見る :https://jp.qeeq.com/insurance-axa?utm_source=pr&utm_medium=prtimes

6.デポジットなしプラン

通常、海外レンタカーでは数万円～数十万円規模のデポジット（保証金）が必要ですが、QEEQでは現地提携会社と連携し、マレーシア・タイ限定で「デポジット不要プラン」をご用意しました。

クレジットカードを持っていない方や、高額な一時払いに不安を感じる方でも安心して利用可能。万が一、利用期間中に車の損害や罰金が発生した場合も、QEEQが優先的に負担する仕組みとなっています。

「海外レンタカーは敷居が高い」という日本人旅行者の声にお応えした、ユーザーファーストの革新的なサービスです。

■ 初めての海外ドライブはハワイから！

詳細を見る :https://jp.qeeq.com/no-deposit-plan?utm_source=pr&utm_medium=prtimes

実際の利用者からは、

「QEEQの日本語サポートがあったので、初めての海外運転でも安心できた」

「自由に観光地を巡れて、ガイドブックに載っていないスポットも楽しめた」

といった声が多数寄せられています。

ハワイは美しい自然、温暖な気候、フレンドリーな環境が揃い、初めての海外ドライブに理想的な場所。QEEQは、今後も旅行者に寄り添い、安心で快適な海外レンタカー体験を提供してまいります。

■ QEEQについて

ドライブ旅の自由を、もっと身近に──QEEQ（キック）は、世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームです。日本語サイト（https://jp.qeeq.com/(https://jp.qeeq.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)）では、日本人旅行者のニーズに合わせた機能を充実。リアルタイム価格比較、24時間年中無休の日本語カスタマーサポート、LINEによる即時対応、無料現地ガイドなど、初めての海外ドライブでも安心してご利用いただけます。創業以来、「海外ドライブをもっと手軽に」というミッションのもと、サービスの質を磨き続けてきました。その成果として、2022年から3年連続で「アジア最高のレンタカー予約サイト」に選出。さらに2024年には革新的なビジネスモデルが評価され、「ビジネスエクセレンスアワード」を受賞しています。これからも旅行者にとって便利で魅力的な情報とサービスを発信してまいります。

予約はこちらから :https://jp.qeeq.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes