プロeスポーツチーム「REJECT」大乱闘スマッシュブラザーズ部門のShutonが、国内最大級スマブラ大会「ウメブラSP12」に参戦

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、大乱闘スマッシュブラザーズ部門所属のShuton（しゅーとん） が、2025年8月23日（土）～24日（日）に東京都・浜松町で開催される国内最大級のスマブラ大会「ウメブラSP12」に出場することをお知らせいたします。

【大会概要】

■ 大会名：ウメブラSP12（Umebura SP12）

■ 開催日：2025年8月23日（土）～24日（日）

■ 会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館（東京都港区海岸1-7-1）

■ 参加者数：987名（予定）

■ 主催：ウメブラ実行委員会

■ 公式サイト：大会ページ（Start.gg(https://www.start.gg/tournament/sp12-umeburasp12/details)）

【選手紹介】

■ Shuton（@syu_tolimar(https://x.com/syu_tolimar)）

スマブラSPのトッププレイヤー。主にピクオリ（ピクミン＆オリマー）を使用し、緻密な立ち回りと対応力で知られる。国内外の大会で多数の優勝・上位入賞実績を誇り、篝火やウメブラなどの大型国内大会でも優勝経験がある。海外メジャー大会にも積極的に参戦し、世界的な評価を得ている。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

Web：https://reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。

新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects