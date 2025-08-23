銀座に香港スイーツ専門店POPUPが期間限定オープン！プロデュースは銀座の名店「喜記（ヘイゲイ）]

株式会社田中コーポレーション

香港を銀座で堪能できる店「喜記（ヘイゲイ）銀座店」を運営する株式会社田中コーポレーション（本社：東京都墨田区、代表取締役：田中 紀之）は、香港の伝統スイーツを楽しめる期間限定ショップ「香港スイーツPOPUP by 喜記銀座」を2025年8月20日～8月31日の間、イグジットメルサ1階スペースに出店いたします。

香港スイーツPOPUPSTORE vol.2

2025年5月に銀座で初開催した際は、12日間で2,400個以上を販売。1,000名以上のお客様にご来場いただき、特に「バターボーローバン」は毎日即完売となるほどの人気を博しました。その勢いを受け、今回の開催ではさらに商品ラインナップを充実させ、規模を拡大いたします。

商品ラインナップバターボーローバン

香港の名物スイーツ。黄金色のクッキー生地とふわふわパン生地が織りなす二重奏に厳選バターを贅沢にサンド。職人が毎日仕込み全て手作りでおとどけしています。

香港エッグタルト

香港スイーツといえばエッグタルト。サクサクのパイ生地に、新鮮なたまごたっぷりのカスタードを使用。ひとつひとつ丁寧に仕上げました。

黒糖マーラーカオ

黒糖の濃厚な甘さと生クリームのリッチなコクが口いっぱいに広がる、贅沢な蒸しケーキ。アクセントにほんのり香るカスタードが後をひくおいしさです。

ヨンジーガムロ（楊枝甘露）

香港発祥の芳醇マンゴースイーツ。

ココナッツミルクとごろごろ果肉、真珠のようなタピオカが奏でる、とろける楊枝甘露です。

香港スイーツPOPUP by喜記銀座とは？

銀座の名店「喜記（ヘイゲイ）銀座店」プロデュースによる香港スイーツ専門店です。

本スイーツショップの切手ロゴデザインは

「大切な人に贈る手紙のように、おいしいスイーツをお客様へお届けしたい。また、そのお客様にとっての大切な方にもしあわせを届けたい」

という、私たちの想いを込めています。

香港スイーツPOPUPSTOREby喜記

・商品情報

バターボーローバン 640円（税込）

ボーローバン（バターなし）584円(税込)

香港エッグタルト 464円（税込）

黒糖マーラーカオ 464円（税込）

ヨンジーガムロ 770円（税込）

◎メディア取材、出店のご依頼等お気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社田中コーポレーション

営業部 中村 豊和

E-mail：t.nakamura@t-corp.co.jp

TEL :03-3631-5186

◎喜記銀座店

〒104-0061 東京都中央区銀座５丁目７－１０ EXITMELSA 7F

https://heigei.jp/

ご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/heigei-ginza/reserve?utm_source=google